當一架鋼琴遇上百年車站｜台南火車站地下化的人文風景

AI重點 文章重點整理： 重點一： 90歲長者在台南火車站公共鋼琴演奏，意外掀起百萬流量。

90歲長者在台南火車站公共鋼琴演奏，意外掀起百萬流量。 重點二： 公共鋼琴引發正反討論，焦點在動線、禮儀與公共空間使用。

公共鋼琴引發正反討論，焦點在動線、禮儀與公共空間使用。 重點三：南鐵地下化推動城市變遷，平交道告別與新站體逐步成形。

90歲銀髮長者在台南火車站隨興演奏，一架公共鋼琴意外引發百萬流量，也讓南鐵地下化前後的人文風景受到關注。從音樂、文學到平交道告別，看見台南百年鐵路變革下正在發生的城市日常。

光復節連假前夕，我分享一則 90 歲銀髮長者，在台南火車站隨興演奏的短影片，沒想到獲得網友分享引流，意外達到百萬流量的數字。

公共鋼琴的設置並非從府城開始，但卻沒有這樣搶占流量版面的情況；而這一波網路的爆紅議題，還有客串「朱自清的父親」在月台演出橘子 的畫面，都與南鐵地下化有關。

音樂與文學在此交會的畫面，讓這座建城 400 年、火車行駛超過百年的府城，呈現出獨特的生活氣息。

台南火車站大廳的公共鋼琴，引起正反兩面的爭論。

有人覺得立意不錯，這下才體認高手在民間的能量；

有人建議鋼琴位置要移到人群較少的地方，避免圍觀的民眾影響旅客進出動線；

也有人善意提醒進出禮儀，卻因為身分的關係被惡言相向。

百年蛻變的真實一刻，就在眼下發生，我們如此幸運！

火車行駛地下軌道的前一周，鐵路平交道兩側，不分日夜，不同年齡、職業，都有等待留下紀錄的民眾，

伴隨他們人生各個階段的火車，就要轉換行駛地下，曾經習以為常的「紅燈亮、柵門下、火車過」，再見卻再也不見了。

目前僅是第一階段完工，地下化之後的站體，還有「林森」與「南台南」2處車站，等待之後的開放運轉。

台北和高雄的鐵路地下化，市區鐵路捷運化，都已經運行多年，等南鐵全面完工營運後，這座城市的發展，又會為我們帶來怎樣的驚豔呢！