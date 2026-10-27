從童生到狀元，明朝功名真的穿在身上

AI重點 文章重點整理： 重點一： 明朝科舉像升級遊戲，功名會直接反映在衣冠上。

明朝科舉像升級遊戲，功名會直接反映在衣冠上。 重點二： 童生到生員、舉人、進士，服色與身分逐步分明。

童生到生員、舉人、進士，服色與身分逐步分明。 重點三：作者以房屋謄本類比制度身分，強調讀制度的重要。

7/30的晚上，吃過晚飯，我坐在二樓客廳滑臉書。

一支Reel忽然被推送到我眼前，我看了一下發布者的帳號。

哦，是間專做漢服的店家。

影片一開始是間現代的教室，隨著旁白沉穩的男中音開始說話，畫面突然變化成了科舉考試的考場。

我眨眨眼睛。

哎呀，好像有點意思呢！

於是我把影片看完，決定把它整理成一篇文章。

▋十年寒窗到底換來什麼？先換一身衣服

如果你生在明朝，家裡沒田、沒錢、沒背景，偏偏腦子還算好使，想往上爬，人生很可能會變成一場漫長的大型真人換裝遊戲。

考試、升級、換衣服；再考、再升級、再換衣服，一個人的功名與社會位置，真的會一層一層穿到身上。

所以明朝人走在街上，看見一個讀書人的衣冠，有時根本不用開口問：「您考到哪裡了？」

衣服、帽子、場合與儀制，本身已經透露不少線索。

▋第一套衣服：讀了很多書，暫時還是普通人

一個普通讀書人想走進科舉體系，前面得先經過縣試、府試，再接受院試等考核。

這個階段的應試者稱為「童生」，那個「童」和年齡沒有必然關係。

考到鬍子都白了，只要還沒取得生員資格，照樣可能是童生。

這類尚未取得正式功名的讀書人，常見的文人裝束可以是直裰、方巾一類。

看起來斯斯文文，也確實已經和一般勞動者的穿著有了差別，可制度上的身分仍然沒有跨過那道門檻。

翻成今天的語言，大概就是：有念書，而且念很多；有考試，而且考很多。至於考上沒有？還沒有。

可怕的也正在這裡。

科舉確實替普通家庭留下了一條向上流動的路，但入口很窄，競爭又激烈。

一個人可能從少年考到中年，花掉青春、花掉盤纏、花掉一家人的期待，最後仍然站在門外。

下一套衣服什麼時候能穿上，沒人保證。

▋院試一過，藍衫背後已經不是幾尺布

真正明顯的身分轉折，是考取生員，也就是後世最熟悉的「秀才」。

明代對生員的衣冠有正式規定，洪武年間便曾制定生員巾服。

不同時期與場合的細節，並不能簡化成全國幾百年都穿著完全相同的一套制服，但後世熟悉的「藍衫秀才」，確實抓到了這個階層極有辨識度的服色印象。

問題是，這件衣服值錢的地方根本不在布。

取得生員資格，代表你正式進入國家認可的士人教育體系，可以繼續參加更高層級的考試。

在地方社會裡，生員也享有若干身分上的禮遇與賦役優免；涉及官府責罰時，也不能完全比照普通百姓任意處置。若要施以某些懲處，往往還牽涉革除生員資格等程序。

因此，地方上看到一個穿著生員服色的人，讀到的訊息已經變了。

之前是：「這個人念過書。」

現在是：「這個人有功名。」

只差幾個字，分量完全不同。

這也是為什麼古代很多家庭即使並不富裕，還是願意咬牙供一個孩子讀書。

燈下坐著的是一個人，後面可能站著整個家庭；榜單上最後只寫一個名字，押上去的卻可能是一家人的錢、一家人的時間、一家人的希望。

藍衫穿在一個人身上，背後往往站著很多人。

做不動產這些年，我看過很多掛在一個人名下、實際上卻是一家人共同做出的決定。

有人買第一間房，要算父母能幫多少、夫妻各出多少、孩子未來在哪裡讀書；有人賣掉老家，處理的也不只有價格，還有繼承、手足、記憶，以及一家人的下一步。

古代一家人咬牙供一個讀書人，期待他改變家族的位置；今天一家人把多年積蓄壓進一間房子，背後同樣放著很長的時間尺度。

▋藍衫穿上了，人通常就會開始望向下一級

生員下一道大關，是鄉試。

明代鄉試通常在秋季舉行，因此又稱「秋闈」。

考中者取得舉人資格，第一名則稱「解元」。

走到這裡，社會意義又不同了。

生員仍帶有地方學校與基層士人的色彩，舉人卻已經相當接近真正的仕途。

明代不少時候，舉人本身便具備出仕的可能；一個普通地方家庭若出了舉人，消息傳回鄉里，足以讓整個家族的分量跟著改變。

服飾與形象也會反映這種變化。

明代留下來的圖像裡，確實能看到中舉者戴大帽、著青色或青黑色圓領袍的形象。

例如《徐顯卿宦跡圖》中的中舉場景，就保存了相當具體的視覺材料。

幾年前，他也許還穿著尋常讀書人的衣服，在燈下背文章。

考一次、沒中；再考一次、還是沒中；家裡繼續供，他繼續讀。

