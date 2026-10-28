誰把天女、神族妻子和山鬼都歸成巫女？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章指出「上古巫女」名單混雜不同身分，不能一概而論。

文章指出「上古巫女」名單混雜不同身分，不能一概而論。 重點二： 女丑、女魃等人物多是後世註解，非原典直接稱為巫女。

女丑、女魃等人物多是後世註解，非原典直接稱為巫女。 重點三：作者強調需區分原文、後注與傳說，避免過度推論母系社會。

8/5那天，我在刷臉書的時候看到一支介紹「上古巫女」的影片。

還是那支輕快的弦樂配樂，還是那個清亮的女聲：「神話傳說中的巫女，你知道幾位呢？」

一聽到巫女兩個字，我腦海裡先閃過的不是《山海經》，而是《出雲傳奇》裡的布椎闇己。

雌雄莫辨，其實是男覡，不是巫女。

啊哈哈哈，這當然是風馬牛不相及。

可這個閃念剛好就是後面的問題：兩個字先叫出一個畫面，畫面再把天女、巫者、神族妻子收成同一種人。

影片把女丑、女魃、巫姑、常羲、瑤姬、山鬼、少司命排成同一排，問你認識幾位上古巫女。

名單很豪華。

問題是，即使在我還沒有把名字一個一個拿去查證之前，我也非常清楚地知道一件事：她們根本不在同一種位置上；有人在《山海經》裡確實和巫放在一起，有人是天女，有人是神族妻子，有人要到《楚辭》才出現，還有人的故事，是幾百年後才一層一層疊上去的。

