2026-10-25 19:48 女子漾／編輯周意軒
金鐘61節目類得獎名單持續更新！綜藝節目、主持人獎落誰家？（不斷更新）
第61屆金鐘獎節目類得獎名單揭曉！受到颱風影響，今年節目類頒獎典禮順延至2026年10月25日（日）晚間7點，在台北流行音樂中心登場，戲劇類則於10月26日（一）接力舉行。究竟哪些人氣節目與主持人能抱回金鐘？女子漾整理金鐘61節目類完整得獎名單，帶你一次掌握今晚的榮耀時刻！
2025 第 60 屆金鐘獎「節目類」得獎名單：
・非正式競賽獎項
「最具人氣綜藝節目獎」入圍作品
《廚師的迫降：客家廚房2》
《綜藝玩很大》
《宇宙啦啦隊》
《天才衝衝衝》
《小姐不熙娣》
・特別獎
「節目類創新獎」入圍作品
《Hata la 異世界》
《我是陳派派》
《明星製作公司》
《星廚之戰》
《孫子也打野》
・技術類獎項
「節目類導演獎」入圍者
白心儀、潘郁文《我的動物同學》
余俊權《列車人生》
阿洛・卡力亭・巴奇辣《你的島嶼我的家》第三季：大航海
舒夢蘭《守護我們的星球 II：水陸之間》
劉嵩《南國啟示錄》
「節目類導播獎」入圍者
丁光慈《天才衝衝衝》
可樂（吳佩諭）《大學聲 Young Voice》
林悅恩《樂團祭》
陳健彬《宇宙啦啦隊》
鍾宜瑩《綜藝大熱門》
「節目類攝影獎」入圍者
王盈舜《紀錄觀點－冰封的記憶》
王瀚德、謝政峰、陳錦亮、陳冠宇、周劭傑《藝術很有事：為何建築人愛穿黑衣？》
徐仲彥、黃郁智《列車人生》
湯育宇、葉辰威、陳韋翰、陳翔科《也好吃》
潘信安《straight to the source 2》
「節目類剪輯獎」入圍者
朱介任、王鈴晶《藝術很有事：回看一刀俠 陳弘耀》
游宜展《你的島嶼我的家》第三季：大航海
楊淑婷《Art Attack》
劉吉雄、盧彥中《紀錄觀點－陌生人與他們的小孩》
謝欣志、吳殷漢《ㄟ！跟你說個祕密》
「節目類聲音設計獎」入圍者
吳明羽、林子煜、浦臨恩、馮俊曄、黃士佳、劉更始《Hata la 異世界》
卓士堯、林先敏《你的島嶼我的家》第三季：大航海
林傳凱《Musasuhis 百年之路》
高偉晏、林協忠、張衞帆、陳品伶、A拔《勇者動畫系列2》
黃浩倫、石恩明、王維剛《我是陳派派》
「節目類燈光獎」入圍者
伍翔麟、花花（沈佳穎）、呂傑《樂團祭》
朱俊宇《百分之一相對論 第一季》
李元嶽、毛卜祺 、陳國安《青春發言人》
柯朝璋《吉日良辰客家封》
董崇安《也好吃》
黎哲光 、胡柏毅、蕭俊良《星廚之戰》
「節目類美術設計獎」入圍者
王姝妍、Neita（莊芳田）、葉為元、龍諾兒《Hata la 異世界》會
周文元《星際女孩》
周芸汝《莓吉幼兒園》
陳威元《勇者動畫系列 2》
黃勻弦、黃郁婷《我是陳派派》
・個人獎
「綜藝節目主持人獎」入圍者
吳宗憲、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）《綜藝大熱門》
沈玉琳、Melody 殷悅《11 點熱吵店》
胡瓜（胡自雄）、陳亞蘭（陳欣湉）、歐漢聲《週末最強大》
曾國城、蔡尚樺《全民星攻略》
邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID（林柏昇）、溫妮（黃於恩）、丘涵《真料理兩鍋論》
「實境節目主持人獎」入圍者
利特、溫昇豪、陳庭妮、孝淵、江宏傑、李元日、趙序衡、喜飯《客家廚房 2》
姚元浩、莎莎（鍾欣愉）、吳映潔《嗨！營業中－第六季》
胡瓜（胡自雄）、胡小禎（胡盈禎）、胡釋安《胡來旅行社》
孫協志、王仁甫、許孟哲、峮峮（吳函峮）、蔡黃汝《飢餓遊戲》
雷艾美、八弟（蕭志瑋）、黃仕傑、Max（楊盛堯）《人生幹大事上山吧！台灣隊》
「生活風格節目主持人獎」入圍者
Dennis Nieh（聶雲）《The Taipei Tonight Show》
肯納 Kenna 《City Escape》
馬世芳《也好吃》
曾寶儀《我們回家吧3》
融融（吳宇堯）《融融歷險記》
「兒童少年節目主持人獎」入圍者
A-têng（周俊廷）《趖來趖去 3 隻蟲》
大霈（李霈瑜）、馬大元《換個爸媽過幾天》
李穎珍《練習生，衝一波！》
香蕉哥哥（林掄元）、阿猴（林昶甫）《阿猴出任務》
嚴八（嚴天浩）、鬍子（黃柏涵）《鹹魚小隊》
「紀實節目主持人獎」入圍者
李宜庭《島語 美麗島的外來客》
許琡婷《下半場練習生》
陳雅琳《我的野生鄰居》
舒夢蘭《守護我們的星球 II：水陸之間》
黃迪揚《讓愛傳下去－2024 吳尊賢愛心獎》
・節目獎
「動畫節目獎」入圍作品
《Hata la 異世界》
《吉娃斯愛科學 V：太空站家園》
《我是陳派派》
《勇者動畫系列 2》
《莓吉幼兒園》
「紀實節目獎」入圍作品
《另一種注目》
《守護我們的星球 II：水陸之間》
《極樂世界之好好出門》
《膠囊時光 The Time Capsule》
《藝術很有事》
「少年節目獎」入圍作品
《換個爸媽過幾天》
《反正你也不睡覺》
《成仁高中偵探社》
《青春！咱的夢》
《青春發言人》
「兒童節目獎」入圍作品
《talagay 我最強！》
《ㄟ！跟你說個祕密》
《越來越嗖鯊》
《節氣 x 六感實驗室》
《趖來趖去 3 隻蟲》
「生活風格節目獎」入圍作品
《也好吃》
《列車人生》
《我們回家吧 3》
《激流台灣》
《藝術二分之一：Art kak'i'iyaeh》
「實境節目獎」入圍作品
《人生幹大事上山吧！台灣隊》
《飢餓遊戲》
《嗨！營業中》
《廚師的迫降：客家廚房 2》
「綜藝節目獎」入圍作品
《一字千金》
《百分之一相對論 第一季》
《星廚之戰》
《週末最強大第一季》
《綜藝玩很大》