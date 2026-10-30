十大神火有多忙？煉丹、天罰、燒魂全包了

2026-10-30 21:00 萬家鄉

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章整理出太陽、太陰、紫薇等十大神火設定。
  • 重點二：這些火焰分別對應煉丹、天罰、業報與重生。
  • 重點三：作者指出多數神火來自不同時代與作品拼接。

 

我在9/27寫了水，9/28就接著寫火。 

其實根本原因，是因為這兩支 Reel 是同一個帳號發布，而我也是在同一天看到的。

我有個習慣。

看到有趣的文章或影片，常常會順手點進發布帳號看看其他作品。

如果題材一路看下去都對胃口，追蹤通常也就順手按下去了。

9/27的那支「水」和9/28的這支「火」，就是這樣一起被我翻到的。

我們現在講到「火」，腦子裡大概很容易浮出幾件事：煮飯、取暖、火災、瓦斯爐。

頂多再加一個烤肉。

但你如果一腳踩進中國神話、道教傳說、志怪小說和後世仙俠設定裡，就會發現，古人跟後來的小說家顯然沒有打算讓「火」這件事這麼省事。

因為神話裡的火，分得比公司職等還細。

有的管太陽，有的管月亮，有的專燒妖怪；有的拿來煉丹，有的負責天罰，還有的連你的身體都懶得理，直接燒魂。

甚至有一種，你罪孽越重，它燒得越起勁。

看到這裡，我第一個念頭只有：蛤？你們神仙界連火都有權限管理嗎？

偏偏如果把這些傳說排開來看，還真的很像。


▋太陽真火：神話世界的超大型能源核心

 

十種神火裡，最容易理解的大概就是太陽真火。

光聽名字，就知道它跟太陽脫不了關係。

照你，是陽光。

燒你，是神通。

同一套能源，輸出功率不同，待遇差非常多。

中國創世神話裡有一套很著名的說法：盤古死後，身體化為天地萬物，其中雙眼化作日月。

後世神話、小說再一路延伸，太陽也逐漸被想像成一個極其強大的純陽能量來源。

於是，「太陽真火」出現了。

它常被描述成太陽星孕育出的本源之火，金烏也經常與它綁在一起。

最有趣的是，這把火的功能非常矛盾。

太陽提供光與熱，萬物靠它生長；可當這股能量被放大到神話等級，生命之源瞬間就能變成毀滅工具。

也因此，後世仙俠作品經常把太陽真火放在極高的位置：它能養萬物，也能焚萬物，

一邊代表生命，一邊代表力量失控後的毀滅。


▋太陰真火：最反常識的火，竟然是冷的

 

有太陽，自然有人替月亮安排一把火。

於是太陰真火登場。

這東西最讓人腦袋打結的地方，就是：它明明叫火，卻經常被描述成極寒。

太陰對應月亮、陰氣與月華，所以在後世神話設定裡，太陰真火常被寫成一種陰寒到極致的特殊火焰。

太陽真火偏向燒物質，太陰真火則常被安排去對付魂魄、元神與陰性力量。

你可以把它想成神話版的「低溫灼傷」。

看起來沒有烈焰沖天，甚至寒氣逼人，但碰到一樣出事。

這種「冷火」設定，也非常符合傳統陰陽觀念的玩法。

陽推到極致，可以化火；陰推到極致，同樣可以用「火」來表現。

到了這裡，火已經開始脫離單純的溫度概念。

它成了一種力量的形狀。

 

▋紫薇天火：連火焰都要講皇權

 

接著這把就很有中國政治文化的味道了。

紫薇天火。

紫微星在中國古代天文與政治象徵裡，位置極高。

「紫微垣」位居天區中央，古人又把天上的星官系統映射到人間政治，所以紫微長期被拿來象徵帝王、中央與權威。

到了神話與後世小說設定裡，既然紫微代表天帝權力中心，那麼配上一把「紫薇天火」，也就順理成章。

這類火焰常被形容成金紫色，具備驅邪、鎮煞、淨化的功能。

有意思的是，古人抬頭看星空，看見的並不只有星辰。帝王、官署、秩序，人間那套權力關係，也被一起投射到了天上。

所以當「紫微」和「天火」在後世敘事裡結合，那團火燒出的，還有一種很古老的想像：最高權力，應該來自天。

前面兩把火還是自然力量，走到紫薇天火，火開始有了身份，有了權威，也擁有了劃定規則的力量。

看到這裡，我反而聯想到自己每天處理的房子。

一棟房子真正決定價值的，往往不只是眼睛看到的牆壁與格局，還有背後那些看不見的秩序。

 

▋南明離火：朱雀出場，火當然不能只是普通火

 

接下來輪到南方神獸朱雀。

中國傳統的四象系統裡，東方青龍、西方白虎、南方朱雀、北方玄武，各自對應方位、星宿與五行。

南方屬火。

所以朱雀跟火綁在一起，非常自然。

「南明離火」這個名稱在後來的道教文化、小說與仙俠作品裡越來越常見，通常被描寫成朱雀一系的高階火焰。

「離」在八卦裡也代表火。

於是它很適合被拿來設定成煉化萬物、煉丹煉器的高品質火源。

普通火把東西燒焦，神仙的火講究的是「煉」。

煉丹、煉器、煉妖、煉法寶。

同樣都是高溫，目標卻已經改變。

火不只負責摧毀，也開始負責轉化。

換成現代眼光，大概很像神話版材料實驗室：原料進爐，火候控制好，最後出來的東西可能已經完全換了一個等級。

 

