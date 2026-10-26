50 歲後想重新交朋友怎麼開始？老朋友聊不下去沒關係，用「同一個興趣」認識新朋友的 4 個步驟

2026-10-26 08:34 只想工作不想上班的Summer

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：50歲後交朋友，先找興趣相同的事再找人。
  • 重點二：熟齡交友重點在反覆相遇，不是一次聊很深。
  • 重點三：老朋友保留回憶，新朋友陪你走進現在生活。

50 歲後想重新交朋友怎麼開始？先不要找朋友。先找一件事：一件你自己做也行，但有人同行會更有趣的事。

這是我讀完一篇文章後，最想跟大家分享的一句話。

那篇文章引用了韓國熟齡媒體的報導，一位退休男性說，過去常見面的老朋友，現在一年只見三、四次，每次聊的不外乎高爾夫，和彼此爸媽的近況。

我讀到這裡，心裡「喔」了一聲。你是不是也有過這種飯局：大家都還在，感情沒有壞，可是聊著聊著，話就接不下去了？或者，就是聊一些重重複複的話題？


老朋友聊不下去，不代表友情變淡

先放下一個罪惡感：聊不下去，通常不是誰的錯。這篇文章說得很精闢，改變的不是友情本身，而是我們需要朋友的方式有點不太一樣了。

年輕時，我們因為同在一個學校、一間公司、一個社區，所以自然成了朋友。到了 50 歲，每個人的興趣、體力、經濟狀況和價值觀，都往不同的方向長了一些。

認識 40 年的閨密，不一定適合和你一起走 20 天自由行；以前的午餐同事，不一定喜歡你現在的登山。步調不同，硬湊在一起，反而彼此折磨。

所以見面無話可聊或是就聊一些過去的老故事，只是說明：你們各自過出了不同的生活。

熟齡交友的順序，正在倒過來

以前的順序是：先認識一群人，再一起做事。現在越來越多人是反過來：先決定想做什麼，再找同好。

韓國的社區平台 Karrot，2026 年上半年的興趣聚會服務，每月活躍使用者突破 1,000 萬，其中 50 多歲占 23%，60 歲以上占 8%，加起來超過三成。聚會的內容很日常：散步、登山、讀書、攝影、樂器、語言學習。（這是韓國的數據，我拿來當一個趨勢參考。）

台灣也有類似的訊號。10 月 18 日，台北有一場「更年正好，Thrive 50！」論壇，核心問題就是「50 歲以後，妳想怎麼過？」主辦單位的六大宗旨裡，除了健康長壽、財務韌性，還有「社會連結」。換句話說，人生下半場的朋友，比較像是「因為同一件事而相遇的人」。

老朋友和新朋友，不用二選一

我自己是個控制欲很強、習慣用 Excel 排時間的人。要我「無所事事的跟朋友聚餐」，我都會在表上特別標誌出來花了多少時間無所事事的聊天。

後我發現，這種任務感，是最容易讓人退縮的地方。比較輕鬆的想法是：不同的朋友，負責不同的事。

老朋友像衣櫃裡穿了很多年的外套，不一定時髦，但它保存了共同的回憶，一年見兩次，一開口就能回到 20 年前。

新朋友像剛買的走路鞋，陪你做現在正在做的事，也許是興趣，新idea的實現。

兩樣東西，都不必勉強對方變成自己不是的那一種。

50 歲後交新朋友的 4 個步驟

步驟 1：先問自己，有什麼事我一個人做也行？

不是問「我想交什麼朋友」，而是問「我喜歡做什麼」。讀書、手作、學語言，甚至微創業都可以。因為就算沒人來，這件事本身也還是有價值的，壓力就小很多。

步驟 2：選一個「會反覆相遇」的場合。

一次性的聚會，很難長出關係。挑一個固定時間、固定地點的活動，例如每週的語言進修、每月的讀書會或志工隊等。

人與人熟起來，靠的不是聊得多深，而是反覆見到。

步驟 3：先小額試單，連續去 3 次再評估。

第一次去，通常是尷尬的；第二次，開始認得幾張臉；第三次，才看得出來這個場合合不合。先別急著下結論，也別一開始就報名一整年。給自己 3 次機會，就夠了。

步驟 4：不要求一次交到知己。

關係是一階一階往上走的：先點頭打招呼，再聊兩句，再一起吃頓飯，最後才可能在活動之外見面。不用把每個人都放在「閨密」的位置上檢驗。能一起爬山的朋友，就是一個好朋友。

