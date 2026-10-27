2026-10-27 10:36 女子漾／編輯Wendi
田曦薇挾《嫁金釵》創紀錄！10月最新陸劇播放量排行榜Top5，「冠軍」狂吸23億超越《逐玉》！
今秋10月陸劇戰況激烈！田曦薇、閆桉近期主演的人氣古裝劇《嫁金釵》播放量飆破6億，丞磊、周也、趙今麥主演新劇也各有亮眼成績，但真正稱霸的冠軍劇累計播放量突破23億，大幅超越年初現象級夯劇《逐玉》，大家快跟著女子漾一起來揭曉這份排行榜吧！
10月最新陸劇播放量排行榜Top5：《玉簟秋》
民國愛情劇《玉簟秋》由丞磊、徐若晗上演「強制愛」羅曼史，10月12日開播後播放量呈現前高後穩的攀升趨勢，上線7小時芒果TV站內播放量破2400萬，首日全網有效播放量破1000萬，隔天站內竟火速突破1億。
10月23日數據顯示《玉簟秋》單日網播量3635萬，累計正片播放約3.3億，同時穩居湖南衛視同時段收視冠軍。
10月最新陸劇播放量排行榜Top4：《無可替代》
都會職場情感劇《無可替代》網羅趙今麥、魏大勛、白冰、胡意旋、周奇共同主演，開播首周以1671.4萬每集平均有效播放量拿下貓眼集均周榜冠軍，並同步登陸全球串流平台Netflix，最佳成績曾登上全球非英語劇集周榜第7名，首周觀看量200萬次。
一度席捲全球的Netflix陸劇《無可替代》在完結篇前夕播放量已突破5.3億，卻因大結局處理倉促引發「爛尾」爭議，令不少劇迷們直呼可惜。
10月最新陸劇播放量排行榜Top3：《嫁金釵》
田曦薇、閆桉首搭演出的話題古裝劇《嫁金釵》開播3天全網累計播放量突破1億，創下5天突破3億的驚人收視紀錄，截至 10月23日深夜再度飆破6億，聲勢驚人。
《嫁金釵》開播26小時優酷站內熱度突破9,000（刷新2026平台最快紀錄）；開播48小時17分鐘熱度破萬，榮登為今年平台最快破萬的劇集，女主角田曦薇更憑著《嫁金釵》達成1年內3平台（愛奇藝、騰訊視頻、優酷）4次破萬的傲人佳績。
10月最新陸劇播放量排行榜Top2：《一甌春》
被譽為「古裝版史密斯任務」的話題復仇劇《一甌春》9月17日上線，改編自《浮圖塔》、《紅塵四合》作家尤四姐同名小說，劇情圍繞著「殺伐千面腹黑男」許凱與「人間清醒黑蓮花」周也之間的愛恨情仇。
《一甌春》開播4天全網累計播放量破1億，劇中男、女主角為彼此的家族與母親洗刷冤屈，2人從最初互相試探，到最終攜手粉碎陰謀，10月初收官時貓眼累計有效播放量超越7.2億。
10月最新陸劇播放量排行榜Top1：《蘭香如故》
譚松韻、劉學義領銜主演的熱門古裝劇《蘭香如故》叫好又叫座，熱播時收視率節節高升，完結篇後累計播放量更突破23億，站內熱度最高突破33,000，超越今年初的現象級夯劇《逐玉》。
《蘭香如故》深入刻劃女主角「沈嘉蘭」（許蘭香）、女性角色與底層群像的求生與掙扎，全劇集均收視率高達1.126%，連續攻佔同時段收視冠軍，該劇收視與口碑雙收，被大批觀眾們讚為「久違的質感古裝長劇」。