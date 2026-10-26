2026-10-26 10:03 享民頭條
「不要放棄一定能克服」別再這樣跟下屬說！6句神級對話有效提升團隊抗壓性
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：主管應以拆解問題取代空泛打氣。
- 重點二：接納失敗與情緒能提升團隊抗壓性。
- 重點三：具體肯定與提供支援可建立信任感。
編輯/葉佳欣撰文
在職場上當主管或帶後輩，最常聽到的一句勵志金句大概就是「不要放棄妳一定能克服」。這句話聽起來熱血滿分，但在現實職場中，卻往往是傷人又不負責任的毒雞湯！因為當下屬拚盡全力卻依然遇到瓶頸或失敗時，這句話只會讓他們覺得是自己能力不夠、努力不足，進而陷入深深的挫折感與自我懷疑中。
想帶出有韌性、抗壓性強又懂變通的神隊友，聰明的主管會懂得拋棄這種無腦打氣法。今天就幫妳整理出6句真正能建立信任、默默提升下屬抗壓性的神級對話，趕快學起來，讓妳在辦公室裡專業感與好感度拉滿！
1.我們先來拆解問題，妳覺得目前最大的卡關點在哪裡
當遇到挫折時，泛泛的加油只會增加無力感。把焦點從「努力不夠」轉移到「具體問題」上，陪下屬一起把龐大的壓力拆解成可執行的細節，不僅能幫對方跳脫焦慮情緒，更能給予最實質的安全感與方向感。
2.失敗是很正常的嘗試經驗，我們這次學到了什麼
允許失敗才是培養高抗壓性的第一步！如果團隊風氣是犯錯就會被懲罰，下屬只會變得畏手畏腳。這句話能把「失敗的羞恥感」重新定義為「寶貴的學習資產」，讓下屬勇於承擔挑戰，下一次做得更好。
3.盡力就好，但如果需要資源或支援隨時跟我開口
真正的抗壓不是讓下屬一個人孤軍奮戰。這句話能給予對方滿滿的後盾感，讓他們知道主管是來提供協助而非單純監督的人。當後路有了保障，下屬反而更有勇氣前瞻衝鋒，發揮出超出預期的實力。
4.妳現在的情緒很正常，要不要先休息一下我們待會再討論
當下屬面臨崩潰邊緣時，強逼他們堅強只會適得其反。溫柔地承認並接納他們的情緒，給予適當的緩衝時間與空間，等大腦冷靜下來後再理智面對，這才是最高級的心理韌性培養法。
5.我們來調整一下策略，或許這個方向不適合妳的發揮
世界上有些事確實不是光靠努力就能解決的，策略與方法錯誤時，再努力也是白搭。及時引導下屬轉向，尋找更適合的切入點或個人優勢，能避免他們陷入無謂的消耗戰，建立健康的成就感。
6.妳這段時間的付出我都有看到，妳已經做得非常棒了
比起虛無縹渺的結果承諾，具體且即時的過程肯定更能撫慰人心。讓下屬知道他們的汗水沒有被忽視，這種被認同的成就感，就是支撐他們面對下一次大風大浪時最強大的心理防護罩。
結語
帶人最需要的從來不是高高在上的嚴厲教條，而是充滿同理心與邏輯條理的溝通智慧。拋棄那些過時的無腦雞湯，用這6句話為妳的團隊打造一個有安全感、有支撐力的成長環境。當妳成為那個既懂共感又具備解決問題能力的高情商主管時，妳會發現身邊的隊友不僅抗壓性大幅提升，連整個團隊的戰力與氣場都閃閃發光！
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精華 FAQ
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因為當下屬已經盡力卻仍卡關時，這類空泛鼓勵容易讓對方覺得是自己不夠好，反而增加壓力、挫折感與自我懷疑，並不能真正幫助解決問題。
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先一起拆解問題，詢問目前最大的卡關點在哪裡，把龐大壓力轉成可執行的細節，幫助部屬跳脫焦慮情緒，並獲得更清楚的方向與安全感。
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重點是同理、接納與具體支持，包括允許失敗、承認情緒、提供資源、適時調整策略，以及肯定努力過程，讓下屬感受到被看見與被支持。
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