為什麼我覺得，50 歲就該開始

這件事看起來是生活小事，但我認為它是一筆很划算的準備。

台灣 2020 年的人口普查，65 歲以上獨居者有 57.1 萬人，比 2010 年增加 63%。國衛院的研究也提醒，獨居本身不是問題，真正的風險是需要幫忙時，沒有人能接住你。

這些數字談的是 65 歲以上，但關係不是 65 歲才開始建立的。50 歲開始，用喜歡的事慢慢認識一些人，等到某一天真的需要有人說一句「我陪你」，你不是從零開始。

我常說，時間是最貴的成本人際關係也是：越早開始累積，越不用在需要的時候才臨時補。

結語

交朋友不必有任務感。你只要先做一件喜歡的事，剩下的，讓時間和反覆相遇去處理。

老朋友替你保管過去，新朋友陪你走進現在，兩種關係都不必為對方的角色負責。

那麼，你最想有人陪著做的那一件事，是什麼？歡迎寫信告訴我：Summer0807@gmail.com，我會一封一封讀。

我是 Summer，夢想合夥人（Dream coFounder）總經理，把人生當成一個長期經營的創業計畫。



精華 FAQ

  • 不要先急著找朋友，而是先找一件自己做也有價值、有人同行更有趣的事，例如讀書、登山、手作或語言學習，讓交友從興趣自然展開。

  • 因為關係多半不是靠一次深聊建立，而是靠反覆見面慢慢熟起來；固定的活動、社團或志工隊，能讓人從點頭之交逐步變成可一起做事的朋友。

  • 不一定。文章認為多半是人生階段、興趣與需求改變，朋友功能也不同了；老朋友保留共同記憶，新朋友則陪你做現在正在做的事，兩者可以並存。

只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的... 歡迎來我的沙龍留言告訴我你的想法：https://vocus.cc/salon/summer_dreamer

#朋友 #退休 #友誼 #高爾夫 #50歲 #人際關係 #蠻好的人生

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2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

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最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

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最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

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尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

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最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

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#星座 #工作 #十二星座

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分手後，你會選擇躲在棉被裡大哭，還是把自己活得更精彩？有些人失戀後一蹶不振，但有些星座卻像開啟人生逆襲模式，外表越來越漂亮，事業、生活也跟著升級！從星座性格來看，有3個星座特別有「分手後逆襲」的潛力，失戀反而成為她們蛻變的轉捩點，等到前任回頭一看，才發現自己當初錯過了多麼珍貴的人。

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分手後越活越漂亮星座1.天蠍座：愛得徹底，放下後華麗轉身

《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama
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天蠍座對感情向來認真，一旦愛上一個人，就會毫無保留地付出，甚至把另一半放在人生的重要位置。因此，分手初期的天蠍可能比誰都難過，表面裝作若無其事，私底下卻默默消化情緒。

不過，天蠍最厲害的地方，就是擁有強大的自我修復能力。當她們真正決定放下，就不會再把時間浪費在不值得的人身上，反而開始認真打扮、提升自己，甚至把重心轉向事業。原本就自帶神祕魅力的天蠍，經歷感情洗禮後更加成熟有自信，等前任發現她們變得更耀眼時，往往已經沒有回頭的機會。

分手後越活越漂亮星座2.獅子座：失戀可以，絕不允許自己狼狽

圖片來源：微博@白鹿my
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獅子座天生自尊心強，談戀愛時可以為對方付出很多，但一旦感情結束，她們絕不願意讓自己一直困在悲傷裡。即使分手當下哭得再慘，獅子也會告訴自己：「我一定要過得比以前更好！」