某一天榜單貼出來，名字終於在上面。

回鄉時，連旁人看他的眼光都換了。

古人為什麼那麼愛講「衣錦還鄉」？因為衣服真的會說話，而且全村都聽得懂。

身在不動產這一行待久了，我對這種「表面看得到，背後還藏著制度身分」的東西，也會特別敏感。

房子一樣會說話。

一般人看房，第一眼多半先看外牆、格局、裝潢；做仲介的，還得繼續往後翻：建物有沒有登記、土地是什麼使用分區、增建到哪裡、權利範圍怎麼寫。

古人讀衣冠，我們今天讀謄本。

表面是第一眼，真正決定身分的，往往藏在制度裡。

▋秋闈殺出來之後，京城還有一群更會考的在等你

考中舉人，事情仍然沒有結束。下一站是會試。

會試在京城舉行，時間多在春季，因此又有「春闈」之稱。

能走進這個考場的人，已經是各地科舉競爭中一輪一輪篩出來的高手。

大家都很會讀書、大家都考贏過很多人、大家都曾經讓家鄉覺得「這個不得了」。

然後全部塞進同一個考場，再淘汰一次。

通過會試者稱為貢士，第一名稱「會元」。

到了這裡，距離帝國最核心的最後一場考試，只剩一步。

殿試。

皇帝登場。

▋進士服終於穿上身，結果還不是送你的

參加殿試之後，依成績授予不同等第的進士身分。

走到這一步，一個讀書人的人生已經跨入另一個世界。

明代進士在廷試之後，會到國子監領取進士巾與深藍色羅袍等服飾，在傳臚等重要典禮上穿著。

那身衣服所代表的分量極重：多年考場競爭之後，他終於站進帝國正式選出的文官人才之列。

有趣的是，這套讓人可能熬了十幾年、二十年才有資格穿上的衣服，還不一定歸你。

進士完成傳臚、謝恩、謁先師等儀節之後，得換回常服，相關巾袍交回國子監保存。

對，你沒看錯。

苦讀半輩子、過五關斬六將，好不容易解鎖了帝國頂級造型，竟然是「限時體驗」——儀式辦完，穿完要還。

這種儀式感給足、但資產依然是國家的制度，只能說古人搞起儀式感，本身就非常有戲。

▋最後一級，榜首那個男人連顏色都變了

然後，全場最醒目的角色出現。

殿試第一名，狀元。

明代對狀元的冠服有相當清楚的制度記載，其中包括二梁冠、緋羅圓領袍等，由朝廷頒賜，在特定典禮中穿著。

和前面的藍、青相比，那一身緋色直接把榜首的位置穿在身上。

再加上金榜題名後的簪花、騎馬、誇官等公開儀典，視覺效果更誇張。

想像那個場面。

一個也許出生於普通家庭的男人，曾經在冬夜裡背書，可能考過一次又一次，也可能曾經不知道自己到底還能考多久。

現在他戴著二梁冠，穿上御賜緋袍，在眾人的目光裡經過京城街道。

幾年前，他可能只是考場外數不清的讀書人之一；幾年後，他成了全天下都知道的那一個名字。

如果明朝也有社群平台，狀元放榜大概可以直接霸榜。

留言區恐怕也逃不掉幾個千年不變的人類問題：「誰家的兒子？」、「幾歲？」、「娶了沒有？」、「他娘到底怎麼教的？」

▋明朝人的衣櫃，真的藏著一張身分進度表

把這一路攤開來看，就會發現科舉和服飾之間的關係非常有意思。

童生階段，仍是尚未取得正式功名的讀書人；成為生員，衣冠開始具有國家承認的士人身分意義；考中舉人，距離仕途更近一步；成為進士，連朝廷典禮都替你準備了專屬巾袍；站上榜首，二梁冠與緋袍直接把「第一名」穿給天下看。

當然，真實歷史沒有遊戲介面那麼整齊。

不同年代、場合與身分所適用的服制各有細節，也不能理解成每升一級就永久獲得一套固定制服。

但有一件事很清楚：明代人的衣冠，本來就是社會秩序的一部分。

這件事也讓我想到房子。

有些房子外觀看起來像店面，真正能怎麼使用，還得回到土地與建物資料；有些空間明明已經住了幾十年，謄本上卻未必找得到相同的面積；也有些老房子外表不起眼，翻開資料之後，才發現土地條件比想像中更有意思。

做仲介久了會知道，眼睛看到的是現況，文件記載的是制度身分。

兩邊都要看，少看一邊，都可能把事情看錯。

古人從衣冠辨認人的位置，我們從謄本辨認房子的身分。隔了幾百年，讀制度這件事倒沒有差太遠。

今天看古裝劇，我們可能只會想：「這件很好看。」

明朝人站在街上，看見的資訊卻更多。

他們看的是服色、冠帽、功名、品級，也在判斷這個人現在站在社會的哪一層。

因此十年寒窗真正換來的，當然不只一件衣服。

有人求仕途、有人求家族翻身、有人想替自己掙出另一種人生；有人一路從素衣考到藍袍，又從藍袍走向青袍，最後真的站到御前，披上那一身最醒目的緋色。

衣服只有幾尺，考場卻可能隔著半生。

榜單寫下一個名字，朝廷賜下一套衣冠；從那一天起，世人看他的目光，也跟著換了位置。

隔了幾百年，衣服換成了謄本，考場換成了職場與生活。

我們依然在一次次的選擇裡，為自己與家人努力換上一身能安心立足的裝備。

如果你能穿越回明朝，你覺得自己現在的修練，大概能解鎖哪一套衣服呢？

——萬家鄉