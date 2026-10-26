50 歲後想重新交朋友怎麼開始？老朋友聊不下去沒關係，用「同一個興趣」認識新朋友的 4 個步驟

AI重點 文章重點整理： 重點一： 50歲後交朋友，先找興趣相同的事再找人。

50歲後交朋友，先找興趣相同的事再找人。 重點二： 熟齡交友重點在反覆相遇，不是一次聊很深。

熟齡交友重點在反覆相遇，不是一次聊很深。 重點三：老朋友保留回憶，新朋友陪你走進現在生活。

50 歲後想重新交朋友怎麼開始？先不要找朋友。先找一件事：一件你自己做也行，但有人同行會更有趣的事。

這是我讀完一篇文章後，最想跟大家分享的一句話。

那篇文章引用了韓國熟齡媒體的報導，一位退休男性說，過去常見面的老朋友，現在一年只見三、四次，每次聊的不外乎高爾夫，和彼此爸媽的近況。

我讀到這裡，心裡「喔」了一聲。你是不是也有過這種飯局：大家都還在，感情沒有壞，可是聊著聊著，話就接不下去了？或者，就是聊一些重重複複的話題？

老朋友聊不下去，不代表友情變淡

先放下一個罪惡感：聊不下去，通常不是誰的錯。這篇文章說得很精闢，改變的不是友情本身，而是我們需要朋友的方式有點不太一樣了。

年輕時，我們因為同在一個學校、一間公司、一個社區，所以自然成了朋友。到了 50 歲，每個人的興趣、體力、經濟狀況和價值觀，都往不同的方向長了一些。

認識 40 年的閨密，不一定適合和你一起走 20 天自由行；以前的午餐同事，不一定喜歡你現在的登山。步調不同，硬湊在一起，反而彼此折磨。

所以見面無話可聊或是就聊一些過去的老故事，只是說明：你們各自過出了不同的生活。

熟齡交友的順序，正在倒過來

以前的順序是：先認識一群人，再一起做事。現在越來越多人是反過來：先決定想做什麼，再找同好。

韓國的社區平台 Karrot，2026 年上半年的興趣聚會服務，每月活躍使用者突破 1,000 萬，其中 50 多歲占 23%，60 歲以上占 8%，加起來超過三成。聚會的內容很日常：散步、登山、讀書、攝影、樂器、語言學習。（這是韓國的數據，我拿來當一個趨勢參考。）

台灣也有類似的訊號。10 月 18 日，台北有一場「更年正好，Thrive 50！」論壇，核心問題就是「50 歲以後，妳想怎麼過？」主辦單位的六大宗旨裡，除了健康長壽、財務韌性，還有「社會連結」。換句話說，人生下半場的朋友，比較像是「因為同一件事而相遇的人」。

老朋友和新朋友，不用二選一

我自己是個控制欲很強、習慣用 Excel 排時間的人。要我「無所事事的跟朋友聚餐」，我都會在表上特別標誌出來花了多少時間無所事事的聊天。

後我發現，這種任務感，是最容易讓人退縮的地方。比較輕鬆的想法是：不同的朋友，負責不同的事。

老朋友像衣櫃裡穿了很多年的外套，不一定時髦，但它保存了共同的回憶，一年見兩次，一開口就能回到 20 年前。

新朋友像剛買的走路鞋，陪你做現在正在做的事，也許是興趣，新idea的實現。

兩樣東西，都不必勉強對方變成自己不是的那一種。

50 歲後交新朋友的 4 個步驟

步驟 1：先問自己，有什麼事我一個人做也行？

不是問「我想交什麼朋友」，而是問「我喜歡做什麼」。讀書、手作、學語言，甚至微創業都可以。因為就算沒人來，這件事本身也還是有價值的，壓力就小很多。

步驟 2：選一個「會反覆相遇」的場合。

一次性的聚會，很難長出關係。挑一個固定時間、固定地點的活動，例如每週的語言進修、每月的讀書會或志工隊等。

人與人熟起來，靠的不是聊得多深，而是反覆見到。

步驟 3：先小額試單，連續去 3 次再評估。

第一次去，通常是尷尬的；第二次，開始認得幾張臉；第三次，才看得出來這個場合合不合。先別急著下結論，也別一開始就報名一整年。給自己 3 次機會，就夠了。

步驟 4：不要求一次交到知己。

關係是一階一階往上走的：先點頭打招呼，再聊兩句，再一起吃頓飯，最後才可能在活動之外見面。不用把每個人都放在「閨密」的位置上檢驗。能一起爬山的朋友，就是一個好朋友。

為什麼我覺得，50 歲就該開始

這件事看起來是生活小事，但我認為它是一筆很划算的準備。

台灣 2020 年的人口普查，65 歲以上獨居者有 57.1 萬人，比 2010 年增加 63%。國衛院的研究也提醒，獨居本身不是問題，真正的風險是需要幫忙時，沒有人能接住你。

這些數字談的是 65 歲以上，但關係不是 65 歲才開始建立的。50 歲開始，用喜歡的事慢慢認識一些人，等到某一天真的需要有人說一句「我陪你」，你不是從零開始。

我常說，時間是最貴的成本。人際關係也是：越早開始累積，越不用在需要的時候才臨時補。

結語

交朋友不必有任務感。你只要先做一件喜歡的事，剩下的，讓時間和反覆相遇去處理。

老朋友替你保管過去，新朋友陪你走進現在，兩種關係都不必為對方的角色負責。

那麼，你最想有人陪著做的那一件事，是什麼？歡迎寫信告訴我：Summer0807@gmail.com，我會一封一封讀。

我是 Summer，夢想合夥人（Dream coFounder）總經理，把人生當成一個長期經營的創業計畫。