▋涅槃之火：鳳凰浴火，華人古籍裡卻沒有你想的那麼簡單

 

講朱雀，很多人下一秒就會想到鳳凰。

然後馬上接：浴火重生。

這個畫面我們實在太熟了。

鳳凰老去，投身烈火。

舊軀焚盡，新生命再度出現。

漂亮、悲壯，又非常適合被企業簡報拿去當最後一頁。

但這裡有一個值得留意的地方。

「鳳凰涅槃、浴火重生」這套今天極熟悉的完整敘事，不能簡單當成中國上古鳳凰神話的原始設定。

「涅槃」本身來自佛教概念，後來與鳳凰、火焰、重生等意象逐漸融合，再經文學與現代流行文化反覆強化，才形成今天大家一看就懂的「鳳凰浴火」符號。

所以如果要把「涅槃之火」放進十大神火裡，它更適合被理解為後世神話文化融合後產生的一種象徵。

它講的已經不只是一把火有多燙。

它問的是另一件更大的事：舊的生命結束之後，能不能透過徹底毀去，換來下一次存在？

生、滅、重生。

三個階段，全被塞進了一團火裡。

 

▋三昧真火：紅孩兒靠這把火，把孫悟空燒到吃足苦頭

 

接下來終於有一把大家非常熟。

三昧真火。

《西遊記》裡，紅孩兒就是靠它把孫悟空折騰得夠嗆。

孫悟空什麼等級？

大鬧天宮。

刀砍斧剁沒事，雷打火燒也處理不掉，甚至還在太上老君的八卦爐裡待過。

照理說，一隻能從煉丹爐裡活著爬出來的猴子，看見火應該只會想：「就這？」

結果紅孩兒一噴三昧真火，事情立刻麻煩起來。

《西遊記》裡的三昧火，跟後來網路常見的「精、氣、神三者煉成」版本不能完全畫等號；不同道教文獻、內丹說法與小說系統，對「三昧」和「三昧火」的理解並不一致。

但到了大眾文化裡，三昧真火幾乎已經變成「修行者體內煉出的高階火焰」代名詞。

而它最迷人的地方，也正在這裡。

太陽真火來自天體，南明離火連結神獸，三昧真火卻把火收進了人的身體。

這個想像相當狂。

天地可以有火，神獸可以有火，人修到某個程度，居然也想自己煉一把。

到了三昧真火這裡，人終於也開始自己生產神話級火力了。

 

▋紅蓮業火：當火開始判斷一個人該不該被燒

 

到了這裡，設定出現了奇妙的轉向：火不再只燒物質，它開始清算「人做過什麼」。

一般火焰還可以防。

業火麻煩的地方，在於它燒的是你留下來的帳。

你做過什麼、欠下什麼、留下什麼，都可能成為燃料。

刀可以躲，火可以滅。因果要怎麼跑？

「業火」與佛教業報、地獄觀念關係密切，「紅蓮」也常出現在佛教地獄與文學意象之中。

到了後世小說、仙俠與網路神話整理裡，紅蓮業火經常被描繪成專門焚燒罪業、因果與神魂的火。

後來一些洪荒類、仙俠類作品，又把紅蓮業火與「冥河老祖」、「業火紅蓮」等設定綁在一起。

久而久之，很多人便把整套故事視為古代神話。

但這裡也得分清楚。冥河老祖、十二品業火紅蓮那套極完整的世界觀，主要是後世小說與網路洪荒體系高度發展後的產物，不能全部倒推回古代典籍。

不過它為什麼這麼受歡迎，我完全理解。

因為「做過的事終究要付代價」這種想法，人類顯然有非常強烈的執念。

現實裡追不到的帳，神話乾脆安排一把火來算。

 

▋九天雷火：當天空開始代替人間執法

 

再來是九天雷火。

雷與火在中國神話和道教法術裡，本來就經常綁在一起。

雷代表天威，也代表懲戒。

道教雷法體系更發展出非常繁複的雷部神將、雷霆法術與驅邪觀念。

於是後世所謂「九天雷火」，很容易被理解成雷霆與火焰結合的天罰型力量。

這種火通常不拿來煉丹。

它更像一道判決。

妖邪作亂？

劈。 

違逆天條？

劈。

修仙小說裡有人渡劫？

還是劈。

雷最適合拿來當天罰，大概也不難理解。

它從天而降、沒有預告、聲勢巨大。

人站在底下時，幾乎沒有談判空間。

所以到了神話裡，雷火很自然地成了「天地正在判你」的象徵。

誰能降火，誰就有資格宣告：這件事，天地不准。

 

▋六丁神火：太上老君的八卦爐，到底有多忙

 

