2076-10-25 15:36 女子漾／編輯Wendi
盤點2026年5大雙男主角韓劇！宋江、李濬榮《四手聯彈》BL感爆棚，玄彬、鄭雨盛《韓國製造2》終極宿命對決！
2026年雙男主角韓劇強勢崛起，從熱血拳擊兄弟、鋼琴天才少年到正邪宿命對決，禹棹奐、宋江、玄彬、朴海秀、柳俊烈等男神飆戲火花四射，每一部戲都令人欲罷不能！
盤點2026年雙男主角韓劇1：《獵犬2》禹棹奐、李相二
睽違近3年回歸！Netflix漫改動作劇《獵犬2》今年4月重返小螢幕，禹棹奐、李相二再度化身熱血拳擊兄弟「金建優」與「洪偶真」，聯手對抗Rain飾演的非法拳擊聯盟反派「林白正」，拳拳到肉的剽悍打戲、感人真摯的兄弟情誼依舊讓觀眾們看得過癮。
盤點2026年雙男主角韓劇2：《四手聯彈，兩首奏鳴曲》宋江、李濬榮
新生代韓劇男神宋江退伍後首部新作《四手聯彈，兩首奏鳴曲》暑期檔8月底開播，他與李濬榮從藝術高中少年一路走向職業鋼琴家，雙男主角圍繞一架鋼琴展開碰撞、競爭、磨合與成長，儘管劇情主線未著重在戀愛線，但2人互動飄散曖昧BL氛圍，引爆熱烈話題。
盤點2026年雙男主角韓劇3：《韓國製造2》玄彬、鄭雨盛
Disney+史詩級時代劇《韓國製造》第2季9月上線，故事線跳躍至第一季完結9年後，玄彬飾演的中央情報部釜山分局情報課課長「白冀兌」坐上中情局副局長，持續擴張毒品版圖，遭陷害入獄的檢察官「張健榮」（鄭雨盛 飾）則重返戰場誓言復仇，2大影帝宿命對決火力全開。
盤點2026年雙男主角韓劇4：《稻草人》朴海秀、李熙俊
改編自韓國真實命案「華城連環殺人案」的犯罪懸疑劇《稻草人》，由《魷魚遊戲》朴海秀飾演被貶回故鄉的刑警「姜泰柱」，被迫與高中時霸凌自己、如今已是檢察官的昔日同窗「車恃穎」（李熙俊 飾）聯手追兇。《稻草人》完結篇以8.122%收視高峰收官，朴海秀更是擊敗同期男神玄彬、金宣虎、金宇彬等強敵，勇奪該屆青龍系列大獎視帝。
盤點2026年雙男主角韓劇5：《鼠惑》柳俊烈、薛景求
Netflix漫改懸疑劇《鼠惑》靈感來自韓國傳統民間故事《吃了指甲的老鼠》，8月底詭譎上線，影帝柳俊烈一人分飾兩角，扮演身分被神秘「田鼠」冒用的小說家「齊文宰」，與向其追債高利貸業者「老子」（薛景求 飾）從仇敵變搭檔，2人一同揭開身分掠奪之謎，燒腦反轉讓觀眾一追上癮。