因此，失戀後的獅子座往往會積極改變生活，從換髮型、添購新衣服，到認真健身、拓展社交圈，甚至在工作上展現更強烈的企圖心。她們不甘心被一段失敗的感情定義，反而越挫越勇。當獅子重新找回自信，整個人就像自帶聚光燈，讓前任忍不住懷疑，當初怎麼會捨得放手？

分手後越活越漂亮星座3.天秤座：恢復單身後，桃花反而更旺

圖片來源：微博@早春晴朗官博
圖片來源：微博@早春晴朗官博

天秤座天生愛美，對生活品質也有一定要求，但談戀愛時，常常因為太在乎另一半的感受，不知不覺委屈自己。尤其遇到不適合的對象時，天秤容易為了維持關係一再妥協，甚至忘記自己原本有多麼耀眼。

然而，當天秤結束一段消耗自己的感情，反而有機會重新找回生活節奏。她們開始把時間花在保養、穿搭、旅行與朋友聚會上，整個人變得更加自在。加上天秤原本就擅長社交、氣質出眾，恢復單身後更容易吸引新桃花。最讓前任後悔的，恐怕就是發現天秤離開自己後，竟然笑得比以前更開心！

圖片來源：趙今麥微博
圖片來源：趙今麥微博

其實，分手後最漂亮的逆襲，從來不只是外表變美，而是重新找回愛自己的能力。對這3個星座來說，失去一段感情或許會難過一陣子，卻也可能成為人生重新開始的契機。當她們不再為誰委屈自己，自然會散發出更迷人的光芒。至於前任會不會後悔？早就不重要了！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#星座生肖

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2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

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近期討論度極高的大黑馬！由譚松韻與劉學義主演，劇情改編自小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭因家族蒙冤被滅門，化身三等丫鬟「許蘭香」潛伏在林府伺機逆襲的故事。這部劇最大的看點就是「節奏明快、絕不拖沓」，第一集就直接把悲慘滅門拍完，迅速進入高能宅鬥。譚松韻將落難千金的堅韌詮釋得淋漓盡致，與劉學義從互相防備到動心的感情線也充滿火花，更將女性成長與家族命運完美揉合，是一部讓人看得超級過癮的優質大劇。

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想要體驗電影級別的視覺震撼？看這部就對了！全劇將時間濃縮在長安城的「十二個時辰」（24小時）內，講述死囚張小敬與靖安司李必必須在時限內拯救長安城的故事。這部劇最受推崇的就是它空前考究的「服化道」與美術設計，完美還原了盛唐時期的繁華街市與市井百態。緊湊懸疑的劇情節奏，加上極度立體複雜的人物刻畫，讓人彷彿跟著主角們一起經歷了一場驚心動魄的長安反恐任務。

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這部由實力派演員張頌文與白百何主演的作品，最特別的地方在於將北宋汴梁城的市井生活與懸疑大案完美結合。故事圍繞著大理寺底層小吏趙不尤一家五口展開，他們意外捲入轟動全城的梅船大案，一家人各顯神通一邊破案、一邊解決層出不窮的家庭瑣事。不僅懸疑感拉滿，劇中充滿煙火氣的夫妻互動與溫馨的家庭成長線也是一大亮點，讓人在跟著主角燒腦抽絲剝繭之餘，也能感受到滿滿的人情味與感動。

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#古裝劇 #琅琊榜 #蘭香如故 #必看陸劇 #陸劇推薦 #長安十二時辰 #清明上河圖密碼 #知否知否應是綠肥紅瘦

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2026-10-22 16:10 女子漾／編輯ANDREA
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每年古裝陸劇成堆熱播，但要能讓觀眾眼睛一亮，女主角有沒有「古典氣質」真的非常重要！古裝劇除了考驗顏值，更看重女星的身段、儀態與那股由內而外散發的古韻。近期像是《蘭香如故譚松韻、《逐玉》田曦薇都憑藉絕美的古裝扮相引起極高的討論度。以下整理了綜合媒體與網友票選的「最愛古典美人」陸劇女星TOP6，快來看看你的女神有沒有上榜吧！

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#冠軍 #劉亦菲 #田曦薇 #古裝劇 #譚松韻 #嫁金釵 #陸劇女星 #蘭香如故 #陸劇推薦

