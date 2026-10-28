2026-10-28 14:22 女子漾／編輯Wendi
曾是韓團門面！《嫁金釵》閆桉不為人知10件事，練習生時期靠泡麵果腹、曾患腦瘤開顱續命！
中國人氣男星閆桉16歲時獨自飛往南韓投入CUBE娛樂擔任練習生，他靠著泡麵撐過艱苦訓練，卻在出道後飽受恐慌症折磨，去年更因腦瘤開刀停工，如今終於憑著人氣夯劇《嫁金釵》迎來首部古裝男主角，快跟著女子漾一起深入閆桉不為人知的10件事吧！
《嫁金釵》閆桉不為人知事件1-2：父母異國愛情故事、擅長二胡鋼琴
閆桉的父母都是專業音樂人、民樂教師兼國家級演奏家，雙親當年在日本相識相戀，於北海道生下孩子，之後全家回到中國上海定居生活。閆桉作為家裡的獨生子，從小在琵琶、古箏等古樂薰陶下成長，他接受過專業二胡訓練，也擁有鋼琴演奏實力。
《嫁金釵》閆桉不為人知事件3-4：練習生時期靠泡麵果腹、曾因單薄身材自卑
閆桉16歲獨自赴韓發展，當初的他在參加Cube娛樂海外選秀時，演唱英國男團「西城男孩」代表歌曲〈You Raise Me Up〉，憑著帥氣外型和潛力才華成功入選PENTAGON，閆桉練習生時期靠著便利店泡麵撐過凌晨訓練，曾因身材單薄感到自卑、不敢穿短袖，後來硬是把身材練成如今的壯碩體態。
《嫁金釵》閆桉不為人知事件5-6：《大夢歸離》一脫成名、曾因社恐婉拒導演邀約
閆桉在2024年播出的古裝奇幻劇《大夢歸離》中飾演反派角色「離侖」，他在戲中脫衣展現寬肩、窄腰、倒三角身材令無數觀眾們驚豔。閆桉表示拍完《大夢歸離》4-5個月後，導演郭敬明請他到家裡吃飯，他因社恐給導演發送500字心得婉拒，最後是在導演熱情邀約之下才答應赴約，閆桉本人也曾在節目裡坦承自己「慢熱、時常不知道該說什麼」。
《嫁金釵》閆桉不為人知事件7-8：飽受恐慌症困擾、罹患腦瘤開顱續命
閆桉性格內向害羞，有些人以為他只是單純社恐，但其實閆桉出道早年曾因恐慌症備受煎熬，2019年數度因身體原因缺席PENTAGON回歸活動，並退出熱門陸綜《潮音戰紀》，人氣也在當時斷崖式下跌，一度墜落人生低谷。2025年7月閆桉在直播中自曝頭腦查出良性腫瘤，因併發出傷痛症況，8月剃髮進行手術，再度停工休養。
《嫁金釵》閆桉不為人知事件9-10：因《嫁金釵》首演古裝男主角、歷經7個月7次試鏡才拿到角色
所幸閆桉腦部手術順利，他休養數週後就重啟工作，接到《嫁金釵》男主角──英國公府世子「陸濯」出演機會，他從去年夏季開始前後試鏡7次，經歷7個多月的人選更替才在11月初確認出演，這是他首次擔綱古裝男主角，閆桉的執著與演出獲得《嫁金釵》原著作者笑佳人的肯定，風光重啟演歌雙棲的燦爛星途。