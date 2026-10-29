穿越神話世界，九座神山你敢住哪座？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章用神話九座山對照房地產，拆解適合度與風險。

文章用神話九座山對照房地產，拆解適合度與風險。 重點二： 崑崙、蓬萊等屬高門檻神山，丹穴山則較宜居。

崑崙、蓬萊等屬高門檻神山，丹穴山則較宜居。 重點三：作者強調選擇地點要看資源、風險與未來退路。

7/26那天，我又到臉書上閒逛。

輕快的弦樂配樂響起，一個女聲劈頭就問：「假如穿越神話世界，你最想在哪座山頭開啟副本呢？」

我愣了一下。

神話世界嗎？這可真是個好問題。

假設有一天，妳眼睛一睜，真的穿越了。

先別忙著找仙人拜師，也別急著研究自己有沒有靈根。先低頭看看：妳到底掉在哪座山？

因為答案如果是不周山，妳的人生規劃可能只剩幾分鐘；如果是崑崙，恭喜，這個出生點至少值得研究一下。

中國古代神話裡的山，真的不能亂站。

有些山住神仙、有不死藥、有通天門戶；有些地方金玉滿山、宮殿華麗，最後連整座山都沉進海底；還有一座，天柱都曾經被撞斷。

把神話世界攤成一張超大型房產地圖來看，突然變得非常有意思。

同樣叫「山」，地段不同、鄰居不同、資源不同，風險也完全不同。

有些堪稱神界蛋黃區，有些則是屋況說明可能得寫好幾頁的特殊物件。

▋崑崙山：神話世界的蛋黃區，連鄰居都是神級人物

如果穿越可以選出生點，我第一個會研究的，大概就是崑崙。

崑崙長期被視為中國神話裡極重要的神山，有「萬山之祖」之稱，也和西王母、天界、不死藥等大量傳說連在一起。光看住戶名單，就知道這裡不是一般住宅區。

西王母坐鎮，開明獸守門，還有瑤池、不死藥，以及通往更高神聖空間的想像。

放到今天的房地產語言，大概等於：頂級地段、超強門禁、稀有資源，外加神界重量級住戶。

最值得研究的還有圈層。妳住在哪裡、周圍接觸到誰、能碰到哪些資源，很多時候真的會改變人生難度。

所以穿越後如果有人問我：「妳要不要去崑崙？」

我大概會先問：「門票怎麼拿？」

▋不周山：景觀再傳奇，天柱斷過一次我就會怕

不周山完全是另一回事。

它最有名的故事，就是共工怒觸不周山。

天柱折、地維絕，天地秩序都跟著出問題。

這種歷史紀錄，如果換成我平常工作時看到的物件資料，已經超出一句「屋況需要整理」能處理的範圍。

這叫重大事件。

而且大到牽涉整個天地。

偏偏不周山又特別容易勾起穿越者的冒險魂。上古遺跡、天地裂變、神祕力量，每個關鍵字都像主角下一秒就會撿到神器。

問題是，主角有劇本保護。

妳不一定有。

所以有人看到不周山會想：「這裡一定藏了上古秘辛。」

我大概先看逃生路線。

做仲介的人看到這裡，職業病立刻發作：交易中最怕的，就是重大資訊到了最後一刻才被揭露。

知道風險之後還願意選，那叫選擇；連風險都不知道，那就只能靠運氣賭命了。

▋岱輿、員嶠：金玉滿山又怎樣？整座山照樣沉

再來這兩座，真的很值得做不動產的人看。

岱輿與員嶠，都屬於古代海上仙山傳說的一部分。

影片裡提到，岱輿高達三萬里，山頂還有九千里的廣大平地，宮殿大量使用金玉；員嶠更加浮誇，建築以琉璃裝飾，陽光照下去，可以想像有多華麗。

還有九口被稱作「環球之井」的水源。

如果這是一份建案簡報，代銷大概已經做到四十頁精裝版。

海景、仙境、金玉宮殿、稀有水源。

每一項都能加價。

結果呢？

龍伯巨人一出手，支撐仙山的巨鼇被釣走，岱輿、員嶠失去依託，最後漂往北方，沉入大海。

看到這裡，我腦中只剩一句房仲職業病：再漂亮的建築，也要先看它站在什麼上面。

承載它的東西一失效，金玉、琉璃、宮殿、仙境，全部一起沉。

買房最迷人的，往往是第一眼看得到的漂亮裝潢；但真正決定你能住多久的，都是照片拍不出來的東西——土地、產權、結構與使用限制。

第一眼看顏值，長期持有看骨架。

岱輿和員嶠華麗到讓人幾乎忘了問一句：「它到底靠什麼站在這裡？」

做房仲久了，看到這種故事，真的很難只欣賞裝潢。

▋方壺：如果妳是技術派，這裡可能比豪宅更適合妳

岱輿與員嶠沉沒之後，方壺、瀛洲、蓬萊成了後世更熟悉的海上三神山。

方壺，也常稱方丈。

如果把神山分產業，這裡很像仙界的研發聚落。

煉丹、修仙、仙人居所，以及各種關於長生與技術的想像，都集中在這類仙山傳說裡。

所以如果妳穿越前是工程師、研究員、藥師，甚至只是看到神祕配方就忍不住想拆開研究的人，我反而會勸妳先去方壺看看。

別人在神話世界忙著找大神拜師，妳可以先看看丹爐旁邊缺不缺助理。

有些地方的價值，藏在景色裡；方壺的價值，可能都在那些冒煙的丹爐旁邊。

