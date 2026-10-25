5566等到金鐘了！成軍24年憑《飢餓遊戲》奪主持人獎，經典節目掀回憶殺

「56不能亡」這次真的抱回金鐘了！第61屆金鐘獎節目類得獎名單揭曉，孫協志、王仁甫、許孟哲與峮峮（吳函峮）、蔡黃汝，憑《飢餓遊戲》拿下「實境節目主持人獎」。從《少年特攻隊》的拚命闖關，到《完全娛樂》的搞笑互動，再到《飢餓遊戲》一路鬥智鬥嘴，5566成員累積多年的主持默契，終於迎來值得紀念的一刻！

《飢餓遊戲》主持群奪金鐘！5人一起共享榮耀

提到《飢餓遊戲》，觀眾熟悉的不只有讓人看了肚子餓的美食，還有主持群為了吃上一口而使出渾身解數的模樣。從認真研究規則、互相挖坑，到比賽結束後繼續鬥嘴，闖關過程中的真實反應，成為節目讓人一看再看的魅力。

圖／三立電視台

這次獲獎的主持陣容，包含孫協志、王仁甫、許孟哲，以及峮峮、蔡黃汝。對一路追著節目的觀眾而言，看到熟悉的5人一起獲得肯定，也讓每個週末累積的笑聲，多了一份感動。

2023年曾拿人氣獎，這次迎來主持人獎肯定

《飢餓遊戲》過去就曾在金鐘舞台留下紀錄。2023年第58屆金鐘獎，節目拿下由觀眾票選的「最具人氣綜藝節目獎」，當時製作人還透露，團隊將兌現承諾，前往澳門挑戰高空彈跳。

孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮、蔡黃汝主持飢餓遊戲。圖／中視

從觀眾用選票表達支持，到這次主持群抱回獎座，《飢餓遊戲》也累積了不同意義的金鐘成績。報導時要特別區分，2023年是節目獲得人氣獎，今年則是5位主持人共同拿下主持人獎。

《少年特攻隊》：偶像包袱先放旁邊，闖關就是要拚！

如果你的童年有《少年特攻隊》，看到5566站上金鐘舞台，應該特別有感！2002年開播的節目，由孫協志、王仁甫、王少偉、許孟哲等成員主持，是不少觀眾認識5566綜藝實力的重要起點。

少年特攻隊 三週年慶功記者會，主持群許孟哲（左起）、王仁甫、麻衣、孫協志、王紹偉。圖／聯合報系資料照（2005/11/23 記者李府翰攝影）

舞台上唱情歌的偶像，到了外景現場，照樣得面對體力考驗與各種遊戲挑戰。為了贏全力衝刺、輸了彼此吐槽，成員間毫不客氣的互動，讓粉絲看見他們帥氣之外的另一面，也成為後來外景主持默契的養分。

《完全娛樂》：放學打開電視，就是熟悉的聲音

除了外景闖關，《完全娛樂》也是5566成員主持生涯的重要代表作。孫協志、王仁甫曾搭檔主持，許孟哲也曾加入主持陣容，成員在不同時期參與節目，陪伴觀眾追星、看娛樂新聞。

圖／公共電視提供

對當年的學生來說，放學後打開電視，看主持人訪問藝人、玩遊戲、互相接梗，就是一天裡最放鬆的時刻。每天面對不同來賓與話題，也讓成員累積臨場反應與掌握節奏的經驗，把偶像身分之外的主持招牌慢慢做了起來。

《冒險奇兵》：王仁甫與曾國城搭檔，延續外景戰鬥力

說到王仁甫的外景主持經歷，也不能漏掉曾與曾國城搭檔的《冒險奇兵》。兩人後來在《飢餓遊戲》再度碰頭，還被形容是老搭檔「團圓」，讓熟悉舊節目的觀眾勾起回憶。

圖／YT截圖

外景節目考驗的不只是體力，還得能接住來賓反應、讓比賽保持張力，遇到突發狀況也要繼續往下走。王仁甫在遊戲中的反應速度與競爭心，從過去到現在，始終是觀眾熟悉的看點。

《飢餓遊戲》：從2016年再度搭檔，把多年默契變成招牌

2016年開播的《飢餓遊戲》，讓孫協志、王仁甫、許孟哲再度一起投入固定外景節目。以「飢餓」為主題，主持人與來賓得透過遊戲爭取進食機會，讓美食、競賽與實境反應結合，也走出自己的節目特色。

多年相處累積的默契，往往藏在一個眼神、一句吐槽，以及誰都不想認輸的瞬間。後來加入的蔡黃汝與峮峮，也帶來新的互動火花，讓不同個性的主持人，在合作與競爭之間製造笑點。從《少年特攻隊》一路看到《飢餓遊戲》，當年守著電視的觀眾，很多人已經從學生變成上班族。5566成員依然在鏡頭前認真闖關、努力逗大家笑，這次與主持夥伴一起抱回金鐘，也替這段長年的陪伴，留下了難忘的一頁。