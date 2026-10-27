2026-10-27 11:11 女子漾／編輯Wendi
四金對決！金智媛、金所泫、金裕貞、金英光4大新劇熱播盤點，《Doctor X》勇奪全球冠軍！
四金收視戰正式開打！天才女醫、京城神偷、直球學妹、財閥霸總，哪個角色最是觀眾的最愛呢？近期金智媛主演夯劇《Doctor X》首集就刷新今年迷你劇開播紀錄，金裕貞、金所泫、金英光新劇也各有亮點，快跟著女子漾一起來瞧瞧吧！
四金演員對決1：金裕貞《百日謊言》
南韓電視台tvN 20週年特別企劃《百日謊言》10月10日開播，金裕貞化身1932年京城頂尖美女騙徒「李佳景」，為了執行100天臥底任務潛入朝鮮總督府，與朴珍榮飾演的帥氣菁英翻譯官展開諜對諜情愛過招，該劇首集收視5.3%、第2集升至7.6%，一開播就拿下同時段收視冠軍。
四金演員對決2：金所泫《戀愛博士》
全新愛情劇《戀愛博士》是《經常請吃飯的漂亮姐姐》名導安畔錫遺作，10月5日起於Disney+上線，金所泫飾演從服裝設計系轉進機械工程研究所的直球學妹「林宥珍」，與秋泳宇扮演的殘疾母胎單身學長譜出療癒戀曲，儘管《戀愛博士》宣傳低調，且第6集最高收視率僅落在2.447%，好評卻持續發酵。
四金演員對決3：金英光《戀愛充電中》
近年接連挑戰反派角色的金英光，終於回歸浪漫喜劇啦！Netflix《戀愛充電中》10月9日甜蜜上線，金英光出演人工心臟快沒電的多金財閥三世「白浩朗」，意外遇上兒時遭雷擊後身懷電力的甜妹編劇「羅寶培」（蔡秀彬 飾），雙雙展開甜度爆表的奇幻契約戀愛。《戀愛充電中》上線3天便以300萬次觀看次數登上Netflix全球非英語節目排行榜季軍，風光刷新2026年韓劇收視紀錄。
四金演員對決4：金智媛《Doctor X：白色黑手黨時代》
「韓劇女神」金智媛睽違2年回歸小螢幕，挑大樑出演醫療新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》，該劇改編自經典日劇《派遣女醫X》，金智媛化身天才外科醫師「桂秀晶」，以一身精湛醫術、自信傲骨對抗腐敗白色巨塔制度。《Doctor X》首集以11.4%創下今年迷你劇開播最高紀錄，第4集更飆上18.5%，近期在Netflix全球非英語劇集排行榜連續兩週拿下收視冠軍，總觀看次數累計突破1170萬次，再創韓流奇蹟。