別人看的是仙境，技術派的人看見的，可能是一整座研發中心。

▋瀛洲：別人搶仙藥，這裡真正值錢的是資訊差

瀛洲走的是另一條路。

傳說中有玉膏，飲用後能與神靈溝通；另外還有帶著神異色彩的仙家飲食與水源。

玉膏最迷人的地方，還不只在稀有。

妳喝下去之後，可能比別人早一步知道「上面到底在想什麼」。

別人掌握的是物資，妳掌握的是消息。在任何時代，資訊差都可能比黃金值錢。

古代帝王迷海上仙山，漢武帝就是出了名的積極。求仙、遣人出海、尋不死之術，皇帝的身分已經夠高，仙山照樣不保證開門。

所以神話世界有些高階資源，錢不是第一道門檻，身分甚至也未必夠用。

妳還得讓人家承認：妳有資格進場。

▋蓬萊：名氣最大，問題是人家未必讓妳上岸

蓬萊大概是華人世界知名度最高的仙山之一。

長生、不死、神仙、八仙過海，各種故事幾乎都能跟它接上。

就算沒讀過多少神話，多半也聽過「蓬萊仙島」。

但蓬萊最大的麻煩，也正因為它太高階。

有些傳說把它描寫成只有仙人才能真正抵達的地方。

所以穿越後如果妳只是普通人，站在海邊雄心萬丈地喊：「我要去蓬萊創業！」

旁邊的神仙可能連頭都懶得轉。

妳會飛嗎？如果不會，坐騎呢？也沒有？

那先別研究長生藥，先研究船。

有些豪宅先看財力證明。蓬萊更狠，它可能先看妳是不是仙。

房地產裡也有類似的情況。

稀有往往能形成價值，可是當一項資產稀有到只剩極少數人能使用、能負擔、能接受時，市場也會跟著縮小。

所以看一項資產，我還會多問三件事：誰會要、誰進得來、以後要交給誰。

蓬萊最大的魅力，恰好也藏著它最高的門檻。

▋章尾山：這一區的鄰居叫燭龍，膽小的人先略過

想挑戰高難度的，還有章尾山。

《山海經》裡與燭龍相關的神話意象極為強烈。

燭龍睜眼為晝、閉眼為夜，呼氣成夏、吹氣成冬。

光想像那個尺度，就知道這已經超出一般「附近有大型動物出沒」的揭露範圍。

章尾山代表的是極端環境。光線、氣候、時間感，都可能受到神祇力量左右。

如果妳剛好修的是偏門功法，或覺得平順人生太沒挑戰，非得找地方試試膽量，請便。

我大概不會跟。

畢竟鄰居只是晚上唱卡拉 OK，我都會先評估。

何況這位鄰居閉個眼睛，天就黑了。

▋丹穴山：如果一定得選，我可能先去鳳凰家附近

最後是丹穴山。

這座山的氣質明顯舒服多了。

《山海經》的丹穴山最著名的居民，就是鳳凰。

鳳凰在中國文化裡長期代表祥瑞、太平、德行與盛世，山中還有丹木等帶著療癒、藥用色彩的神奇植物傳說。

跟前面那些會沉、會裂、會讓天地翻覆的地方放在一起，丹穴山突然顯得相當宜居。

每天抬頭看到鳳凰飛過去，心理感受至少不錯；如果再搭配幾顆能治病的果子，對剛穿越、人生地不熟的人來說，比急著修成大神實際多了。

先把命顧好。夢想晚點談。

▋九座神山看完，最重要的問題未必是「哪座最好」

做房仲久了，我越來越不喜歡單純問「哪一間最好」。

同樣一間房，有人嫌它太遠，有人偏偏喜歡清靜；有人只看學區，有人需要一樓孝親房；有人願意縮小室內空間換交通便利，有人寧可每天多開半小時的車，也想要更大的生活尺度。

神山也是一樣。

崑崙條件再強，進不去也沒有意義；方壺資源再多，不想研究煉丹的人住久了可能只覺得滿山都是煙；丹穴沒有蓬萊那麼響亮，對只想平安活下去的人來說，說不定才是最好的出生點。

適合，比排名重要。

因為我們選下一棟房、下一個地段，甚至神話裡的一座山時，真正放進去衡量的，還有自己的生活，以及它放進自己人生之後，會變成什麼樣子。

▋進得去還不夠，最好也想想怎麼出來

穿越者還有一個很容易忘記的問題：妳怎麼進去，也要想怎麼出來。

房子也是。

買的時候會看價格、格局、環境，我們通常還要多想一步：如果三年、五年後人生改變，這個物件還有沒有下一個接手的人？

工作會換，家庭人口會變，父母會老，孩子會長大。

房子一買往往住很多年，所以我們通常還要再想一步：這個選擇，未來還有沒有轉身的空間？

所以買進之前，除了問自己「喜不喜歡」，也可以想想：「如果有一天我要離開，難不難？」

能進場很重要。

留一條退路，也很重要。

▋最後才發現，我連穿越都還在做房仲

別人看到崑崙：神仙耶。

我看到：門禁怎麼做？

別人看到蓬萊：長生藥耶。

我看到：一般人能不能進？

別人看到不周山：上古秘境耶。

我大概已經開始問：「請問這座山，有沒有重大事件要先告知？」





笑歸笑，九座山擺在一起，真正值得問的還是：這個地方，放進我的人生裡，合不合適？

現實世界買房要查資料、看環境、想未來；穿越神話世界，大概也逃不掉這套，總不能更隨便吧？

仙山再美，也得先看妳站不站得住；奇遇再大，也得先確定妳活得到下一集。

如果明天真的穿越了，這九座山，妳會選「頂級蛋黃區崑崙」，還是去「鳳凰家隔壁的丹穴山」避險？

——萬家鄉