「不要放棄一定能克服」別再這樣跟下屬說！6句神級對話有效提升團隊抗壓性

AI重點 文章重點整理： 重點一： 主管應以拆解問題取代空泛打氣。

主管應以拆解問題取代空泛打氣。 重點二： 接納失敗與情緒能提升團隊抗壓性。

接納失敗與情緒能提升團隊抗壓性。 重點三：具體肯定與提供支援可建立信任感。

編輯/葉佳欣撰文

在職場上當主管或帶後輩，最常聽到的一句勵志金句大概就是「不要放棄妳一定能克服」。這句話聽起來熱血滿分，但在現實職場中，卻往往是傷人又不負責任的毒雞湯！因為當下屬拚盡全力卻依然遇到瓶頸或失敗時，這句話只會讓他們覺得是自己能力不夠、努力不足，進而陷入深深的挫折感與自我懷疑中。

想帶出有韌性、抗壓性強又懂變通的神隊友，聰明的主管會懂得拋棄這種無腦打氣法。今天就幫妳整理出6句真正能建立信任、默默提升下屬抗壓性的神級對話，趕快學起來，讓妳在辦公室裡專業感與好感度拉滿！

1.我們先來拆解問題，妳覺得目前最大的卡關點在哪裡

當遇到挫折時，泛泛的加油只會增加無力感。把焦點從「努力不夠」轉移到「具體問題」上，陪下屬一起把龐大的壓力拆解成可執行的細節，不僅能幫對方跳脫焦慮情緒，更能給予最實質的安全感與方向感。

好主管好同事會陪下屬一起把龐大的壓力拆解成可執行的細節，不僅能幫對方跳脫焦慮情緒，更能給予最實質的安全感與方向感。圖/123RF圖庫

2.失敗是很正常的嘗試經驗，我們這次學到了什麼

允許失敗才是培養高抗壓性的第一步！如果團隊風氣是犯錯就會被懲罰，下屬只會變得畏手畏腳。這句話能把「失敗的羞恥感」重新定義為「寶貴的學習資產」，讓下屬勇於承擔挑戰，下一次做得更好。

3.盡力就好，但如果需要資源或支援隨時跟我開口

真正的抗壓不是讓下屬一個人孤軍奮戰。這句話能給予對方滿滿的後盾感，讓他們知道主管是來提供協助而非單純監督的人。當後路有了保障，下屬反而更有勇氣前瞻衝鋒，發揮出超出預期的實力。

真正的抗壓不是讓下屬或同事一個人孤軍奮戰。而是給予支持，讓他們知道主管是來提供協助的人。圖/123RF圖庫

4.妳現在的情緒很正常，要不要先休息一下我們待會再討論

當下屬面臨崩潰邊緣時，強逼他們堅強只會適得其反。溫柔地承認並接納他們的情緒，給予適當的緩衝時間與空間，等大腦冷靜下來後再理智面對，這才是最高級的心理韌性培養法。

5.我們來調整一下策略，或許這個方向不適合妳的發揮

世界上有些事確實不是光靠努力就能解決的，策略與方法錯誤時，再努力也是白搭。及時引導下屬轉向，尋找更適合的切入點或個人優勢，能避免他們陷入無謂的消耗戰，建立健康的成就感。

6.妳這段時間的付出我都有看到，妳已經做得非常棒了

比起虛無縹渺的結果承諾，具體且即時的過程肯定更能撫慰人心。讓下屬知道他們的汗水沒有被忽視，這種被認同的成就感，就是支撐他們面對下一次大風大浪時最強大的心理防護罩。

結語

帶人最需要的從來不是高高在上的嚴厲教條，而是充滿同理心與邏輯條理的溝通智慧。拋棄那些過時的無腦雞湯，用這6句話為妳的團隊打造一個有安全感、有支撐力的成長環境。當妳成為那個既懂共感又具備解決問題能力的高情商主管時，妳會發現身邊的隊友不僅抗壓性大幅提升，連整個團隊的戰力與氣場都閃閃發光！

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