講到煉丹，就一定繞不開太上老君。

講到太上老君，就很容易想到八卦爐。

而跟八卦爐一起被反覆提到的，就是六丁神火。

「六丁」源自道教六丁神將系統，與六甲合稱「六丁六甲」，在道教神祇與法術體系裡具有重要地位。

後世小說則一步步把六丁神火描繪成非常適合煉丹、煉器的神火。

最著名的受害者兼受益者，當然還是孫悟空。

《西遊記》裡，太上老君把孫悟空丟進八卦爐煉了七七四十九日。結果猴子沒煉死，反倒煉出一雙火眼金睛。

這要是放在現代工廠的品管部門，大概全體都要陷入長時間沉默：本來是拿來報廢銷毀的瑕疵品，丟進去關了四十九天，出來居然自動升級成旗艦款。

至於網路資料常說如意金箍棒也是六丁神火煉成，這部分就要小心。

《西遊記》原著提到金箍棒原為大禹治水時定江海深淺的「天河定底神珍鐵」，並沒有明確寫成太上老君用六丁神火打造。

神話資料一旦混久了，後來補上的設定很容易逐漸長得像原典。這也是查神話最容易踩到的坑之一。

 

▋幽冥鬼火：人類對死亡的恐懼，也被做成了一種火

 

最後一種，幽冥鬼火。

這類「鬼火」形象在人類文化裡非常普遍。

墳墓、荒野、夜路、幽綠火光。

只要幾個元素湊在一起，恐怖片甚至不太需要配樂。

中國民間也長期存在磷火、鬼火與亡魂聯想，後來又與地府、幽冥、招魂、刑罰等意象混合。

於是在小說和遊戲裡，幽冥鬼火通常被設定成陰寒、幽綠，專門作用於魂魄。

這跟太陰真火有點像，但兩者氣質完全不同。

太陰真火偏向宇宙中的陰性能量，幽冥鬼火則更靠近死亡之後的世界。

它出現的地方，不在天空，也不在煉丹爐。

在人活著時最不想面對的那一端。

這也讓「火」最後走到一個很有意思的位置。

人出生，要靠太陽；修煉，要靠真火；煉丹，要靠神火；犯法，有雷火；造業，有業火；死了，下面居然還有鬼火。

各位。

全流程服務。

 

▋十大神火最有趣的地方，是它們根本不屬於同一本神話設定集

 

把這十種火放在一起看，很容易產生一種錯覺：好像中國古代真的有一本《上古十大神火排行榜》，第一名太陽真火，第二名太陰真火，一路排到第十名幽冥鬼火。

問題就在這裡。

中國神話沒有這麼合作。

這些名稱與設定，來源跨越了上古神話、陰陽五行、道教神祇、佛教概念、《西遊記》等古典小說，以及後來數百年的民間敘事、仙俠文學和網路洪荒世界觀。

有些有古代文化根基，有些是小說發展出的形象，有些則是現代創作者把不同系統拼接、補完後，形成今天大家熟悉的版本。

所以「上古十種神火」比較適合看成一份後世整理出的神話火焰名單。

而這一點，也很像我平常查房地產資料時的習慣。

一句「大家都這樣說」還遠遠不夠。

神話裡可能差了一部古籍、幾百年的流傳；房地產裡可能差的是一張建物謄本、一份使用執照，或一條根本沒有確認過的產權界線。

傳說聽久了會像史實，房子的說法聽久了也會像事實。

所以我現在看到任何講得斬釘截鐵的東西，第一個反應通常都是：來源呢？

也正因如此，我反倒覺得這十種火更有意思。

因為一路排開，你會看到中國人怎麼理解「火」。

它可以是太陽的能量、月亮的寒氣、帝王的威權；也可以是煉丹的工具、修行的成果、死亡與重生的媒介。

再往後，它甚至開始負責天罰、罪業與生死。

 

▋我們真正放進火裡的，是整個世界

 

或許這也是我做房仲之後，越來越容易注意到的一件事。

人類面對風險，總會想辦法把它變成可以理解、可以遵守的規則。

古人把雷火、業火與天罰寫進神話；現代人把火災、產權與居住風險，寫進法律、建築規範和交易制度。

表現方式變了，那個想把世界整理清楚的念頭，幾千年來倒沒有差太多。

所以查到最後，我反而沒有那麼在意哪一把火最強。

真正有意思的，是人類看著同一團火，竟然一路想出了生命、死亡、皇權、修行、罪業與天罰。

誰能掌火，誰掌握力量。

誰能降火，誰代表權威。

誰被火燒，誰就可能正在接受天地的判決。

火可以照亮黑夜，也可以吞掉城市；可以煉出仙丹，也可以燒盡魂魄；可以讓鳳凰重新開始，也可以讓一個人為自己留下的因果付帳。

人類面對無法解釋的世界時，總會替它安排一些形狀。

有時是神，有時是雷，有時，就是一團火。

現實裡，我們拿火煮飯。 

神話裡，人拿火解釋整個宇宙。

  

 

