2026-10-27 13:01 女子漾／編輯Wendi
李一桐《美人餘》、《我不是大師》收視對打！失婚復仇千金、千面美女騙子精彩轉換！
2017年憑著古裝武俠劇《射鵰英雄傳》「少女黃蓉」一角走紅的「陸劇女神」李一桐，近期推出2部劇《美人餘》、《我不是大師》檔期緊挨，前者10月9日開播、後者9月24日開播，形成「自己打自己」的局面，但口碑話題卻有明顯差異，快跟著女子漾一起來深入其中吧！
李一桐、李現《我不是大師》周旋博弈
民國懸疑劇《我不是大師》9月24日在騰訊視頻、愛奇藝雙平台開播，由《三體》、《金庸武俠世界》《太平年》導演楊磊執導，李現飾演男主角「上官誠明」，李一桐出演女主角「江飛燕」。劇中「江飛燕」是戲班花旦出身，後被「天相派」培養成千面女騙子，以富商之子「上官誠明」身旁棋子身份翩然登場，2人從相愛相殺到聯手反噬仇敵。
李一桐《我不是大師》戲份少挨批
《我不是大師》原名《長風起》，劇情改編自作家易之筆下熱門小說《我是個算命先生》，騰訊開播3小時熱度突破20000、後續破21000，愛奇藝熱度約4500—5000，李一桐化身為亦正亦邪的「瘋批美人」江飛燕，清麗溫婉中帶著毒辣狠勁，可惜戲份較少，被網友們調侃為「鑲邊女主」。
李一桐《美人餘》手撕渣夫喬振宇
都市情感劇《美人餘》10月9日起騰訊視頻獨播，改編自《小敏家》、《小日子》、《六姊妹》作者伊北同名小說，李一桐飾江浙滬獨生女「余夢」，喬振宇扮演看似模範丈夫、實則入贅的貪婪男子「狄立人」，常華森出演金牌離婚律師「焦旭」。劇情描述百萬人氣網紅「余夢」在結婚5周年時發現老公「狄立人」轉移資產，從被動懷疑到主動查證反擊。
李一桐《美人餘》沉穩布局收視亮眼
《美人餘》女主角「余夢」性格冷靜、思路縝密，她以過敏香水鎖定丈夫身邊女性、與保姆聯手設局、以退為進引誘渣夫露出馬腳等橋段令觀眾們追得大快人心，清醒大女主中心貫穿全劇。《美人餘》即使零宣傳卻空降熱度排行榜，首日騰訊站內熱度約18643，後續開播達21000、22000、22714高熱度佳績，被部分觀眾封為收視黑馬。