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《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛
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《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛

2026-10-18 11:51 女子漾／編輯周意軒
《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

看《嫁金釵》看到臉盲，連新娘到底是誰都快搞混？田曦薇搭檔閆桉主演古裝劇，一人分飾魏嬈與君黛，同一張甜美臉孔，卻各有各的狠！別以為換上華服就分不出來，從眼中紅斑、眉形到手部動作，兩人的差異其實都有跡可循。女子漾整理角色身分與5個辨識重點，追劇前先收藏。

1. 阿丑、魏嬈、君黛是誰？先搞懂名字怎麼換

最容易讓人混亂的，就是「魏嬈」這個名字，會隨著替嫁計畫換人使用。阿丑是在市井長大、靠倒夜香維生的少女，也是替嫁後以「魏嬈」身分進入國公府的人。君黛則是原本以伯府千金「魏嬈」身分生活的女子，因為不願嫁給重傷的陸濯，找來容貌相似的阿丑代替自己出嫁。

《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

所以，前期聽到有人喊「魏嬈」，得搭配當下情節判斷；進入替嫁主線後，記住「嫁給陸濯的是阿丑，原本的千金改稱君黛」，就比較不會跟丟。Netflix第2集簡介也交代了阿丑代嫁、另一名女子改名君黛的安排。

2. 最快辨識看眼睛！魏嬈有紅斑，君黛沒有

兩人的辨識線索，竟然藏在田曦薇的眼睛裡！劇中魏嬈保留左眼的紅斑特徵，君黛則沒有這個標記。看到臉部特寫時，可以先留意眼睛，再搭配眉形與神情確認角色。不過，畫面角度、光線與清晰度都可能影響辨識，沒有看見紅斑，也別急著直接判定是君黛。

圖片來源：微博
圖片來源：微博

圖片來源：微博
圖片來源：微博

3. 同一套衣服也能分！眉毛、眼神與嘴角都有差

兩人穿上相似服裝，少了衣服提示，更能看出臉部表情的差異。魏嬈的眉形較平緩，目光帶著觀察與戒備，嘴唇經常輕抿，情緒藏得比較深。看起來收斂，卻不代表她沒有盤算，更像是在確認局勢、尋找出手時機。君黛的眉峰則明顯挑起，眼神直視對方，帶有挑釁意味，嘴角也更常浮現張揚的笑。同樣是不高興，魏嬈可能先把話吞回去，君黛的表情已經在說「你最好給我解釋清楚」。

《嫁金釵》圖片來源：微博@田曦薇
《嫁金釵》圖片來源：微博@田曦薇

4. 鏡頭拉遠怎麼認？看雙手與肩膀最直接

沒有臉部特寫時，可以把注意力移到兩人的手部和站姿。魏嬈習慣把雙手交疊在身前，手臂靠近身體，肩膀略收，整個人比較緊繃。這種姿態呼應她長年在底層討生活、凡事得留心旁人反應的處境。君黛的手勢更舒展，身姿挺拔，動作也比較自在、外放。她習慣占據目光焦點，連站著不說話，都帶著千金小姐的架勢。最簡單的記法，就是魏嬈前期常把動作「收起來」，君黛則習慣把氣勢「放出去」。但這是前期辨識線索，隨著魏嬈的處境與心態改變，她的姿態也可能跟著轉變。

《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

5. 都會狠，狠法卻不同！再聽聲音、看她為何出手

田曦薇也透過聲線區分角色。魏嬈說話相對收斂，君黛的語氣則更尖銳、強勢，情緒起伏也更外顯。即使暫時沒盯著畫面，聽兩句對話，也能找到辨認方向。

不過，辨識兩人時，別直接套用「溫柔的是魏嬈、兇的是君黛」。魏嬈有求生的韌性，也會反擊；君黛的強勢，則更常帶著掌控他人的姿態。

《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

一個習慣先觀察，再找機會突破困境；一個習慣先施壓，要求別人照自己的意思走。同一張臉背後，是兩套不同的生存方式，也是《嫁金釵》這場「自己對上自己」最值得看的地方。

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