——萬家鄉

精華 FAQ

  • 文中將神火分成多種用途，包括太陽真火的生命與毀滅、太陰真火的陰寒灼傷、南明離火與三昧真火的煉丹煉器，以及業火、雷火、鬼火等負責天罰、罪業和死亡意象。

  • 因為這些名稱分別來自上古神話、陰陽五行、道教、佛教、《西遊記》與後世仙俠、洪荒與網路創作，來源時間和脈絡不同，許多內容是後來逐步拼接與補完的。

  • 作者認為，人類總會把難以解釋的世界整理成可理解的規則，而火在神話中就承載了生命、權威、修行、罪業與天罰等想像，反映的是人對世界秩序的投射。

萬家鄉

萬家鄉

我是萬家鄉。愛東張西望，也愛追問世界為何變成現在這個樣子。寫城市、寫人性，也寫我們這一代人的不安與溫柔。

#中國 #影片 #故事 #宗教 #冷知識

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
往下滑看更多精彩文章
最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

2026-10-22 13:44 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
女子漾AI製圖

明明已經下班，腦袋卻還在想明天的工作；好不容易放假，看到主管傳訊息又忍不住立刻回覆？有些人責任感特別強，凡事追求完美，總覺得事情交給別人不放心，寧願自己多做一點，也不想讓人失望。從星座性格的角度來看，有4個星座特別容易因為完美主義、過度負責與工作焦慮，把自己逼得太緊。快來看看你是否也上榜！

編輯推薦

最容易把自己累壞的星座1：處女座｜完美主義太嚴重，連小細節都不肯放過

處女座對工作有著極高的自我要求，無論是報告格式、簡報內容，還是別人可能根本不會注意的小細節，都希望做到最好。即使主管已經覺得成果很不錯，處女座仍可能反覆檢查，擔心哪裡出錯，甚至為了一個小問題加班到深夜。

最讓處女座疲憊的地方，就是很難對自己說「這樣已經夠好了」。他們習慣提前規劃、反覆確認，即使休假也可能惦記著尚未完成的工作。對處女座而言，學會接受不完美、適時放下控制慾，才能真正減輕壓力。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最容易把自己累壞的星座2：摩羯座｜責任感強到可怕，生病也想把工作完成

摩羯座是典型的工作責任感很強的星座，對他們來說，答應別人的事情就應該做到，即使遇到困難，也不願意輕易放棄。他們習慣把壓力往自己身上扛，遇到工作量暴增，第一反應往往是想辦法完成，很少主動開口求助。

容易把工作表現與自我價值連結在一起，認為只有持續努力，才能證明自己的能力。即使身體已經疲憊，仍可能因為擔心進度落後而不敢休息。其實，適時分配工作、接受別人的幫忙，並不會降低自己的專業能力，反而能走得更長遠。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最容易把自己累壞的星座3：巨蟹座｜太怕讓人失望，總把別人的需求放第一

巨蟹座最容易累壞自己的原因，就是太在意別人的感受。無論在職場、家庭還是朋友之間，他們經常扮演照顧者的角色，只要有人需要幫忙，就很難狠下心拒絕。即使自己手邊已經有一堆事情，還是可能因為一句「拜託你了」，默默接下額外工作。

尤其害怕造成別人的困擾，因此常常把不滿和委屈藏在心裡，表面上說著「沒關係」，實際上卻已經累到快撐不住。他們需要練習的課題，就是建立界線。照顧別人固然重要，但自己的情緒和需求同樣值得被重視。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

最容易把自己累壞的星座4：天蠍座｜不喜歡示弱，壓力再大也習慣自己扛

天蠍座做事投入，一旦認定目標，就會想盡辦法完成。他們對自己的能力有一定要求，也不喜歡讓別人看見脆弱的一面。遇到工作困難時，天蠍座往往選擇默默研究、獨自解決，即使壓力已經很大，也不一定願意向同事求助。

此外，天蠍座容易把工作中的挫折放在心上，表面看起來若無其事，私底下卻可能反覆思考自己哪裡做得不夠好。這種習慣容易讓他們下班後仍無法真正放鬆。對天蠍座來說，學會適度表達壓力、接受自己偶爾需要休息，才能避免長期消耗身心。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

➤星座分析僅供參考與娛樂，請勿過度迷信

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#星座 #工作 #十二星座

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
往下滑看更多精彩文章
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

2026-10-27 07:00 失敗要趁早-張念慈
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秦漢以《忘了我記得》奪下人生首座金鐘男主角獎。
  • 重點二：他原本抗拒失智父親角色，後來反而投入並重新找回表演方法。
  • 重點三：劇中父女照護拉扯真實動人，也映照老去與人生重啟的可能。

「我就很健康，不想上醫院，不想跟這種東西沾邊。」80歲的秦漢，當初差點拒絕演出《忘了我記得》，如今卻靠著這個角色，拿下人生第一座金鐘獎！第61屆金鐘獎揭曉，秦漢以《忘了我記得》奪得迷你劇集男主角獎。

這是他出道60年來，第一次拿下金鐘獎，也是繼1988年《庭院深深》之後，睽違38年再次入圍，終於成功封帝。導演劉若英代為領獎，哽咽轉達秦漢的感言：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得。」短短一句話，又讓人想起劇中那個逐漸失去記憶，卻讓女兒捨不得放手的爸爸。

我原本以為秦漢只是很遙遠的瓊瑤男神，直到看了這部戲

​坦白說，在看《忘了我記得》之前，我對秦漢的印象，還停留在很遙遠的瓊瑤劇男主角知道他很帥、很有名，是媽媽那個年代的偶像，卻沒有真正看過多少他的代表作直到《忘了我記得》，我才重新明白，為什麼秦漢能成為幾代觀眾心目中的男神。他的演技真的太好了！