所以，「上古巫女」四個字，看起來像一份職業名單，拆開之後卻像打翻了一整櫃神話檔案。

我對這種「先取一個方便名稱，再把很多不同東西裝進去」的情況並不陌生。

房仲現場也有大量這類詞彙：透天、店住、翻新宅、收租宅、增建。

名稱幫助我們快速理解，可真正進入交易，就得繼續問：合法範圍到哪裡？現況和登記是否一致？誰這樣稱呼它？這個名稱涵蓋了哪些條件，又省略了哪些條件？

「上古巫女」也有類似的問題。

四個字很好記，等到人物一個個拆開，才會看到天女、巫者、神族祖先、祭神角色與後世神女傳說，全擠在同一張名單裡。

▋古人說的「巫」，跟我們現在想到的女巫差很遠

《說文解字》對「巫」的解釋很有畫面：「女能事無形，以舞降神者也。」

能侍奉無形神靈，以舞蹈使神降臨。

「覡」則寫：「能齋肅事神明也。在男曰覡，在女曰巫。」

換句話說，早期文獻裡的巫，牽涉祭祀、降神、與神明溝通。

這和今天奇幻作品裡騎掃把、施魔法的 witch，本來就是兩套文化脈絡。

也因為這樣，看到一位古代女性神祇，不能只因為她神通廣大，就順手替她辦一張「女巫執照」。

第一個麻煩人物，就是女丑。

▋女丑：十個太陽底下，那個遮住臉的女人

《山海經》只寫：女丑之屍，生而十日炙殺之。

她在山上，以右手遮臉。為什麼被曬，書上沒有說。

袁珂後來把這個姿態連到旱祭裡的暴巫求雨，這個讀法影響很大，也能把十日和旱災傳統接上。

但那是注，不是經。

十日炙殺是原文；女丑是求雨女巫，是後人給這具屍體補上的職業。

▋女魃：黃帝請來的天女，戰爭結束後卻成了旱災象徵

女魃的故事就完整得多。

《山海經．大荒北經》記載，蚩尤攻打黃帝，請來風伯、雨師，頓時大風大雨。

黃帝這邊怎麼辦？

「乃下天女曰魃。」

魃一下來，雨就停了。若故事停在這裡，她是天女，也是戰爭裡的止雨者。可她回不了天，所居不雨，後來還得被趕到赤水以北。

幫黃帝止雨的那一位，逐漸變成旱災本身。

原文稱她天女，沒有稱她巫女。

▋女祭與女戚：一條魚、一張俎，後面的人開始忙了

再來這兩位，我壓根兒不知道她們是誰。

《山海經》只有短短一句：「女祭、女戚在其北，居兩水間，戚操魚䱉，祭操俎。」

兩個女人住在兩水之間。

女戚拿著魚。

女祭拿著俎，也就是祭祀時盛放牲肉一類物品的器具。

然後？

沒有然後了。

她們正在做什麼儀式？祭哪一位神？為什麼拿魚？和旁邊那些怪鳥有沒有關係？

古書沒解釋。

後世很容易依照魚、俎和「祭」這個名字，推想她們與祭儀有關，這並不奇怪；但如果一路寫成「兩位女祭司負責祈福、驅逐凶鳥」，就已經替古人補了不少台詞。

《山海經》很常這樣。

給你兩個女人，一條魚，一張俎，兩條河。

然後作者就去寫下一隻怪獸了。

剩下的人研究兩千年。

我做房仲以後，對這種「資料分層」特別敏感。

同一間房子，可以同時存在謄本、建物測量成果圖、使用執照、不動產說明書、屋主陳述、鄰居記憶、仲介廣告，甚至十幾年前留下來的新聞紀錄。

這些資料都可能有用，但它們的性質與證據力並不相同。

謄本告訴你產權登記；使用執照處理的是另一組問題；屋主講的是自己知道的經過；鄰居說的可能是地方記憶；新聞報導又得看當年的採訪來源。

不能因為大家都在談同一間房，就把它們全部當成同一級資料。

讀古籍也是如此。

《山海經》原文寫了什麼，古人怎麼注，後世傳說增加了什麼，現代研究者又如何解讀，最好一層一層放回原來的位置。

只差幾個字，有時候意思已經跑出去很遠。

▋巫姑：她真的在「十巫」裡，但問題還沒有結束

講到巫姑，至少有一件事終於比較明確了：她真的列在「十巫」裡。

《山海經．大荒西經》列出十位巫：巫咸、巫即、巫朌、巫彭、巫姑、巫真、巫禮、巫抵、巫謝、巫羅。

「十巫從此升降，百藥爰在。」

他們往返靈山，而那裡有各種藥物。

郭璞注甚至把這段理解成群巫上下靈山採藥。

所以把巫姑列在「巫」的範圍內，當然有原典根據。

但影片裡進一步把她說成十巫中唯一女性、地位最重要的一位，甚至串到鹽水女神、大禹治水、巫山神女，事情就複雜起來了。

因為《山海經》這段只列十巫姓名，沒有一個一個標性別，也沒有替誰排座次。

「巫姑」這個名字很容易讓人聯想到女性，後來也確實衍生出更多傳說，可要說她是十巫唯一女性，光靠這幾行文字還不夠。

▋瑤姬：一位神女，身上的故事疊了好幾個朝代

瑤姬大概是這張名單裡最容易讓年代打架的人。

