《尚公主》開播！孟子義狂撩李昀銳「浴池誘惑、拉衣領」甜炸，台北快閃店免費送小卡

孟子義、李昀銳三搭終於等到了！Disney+浪漫古裝劇《尚公主》10月23日正式上線，兩人繼先前合作後再度組成高顏值CP，這次從曖昧試探一路愛到難捨難分。預告中孟子義不僅半露香肩要求李昀銳服侍入浴，還上演拉衣領、近距離挑逗等心動橋段，讓粉絲直呼太會撩！除了劇情備受期待，Disney+更在台北大巨蛋推出《尚公主》限定主題快閃店，免費送官方應援小卡與CP貼紙，追劇粉絲千萬別錯過。

《尚公主》劇情簡介

《尚公主》由孟子義飾演的「暮晚搖」與李昀銳飾演的「言尚」展開一段充滿權謀與愛情的古裝故事，暮晚搖原本身分尊貴，卻因被迫和親而歷經委屈，歸來後成為性格強勢、敢愛敢恨的霸氣公主。

另一邊，言尚表面上是溫文儒雅的書生，看似謙遜有禮，實際上卻有著深不可測的心思與野心。兩人因各自的目的走到一起，起初互相試探、各取所需，卻在一次次生死考驗中逐漸卸下防備，發現自己早已對對方動心。這段感情最吸引人的地方，就是兩個聰明人明明都想掌握主導權，最後卻雙雙陷入愛情。

《尚公主》吻戲成焦點！孟子義主動撩李昀銳，浴池誘惑太心動

《尚公主》最新預告釋出後，最讓粉絲暴動的就是孟子義與李昀銳之間的曖昧互動！不同於傳統古裝劇中含蓄害羞的女主角，孟子義飾演的暮晚搖主動出擊，不僅半露香肩要求言尚服侍自己入浴，還伸手輕撫雙唇、直接拉住對方衣領，讓兩人之間的距離瞬間縮短。

而李昀銳飾演的言尚也不甘示弱，明明知道公主另有所圖，卻仍以一句「公主，我滴酒便醉，可是今日我想嘗一嘗」回應曖昧試探，甚至說出「我會一直往上爬，直到足以成為你的籌碼」，展現溫柔外表下的堅定與野心。從預告中的近身試探，到劇中備受期待的多場吻戲，都讓粉絲對兩人的感情發展充滿好奇。

Disney+孟子義、李昀銳三搭浪漫大作《尚公主》定檔10月23日上線。圖片來源：Disney+提供

孟子義、李昀銳三搭默契升級！雪中擁抱竟是兩人共同提議

《尚公主》也是孟子義與李昀銳第三次合作，兩人從戲裡甜到戲外，拍攝花絮中不時能看見自然依偎、牽手玩鬧與互相說悄悄話的畫面，讓不少粉絲直呼兩人根本自帶CP感。孟子義透露，兩人建立默契的關鍵就是經常溝通，拍攝空檔會一起討論劇本，甚至透過即興表演尋找角色之間的感覺。預告中浪漫的雪中相擁橋段，就是兩人共同提出增加的情節。

李昀銳也坦言，第三次合作讓彼此更加合拍，還笑稱孟子義是片場的「快樂源泉」，因為她的個性開朗樂觀，經常帶動整個拍攝氣氛。孟子義則表示，有時兩人會故意逗笑對方，看到彼此笑場也覺得十分開心。

Disney+孟子義、李昀銳三搭浪漫大作《尚公主》定檔10月23日上線。圖片來源：Disney+提供

《尚公主》快閃店進軍台北大巨蛋！免費收藏浪漫劇照

除了線上追劇，Disney+也把《尚公主》的浪漫氛圍搬到台北！即日起至11月15日，於「湊湊火鍋・茶憩大巨蛋店」推出限定主題快閃活動，店內外設置多款《尚公主》主題視覺裝置，讓粉絲可以與喜歡的角色合照打卡。

Disney+與「湊湊火鍋・茶憩大巨蛋店」打造《尚公主》主題快閃店。圖片來源：Disney+提供

這次活動最大的亮點，就是不用消費也能免費領取官方限定應援小卡！卡片收錄多款劇照與主視覺，包括浪漫雪夜相擁、霸氣宮廷造型等經典畫面，每款都相當值得收藏。若本身就是Disney+訂閱用戶，完成指定打卡任務後，再出示訂閱畫面，還能額外獲得「扶搖直尚CP」限量應援貼紙組，讓粉絲把喜歡的CP一起帶回家。

《尚公主》快閃店活動資訊！免費小卡、CP貼紙領取攻略

《尚公主》快閃店 活動日期：即日起至2026年11月15日

活動地點：湊湊火鍋・茶憩大巨蛋店

活動地址：台北市信義區忠孝東路四段515號

免費應援小卡怎麼領？

粉絲只要與店內外任一《尚公主》主題裝置合照，將照片上傳至Threads，並標註「#Disneyplustw #尚公主」，再向現場工作人員出示貼文，就能免費領取官方限定應援小卡，不需要額外消費！小卡平日限量30份、假日限量60份，款式隨機贈送，每人每日限領一次。

限定CP貼紙組怎麼領？

想收藏更多限定周邊的粉絲，完成上述拍照打卡任務後，只要再出示Disney+訂閱畫面，就能額外獲得「扶搖直尚CP」限定應援貼紙組。貼紙組每日不限份數，但數量有限、送完為止，每人每日限領一次，實際活動辦法以主辦單位現場公告為準。