劇中，他飾演的程光齊，是個有點孩子氣、愛開玩笑，也經常讓女兒哭笑不得的爸爸。一開始，他跟謝盈萱飾演的女兒程樂樂鬥嘴、耍賴，父女倆的相處自然得像是我們身邊隨處可見的家庭。可是，隨著失智症逐漸影響他的生活，那個原本能說能笑的爸爸，開始忘記事情，也慢慢失去照顧自己的能力。

​秦漢最厲害的地方，是他沒有刻意把失智症演得很悲慘。他用眼神、停頓，以及那些微小的情緒變化，讓觀眾看見一個父親，如何在不知不覺間慢慢老去。有些場景，他明明沒有哭，我卻看得眼眶泛紅。因為我彷彿看見了自己的父母。那個曾經替我們遮風擋雨、無所不能的人，正在慢慢變老。


劉若英好不容易說服他，他卻要求頭髮再亂一點、衣服再皺一點

​年輕時的秦漢，與林青霞、林鳳嬌、秦祥林並稱「二秦二林」。他憑藉俊朗外型、憂鬱深情的氣質，成為瓊瑤作品最具代表性的男主角之一。早在1978年，他就以《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝。可是，到了晚年，他不太願意接演又老又病的角色。

當劉若英找上門，希望他飾演一名逐漸失智的父親時，他一開始相當排斥。他不想演整天躺在病床上、被疾病折磨的老人。但劉若英沒有放棄。她希望秦漢理解，這個爸爸雖然面對老去與疾病，卻依然幽默、調皮，甚至帶著一點孩子氣。更重要的是，這次他不必再演那些風度翩翩的董事長、大總裁，而是可以當個平凡的爸爸。

最後，秦漢被說服了。有趣的是，真正開拍後，他反而比誰都投入。

​劉若英透露，秦漢甚至主動要求造型師，把自己的頭髮弄得更亂一點，衣服穿得更皺一點。因為他希望觀眾忘記眼前這個人是秦漢，只看見一個真實的老爸爸。他也嘗試用「不演」的方式表演。放下過去習慣的表演技巧，不刻意設計情緒，只是好好活在角色裡。

這讓我非常佩服。一個已經演了60年、拿過金馬影帝的資深演員，竟然還願意為了一個新角色，重新摸索表演的方式

最讓人心碎的，是女兒明明很愛爸爸，卻也害怕自己撐不下去

​《忘了我記得》真正讓我難忘的，其實還有謝盈萱與秦漢的父女對手戲。程樂樂是獨生女，自己的婚姻和工作已經讓她筋疲力盡，爸爸又突然需要長期照顧。她很愛爸爸，卻也害怕照顧責任會讓自己的人生完全失去自由。

​「爸，我好怕你會走，但又好怕你一直不走」她害怕有一天爸爸離開自己，卻也害怕爸爸一直需要照顧，自己再也無法好好生活。這種矛盾，只有真正經歷過照顧父母的人，才能深刻理解。我們希望父母健康長壽，卻也害怕有一天，自己沒有能力承擔漫長的照顧。

​秦漢把這個爸爸演得太真實了。當他的記憶逐漸消失，我們才更能感受到，失去一個熟悉的人究竟有多難受。原來，那些曾經讓我們嫌煩的嘮叨、鬥嘴和日常，有一天都可能成為最捨不得忘記的回憶。

從金馬影帝到80歲首奪金鐘，他用了48年再寫下一次高峰

​其實，秦漢早就獲得過無數觀眾的肯定。1978年，他憑《汪洋中的一條船》拿下金馬影帝1986年、1988年，他又先後以《幾度夕陽紅》、《庭院深深》入圍金鐘獎，卻始終與獎座擦身而過。

​這次《忘了我記得》入圍，他還很謙虛地說，能夠入圍，是因為劇組每個夥伴都很優秀，自己只是跟著沾光。沒想到，80歲這年，他終於抱回人生第一座金鐘獎。而且，是靠一個他當初差點不願意演的角色。我覺得最令人感動的，是他到了這個年紀，仍然願意改變。

​年輕時，他靠俊美的外型與深情的演出，成為無數人心中的男神。如今，他不再需要維持當年的英俊模樣，反而願意讓觀眾看見自己的皺紋、白髮，甚至衰老與脆弱。而我們也終於看見，歲月除了帶走青春，其實也為一個演員留下更豐富的生命厚度。

人生最可惜的，是還有能力，卻不再給自己機會

​看著秦漢80歲拿下金鐘獎，我想到自己在教「圈粉寫作」時，也經常遇到一些已經累積數十年專業的學員。有人覺得自己年紀大了，不知道還能不能學會經營社群；有人一直靠口碑做生意，擔心現在開始寫文章，會不會太晚。

​但秦漢讓我看見，即使已經累積60年的成就，一個人依然可以學習、改變，甚至走出新的高峰。80歲的秦漢，還能演出讓觀眾念念不忘的新角色。現在的我們，又有什麼理由認為自己太晚了？

