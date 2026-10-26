2026-10-26 12:00 定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄
【婚俗解惑】禮車竹子甘蔗的歷史由來：迎親路上真的有老虎！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：禮車綁竹子甘蔗，源自閩南山區防猛獸的實用裝備。
- 重點二：古時迎親走山路可能遇虎，長竿綁肉可引開野獸。
- 重點三：後來習俗才轉化成拖青寓意，象徵吉祥與甜蜜。
看到禮車上晃動的長竹竿，很多新郎心裡都在滴血，深怕刮傷車漆，甚至覺得這項習俗繁瑣又跟不上時代。
在跟長輩為了綁不綁竹子爭辯前，不妨跟著定洋堂一起穿越回幾百年前的閩南山區。
從明朝到清末，南方地方誌多次記載過嚴重的華南虎患，在那個全靠雙腿翻山越嶺的年代，娘家深居山林，迎親隊伍走一整天山路，極可能遭遇猛獸攔路，即使台灣本土沒有野生虎，但閩南先民渡海來台時，對山路的恐懼與應變SOP，也原封不動跟著上了船。
當時隊伍的防禦裝備非常務實，一根長竹竿或甘蔗，竿頭綁上一塊新鮮生豬肉，萬一路上真的有野獸靠近，轎夫立刻把長竿往遠處一伸，猛獸追著肉跑，隊伍便能趁機脫困。
這根被現代人嫌麻煩的長條物，最早根本不是吉祥裝飾，而是實實在在的保命武器，後來生活安定、猛獸不再，大家才融合「拖青」賦予它節節高升與甜甜蜜蜜的美意，搞懂這段歷史脈絡，是不是突然覺得它可愛又充滿古人的生活智慧呢？
【大家來聊聊】
知道這個防老虎的真實由來後，大家的心態有改變嗎？
- 選 1：原來是保命武器！瞬間長知識，覺得古人太有智慧了
- 選 2：雖然很有趣，但現在開高速公路還是會擔心噴飛刮車漆
- 選 3：聽完立刻拿去跟長輩分享，長輩也聽得津津有味
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精華 FAQ
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它們最早不是裝飾，而是迎親隊伍在山路上防猛獸的工具。長竹竿或甘蔗竿頭會綁上生豬肉，遇到野獸時可把肉引開，爭取脫困時間。
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因為明清時期南方地方誌多次記載華南虎患，閩南先民在山區迎親時確實可能遭遇猛獸。即使來台後沒有野生虎，這套防禦觀念仍跟著延續下來。
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雖然現代已不需要防老虎，但這項習俗被賦予拖青、節節高升與甜甜蜜蜜的寓意，因此成了婚禮文化的一部分，也常引發新郎對刮傷車漆的擔心。
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