〈高唐賦〉裡，女子自稱巫山之女，旦為朝雲，暮為行雨。

名字還沒寫成瑤姬，遇見的也是「先王」，不是襄王。

要到後來的仙傳，她才變成西王母之女瑤姬，並幫大禹治水。但這個形象，是不同時代的故事一層一層疊出來的，簡直跟油畫一樣，一層乾了再疊一層。

神話很會長大，長著長著，連名字和家世都會換一層。

▋聽訞：炎帝的妻子，有名字、有家譜，巫師身分卻找不到

聽訞也是一個很容易被寫滿的人。

《山海經．海內經》寫：「炎帝之妻，赤水之子聽訞，生炎居。」

接下去一路延伸出節並、戲器、祝融、共工等神族譜系。

她的位置很重要。

但是這條原文主要在講神族家譜。

沒有主持降神，沒有祭祀描述，也沒有記載她是巫師。

所以如果要談聽訞，我更願意把她放進「上古神話裡的重要女性祖先」來理解。

至於「母系巫教向父系社會過渡」這頂帽子，我就不太敢只靠這段家譜替她戴上去了。

這已經牽涉到人類學、考古、親屬制度與權力關係，幾行神族世系撐不起這麼大的判斷。

▋常羲：十二個月亮的母親，已經夠驚人了

常羲這段，我覺得根本不需要替她多加任何神職。

《山海經．大荒西經》寫：「有女子方浴月。帝俊妻常羲，生月十有二，此始浴之。」

帝俊的妻子常羲，生了十二個月亮，還替月亮沐浴。

另一邊又有羲和生十日的神話。

太陽和月亮，在這套古老想像裡，居然都有女性生育的痕跡。

常羲當然可以談天象、月亮、時間循環，也可以討論後世如何理解她的月神性格。

只是《山海經》留下的畫面本身已經夠狂了：一個女人，十二個月亮，她正在洗月亮。

這還需要加戲嗎？

▋山鬼：她到底是不是「她」，古人都沒有幫我們填好答案

到了《楚辭．九歌》，氣氛又換了。

〈山鬼〉一開始：「若有人兮山之阿，被薜荔兮帶女羅。」

那個山中的存在披著薜荔、繫著女蘿，乘赤豹、帶文狸，採香草送給思念的人。

她等待，等不到，開始猜對方是不是變了心；山裡風雨漸重，猿聲傳來，最後只剩一句「思公子兮徒離憂」。

這個形象太像一位等待戀人的女子了，所以後世經常把山鬼當成女性山神，甚至有人把她與巫山神女聯繫起來。

但古代注家和現代研究對山鬼的身分、性別都有不同理解。

她可以是神，也可以是祭神歌舞中由巫者扮演的神靈形象。

這種模糊，反而讓〈山鬼〉活了兩千多年。

▋少司命：長劍是真的，掌子嗣則經過後世解讀

少司命也很漂亮。

《九歌．少司命》裡真的寫到：「夫人自有兮美子。」

最後還有：「竦長劍兮擁幼艾。」

所以影片把少司命畫成手持長劍，這一點完全有文字根據。

後世又因為「美子」、「幼艾」等文字，逐漸把少司命理解成與子嗣、兒童命運相關的神祇。

於是我們今天很容易看到一句話：少司命掌管誰家有孩子、誰家無後。

這個神職有傳統解釋的背景，但《九歌》本身沒有寫出一張這麼清楚的職務說明書。

古代神祇很少配合我們填表格。

▋女性神祇很多，就能證明母系社會嗎？

查到最後，我覺得真正需要小心的，反而是最前面的那句話：「這些女巫反映了上古母系社會。」

女性神祇很多，當然值得注意。

巫在早期祭祀、降神與政治宗教活動中也占有重要位置。

但名單不是戶口，神通不是政權。

一戶創下區域高價，只能說明這一戶有特殊條件；不能憑這一筆，宣布整區行情改寫。

女性神祇大量出現，同樣不能直接蓋成「上古母系社會」。

親屬怎麼算、財產怎麼傳、權力在誰手上，都還排在這張名單後面。

一張女神名單，沒辦法替整個史前社會蓋章，而這大概也是我查這支影片後，覺得最好玩的地方。

女丑被十日炙烤。

女魃讓暴雨停止。

女祭、女戚站在兩水之間，一人拿魚，一人拿俎。

十巫從靈山上下。

瑤姬的故事跨越好幾個時代慢慢長成。

聽訞留在炎帝的神族家譜裡。

常羲替十二個月亮洗澡。

山鬼在風雨裡等著一個人。

少司命佩著長劍，身邊又出現孩子的意象。

她們本來就已經夠神奇了。

做仲介久了，我對「資料沒有寫」這件事也多了一點戒心。

沒找到，不能立刻推成某件事一定沒有發生；同樣地，也不能因為空白看起來很礙眼，就自行補進一個最順、最完整的答案。

房子的過往如此，古人的世界也是如此。

能確認的寫清楚，推論標成推論，來源打架，就把打架留下來。沒寫，不能硬說沒發生；也不能因為空白礙眼，就挑一個最完整的答案填進去。

查到最後，常常只剩五個字：目前不知道。

偏偏就是這些沒寫完的缺口，才讓兩千年後的人還追得下去。

——萬家鄉