精華 FAQ

  • 他是以《忘了我記得》奪得第61屆金鐘獎迷你劇集男主角獎，這也是他出道60年以來第一次拿到金鐘獎，終於打破多年與獎座擦身而過的遺憾。

  • 他原本不想演又老又病、整天躺病床的角色，還直言自己很健康，不想碰這類題材；後來在劉若英說服下，才接受這位逐漸失智、但仍幽默孩子氣的父親。

  • 文章認為秦漢不只靠演技得獎，更重要的是他在80歲仍願意改變、放下過去的明星包袱，證明就算年紀很大，只要還有能力，人生依然可以再出發。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

內容經營｜文案靈感｜社群行銷 -資深媒體人、作家、二寶媽 -我擅長：內容經營、寫文技巧、社群行銷 -分享時事觀點、創作靈感、輕鬆寫作

#秦漢 #男神 #金鐘獎 #忘了我記得

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
往下滑看更多精彩文章
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴

2026-10-21 11:50 女子漾／編輯張念慈
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴。女子漾AI製圖
最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴。女子漾AI製圖

分手後，你會選擇躲在棉被裡大哭，還是把自己活得更精彩？有些人失戀後一蹶不振，但有些星座卻像開啟人生逆襲模式，外表越來越漂亮，事業、生活也跟著升級！從星座性格來看，有3個星座特別有「分手後逆襲」的潛力，失戀反而成為她們蛻變的轉捩點，等到前任回頭一看，才發現自己當初錯過了多麼珍貴的人。

編輯推薦

文章目錄

分手後越活越漂亮星座1.天蠍座：愛得徹底，放下後華麗轉身

《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama
《機智住院醫生生活》劇照。圖片來源：tvn_drama

天蠍座對感情向來認真，一旦愛上一個人，就會毫無保留地付出，甚至把另一半放在人生的重要位置。因此，分手初期的天蠍可能比誰都難過，表面裝作若無其事，私底下卻默默消化情緒。

不過，天蠍最厲害的地方，就是擁有強大的自我修復能力。當她們真正決定放下，就不會再把時間浪費在不值得的人身上，反而開始認真打扮、提升自己，甚至把重心轉向事業。原本就自帶神祕魅力的天蠍，經歷感情洗禮後更加成熟有自信，等前任發現她們變得更耀眼時，往往已經沒有回頭的機會。

分手後越活越漂亮星座2.獅子座：失戀可以，絕不允許自己狼狽

圖片來源：微博@白鹿my
圖片來源：微博@白鹿my

獅子座天生自尊心強，談戀愛時可以為對方付出很多，但一旦感情結束，她們絕不願意讓自己一直困在悲傷裡。即使分手當下哭得再慘，獅子也會告訴自己：「我一定要過得比以前更好！」

因此，失戀後的獅子座往往會積極改變生活，從換髮型、添購新衣服，到認真健身、拓展社交圈，甚至在工作上展現更強烈的企圖心。她們不甘心被一段失敗的感情定義，反而越挫越勇。當獅子重新找回自信，整個人就像自帶聚光燈，讓前任忍不住懷疑，當初怎麼會捨得放手？

分手後越活越漂亮星座3.天秤座：恢復單身後，桃花反而更旺

圖片來源：微博@早春晴朗官博
圖片來源：微博@早春晴朗官博

天秤座天生愛美，對生活品質也有一定要求，但談戀愛時，常常因為太在乎另一半的感受，不知不覺委屈自己。尤其遇到不適合的對象時，天秤容易為了維持關係一再妥協，甚至忘記自己原本有多麼耀眼。

然而，當天秤結束一段消耗自己的感情，反而有機會重新找回生活節奏。她們開始把時間花在保養、穿搭、旅行與朋友聚會上，整個人變得更加自在。加上天秤原本就擅長社交、氣質出眾，恢復單身後更容易吸引新桃花。最讓前任後悔的，恐怕就是發現天秤離開自己後，竟然笑得比以前更開心！

圖片來源：趙今麥微博
圖片來源：趙今麥微博

其實，分手後最漂亮的逆襲，從來不只是外表變美，而是重新找回愛自己的能力。對這3個星座來說，失去一段感情或許會難過一陣子，卻也可能成為人生重新開始的契機。當她們不再為誰委屈自己，自然會散發出更迷人的光芒。至於前任會不會後悔？早就不重要了！

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

#星座生肖

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
往下滑看更多精彩文章
網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

推薦1. 《琅琊榜》：權謀劇無法超越的天花板

說到人生必看，這部絕對是許多人心中的古裝劇NO.1！劇情講述林殊經歷梅嶺慘案後，化身為「麒麟才子」梅長蘇回到金陵，一步步為赤焰軍洗刷冤屈的故事。這部劇之所以被封神，不僅是因為權謀算計環環相扣，更因為它跳脫了狹隘的宮廷鬥爭，展現了深厚的家國大義與君子風骨。主角梅長蘇與靖王之間深厚的羈絆，加上精良的製作與全員在線的演技，絕對是國產劇史上難以逾越的經典神作。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦2. 《知否知否應是綠肥紅瘦》：宅鬥劇的巔峰之作

