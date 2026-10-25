觀《蘭香如故》前十集有感（一）：原來，人與人之間的溫度是這樣的

AI重點 文章重點整理： 重點一： 劇評從《蘭香如故》前十集體會人與人之間的溫度。

劇評從《蘭香如故》前十集體會人與人之間的溫度。 重點二： 溫度不在動聽話語，而在困境中仍惦記他人。

溫度不在動聽話語，而在困境中仍惦記他人。 重點三：雪夜施援手與贈衣取暖，凸顯具體而真實的人情。

讀過無數作者所寫的散文與小說，也曾試著透過文字描寫人與人之間的情感。可是，每當寫到人情、關懷，或是人與人之間的「溫度」時，我總覺得這樣的描述有些空泛，甚至帶著幾分虛幻，彷彿只是一種美好的想像，卻不一定真實存在於生活之中。

觀看真人戲劇、短劇，乃至於近年出現的AI劇時，我偶爾也會有類似的感受。明明劇情裡有人情，有感動，也有人在關鍵時刻，願意為另一個人付出，可是，「人與人之間的溫度」究竟是什麼？它到底存在於哪些細節裡？有時候，即使看完了一個故事，我似乎仍然說不清楚。

直到最近觀看《蘭香如故》，只看了前十集，卻意外地讓我對這個問題，有了更具體的理解。

原來，所謂人與人之間的溫度，未必是說了多少動聽的話，也不一定要有多麼轟轟烈烈的情節。它可能是在生死交關之際，仍然惦記著另一個人的處境；可能是在自身並不富裕、生活也不安穩的時候，依然願意向陌生人伸出援手；也可能是在明知會冒著風險的情況下，依然選擇保護一個與自己沒有血緣關係的人。

那些原本抽象的情感，因為劇中人物做出了具體的選擇，於是有了形狀，也有了重量。

在目前看到的劇情中，有幾個情節，讓我對這份「溫度」有了更深的體會。

生死交關之際，仍然惦記著另一個人

本來，人在面對生死關頭時，首先想到的往往是自己尚未完成的心願、最放不下的人，以及即將面臨的命運。

可是，林錦岐在即使自身已經面臨重大危機的時刻，仍然能顧及曾經議過親的沈嘉蘭生死。雖然未獲家主的首肯，對沈家提出實質的幫助，但這份顧念，已經讓我感受到人與人之間的溫度。

很多時候，一個人是否在乎另一個人，不必等到他親口說出深情的話語。當他自身也處於困境，卻仍然記得對方的難處，那份惦念，便有了不同的分量。

或許，人情的溫度就藏在這樣的細節裡：即使自己的處境已經不容易，心裡仍然留有另一個人的位置。

大雪紛飛之中，向無助的人伸出援手

沈嘉蘭與母親在大雪紛飛之際，向剛被醫館趕出來、求助無門的許萬全一家伸出援手。

大雪本身已經帶著寒冷的意象，面對懷中病重、奄奄一息的女兒，許萬全一家所感受到的寒意，恐怕不只是天氣帶來的，更是身處困境時的無助。

見狀，嘉蘭母親給予銀兩，叮囑快帶孩子看病；而嘉蘭亦吩咐奴婢，取來自己備用的厚衣，給病弱的蘭香披上禦寒。

那一刻，原本寒冷的雪地，彷彿出現了一道能融化冰雪的暖陽。對身處困境的許萬全一家而言，這不只是物質上的援助，更是一份能真切感受到的溫暖。

文BY蒔緣觀劇