喜歡看女主角逆襲成長的女孩們，這部絕對是首選！故事細膩地呈現了古代大家族的恩怨情仇，女主角明蘭從一個受盡委屈的小庶女，靠著裝傻充愣與過人的智慧，一步步成為當家主母。網友評價這部劇的魅力在於「細水長流」，雖然前期劇情鋪陳較長，但明蘭充滿大智慧的處世哲學，以及與男主角顧廷燁之間勢均力敵的相互扶持，讓人越看越上癮，絕對是值得細細品味的寶藏好劇。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦3. 《蘭香如故》：節奏飛快的大女主逆襲爽劇

近期討論度極高的大黑馬！由譚松韻與劉學義主演，劇情改編自小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭因家族蒙冤被滅門，化身三等丫鬟「許蘭香」潛伏在林府伺機逆襲的故事。這部劇最大的看點就是「節奏明快、絕不拖沓」，第一集就直接把悲慘滅門拍完，迅速進入高能宅鬥。譚松韻將落難千金的堅韌詮釋得淋漓盡致，與劉學義從互相防備到動心的感情線也充滿火花，更將女性成長與家族命運完美揉合，是一部讓人看得超級過癮的優質大劇。

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

圖片來源：Disney+
圖片來源：Disney+

推薦4. 《長安十二時辰》：媲美美劇的古裝反恐神作

想要體驗電影級別的視覺震撼？看這部就對了！全劇將時間濃縮在長安城的「十二個時辰」（24小時）內，講述死囚張小敬與靖安司李必必須在時限內拯救長安城的故事。這部劇最受推崇的就是它空前考究的「服化道」與美術設計，完美還原了盛唐時期的繁華街市與市井百態。緊湊懸疑的劇情節奏，加上極度立體複雜的人物刻畫，讓人彷彿跟著主角們一起經歷了一場驚心動魄的長安反恐任務。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

推薦5. 《清明上河圖密碼》：煙火氣十足的市井懸疑探案

這部由實力派演員張頌文與白百何主演的作品，最特別的地方在於將北宋汴梁城的市井生活與懸疑大案完美結合。故事圍繞著大理寺底層小吏趙不尤一家五口展開，他們意外捲入轟動全城的梅船大案，一家人各顯神通一邊破案、一邊解決層出不窮的家庭瑣事。不僅懸疑感拉滿，劇中充滿煙火氣的夫妻互動與溫馨的家庭成長線也是一大亮點，讓人在跟著主角燒腦抽絲剝繭之餘，也能感受到滿滿的人情味與感動。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#古裝劇 #琅琊榜 #蘭香如故 #必看陸劇 #陸劇推薦 #長安十二時辰 #清明上河圖密碼 #知否知否應是綠肥紅瘦

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！
往下滑看更多精彩文章
網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！

2026-10-22 16:10 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

每年古裝陸劇成堆熱播，但要能讓觀眾眼睛一亮，女主角有沒有「古典氣質」真的非常重要！古裝劇除了考驗顏值，更看重女星的身段、儀態與那股由內而外散發的古韻。近期像是《蘭香如故譚松韻、《逐玉》田曦薇都憑藉絕美的古裝扮相引起極高的討論度。以下整理了綜合媒體與網友票選的「最愛古典美人」陸劇女星TOP6，快來看看你的女神有沒有上榜吧！

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6：田曦薇

擁有甜妹臉蛋的田曦薇，其實古裝扮相藏著讓人意想不到的御姐氣場！她從《卿卿日常》中甜美清新的造型就圈粉無數，近期在熱門劇《逐玉》中更展現了俐落颯爽的角色魅力。而在《大奉打更人》裡，她飾演嬌俏的臨安公主，大量使用紅色與金色系的鮮豔服飾搭配精緻髮飾，絕美造型讓網友直呼「美得不管別人死活」！近期出演《嫁金釵》一人分飾兩角也受到不錯的評價，甜美中帶有渾然天成的古典嬌俏感，讓她順利擠進最愛古典美人的榜單中。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP5：譚松韻

近期憑藉大黑馬古裝劇《蘭香如故》討論度爆棚的譚松韻，絕對是耐看型古典美人的代表！她在劇中化身潛伏的丫鬟「許蘭香」，從落魄時期的素雅裝扮，到後期逐漸轉為華美精緻的造型，完美駕馭了不同階段的古裝風格。譚松韻將落難千金的堅韌與古典溫婉氣質完美揉合，大女主的逆襲形象超級圈粉，古裝氣質更是隨著演技一起大爆發。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP4：白鹿

白鹿的古裝可塑性非常強，是網友公認自帶古韻的女神之一！無論是近期在《莫離》中衝出的高討論度，還是過去在《長月燼明》裡超百變的華麗造型，她都能輕鬆駕馭。而說到白鹿最具古典美的角色，絕對不能不提《周生如故》的漼時宜，沉靜溫柔、內斂卻決絕的古典儀態，完美還原了書粉想像中的模樣。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP3：趙麗穎

趙麗穎是大家非常喜愛的古裝女神，她的每一個角色都沒有流水線化，而是被演繹得鮮明立體。最讓大家印象深刻的莫過於《知否知否應是綠肥紅瘦》的明蘭，前期謹小慎微，後期成為當家主母後，儀態沉穩大方，動作古韻十足，簡直就像是小說裡走出來的人。而在《與鳳行》中，她又化身霸氣女王沈璃，無論是溫婉還是颯爽，趙麗穎都能將古典美詮釋得淋漓盡致。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP2：劉亦菲

說到古典美人，怎麼能漏掉「神仙姐姐」劉亦菲！她是公認氣質與儀態極佳的古裝美人，早年《神鵰俠侶》中小龍女一襲白衣舞劍的畫面至今仍是神級經典。《夢華錄》更是讓大家再次驚嘆她的古裝扮相，劇中劉亦菲無論是執扇、倒茶，一舉一動都相當優雅，有一幕執扇翩翩一舞更是美得彷彿畫中人，古典美感直接拉滿，拿下第二名實至名歸。

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP1：劉詩詩

冠軍毫無懸念，就是劉詩詩啦！只要提到「古裝儀態」或「古典美」，劉詩詩絕對是榜上有名。學芭蕾舞出身的她，有著清新脫俗、超凡仙氣的古典長相，身段與體態更是優於常人。從《步步驚心》溫婉動人的若曦，到《一念關山》中又美又颯的俠女任如意，劉詩詩不僅日常戲充滿濃厚古韻，打戲更是行雲流水，被廣大網友大讚根本是無法超越的「天選古裝人」！

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

圖片來源：官方 微博
圖片來源：官方 微博

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com

YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#冠軍 #劉亦菲 #田曦薇 #古裝劇 #譚松韻 #嫁金釵 #陸劇女星 #蘭香如故 #陸劇推薦

熱門文章

最容易把自己累壞的4星座！責任感太強、凡事硬撐，連休假都放不下工作

hotNews__list__item--img

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會
hotNews__list__item--img

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕
hotNews__list__item--img

最容易讓前任後悔！「3星座」分手後越活越漂亮　他失去才知道多珍貴
hotNews__list__item--img

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔
hotNews__list__item--img

網評「最愛古典美人」陸劇女星TOP6！田曦薇絕美出圈，劉亦菲第2，冠軍是「天選古裝人」！

最新文章

【泰碩評價】開箱日系極簡美學保溫瓶，通勤族與氣泡控的命定好物！

【泰碩評價】開箱日系極簡美學保溫瓶，通勤族與氣泡控的命定好物！

#開箱 #通勤族 #日系

MiniDaily 米米黛莉｜Ms. Whoops!! 2026.10.30 18
懂你算命，百元算命超懂你!!!

懂你算命，百元算命超懂你!!!

#運勢 #算命

MiniDaily 米米黛莉｜Ms. Whoops!! 2026.10.30 18
十大神火有多忙？煉丹、天罰、燒魂全包了

十大神火有多忙？煉丹、天罰、燒魂全包了

#中國 #影片 #冷知識 #故事 #宗教

萬家鄉 2026.10.30 14
工作壓力過大？5個微習慣阻斷身心耗竭找回幸福感

工作壓力過大？5個微習慣阻斷身心耗竭找回幸福感

#工作壓力 #幸福感 #職場生存法則

享民頭條 2026.10.30 32
短影音紅什麼？不管什麼年代的歌曲都能在這個時代再次引起風潮！

短影音紅什麼？不管什麼年代的歌曲都能在這個時代再次引起風潮！

#平台 #崔傘 #韓國女團 #歌手 #歌單推薦 #短影音

睿忒 2026.10.30 32
小7聯名又要搶爆！米飛兔28吋行李箱、迷你相機登場，咖波竟開起商店街！99元就能收藏

小7聯名又要搶爆！米飛兔28吋行李箱、迷你相機登場，咖波竟開起商店街！99元就能收藏
女子漾／編輯黃冠婷 2026.10.30 65
【親子玩具推薦】Bubbletogo 魔法泡泡瓶｜不怕打翻的泡泡水，還有專屬掛繩隨身帶著玩！

【親子玩具推薦】Bubbletogo 魔法泡泡瓶｜不怕打翻的泡泡水，還有專屬掛繩隨身帶著玩！

#親子出遊 #魔法 #育兒 #開箱 #漾漾來開箱 #小孩

萍姐愛分享 2026.10.30 28
史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻

史努比控快衝！萬家福1元換大容量便當盒、康是美23款周邊萌翻

#史努比 #萬家福 #康是美 #便當 #聯名卡 #SNOOPY

女子漾／編輯金柔葳 2026.10.30 486
2026台灣同志遊行10/31登場！Karencici首度登花車，萬華酒吧事件再掀平權討論

2026台灣同志遊行10/31登場！Karencici首度登花車，萬華酒吧事件再掀平權討論

#Karencici #同志 #萬華 #台灣 #Gap #台北

女子漾／編輯金柔葳 2026.10.30 143
李沐《黑潮》開拍第一天就獻吻！親密戲全心投入，大讚陳澤耀給足安全感

李沐《黑潮》開拍第一天就獻吻！親密戲全心投入，大讚陳澤耀給足安全感

#李沐 #安全感 #戲劇推薦 #金馬獎 #陳澤耀

女子漾／編輯金柔葳 2026.10.30 51
18+