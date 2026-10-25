這些神話神水，古人真的都寫過嗎？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以神話水為題，追查各種神水的真正古典出典。

文章以神話水為題，追查各種神水的真正古典出典。 重點二： 三光神水、弱水等多數設定被指出是後世擴寫而成。

三光神水、弱水等多數設定被指出是後世擴寫而成。 重點三：作者對照佛經、西遊記與民間信仰，強調來源與條件。

中華民國115年7月25日的晚上，我又在廚房滑手機刷臉書看Reel。

那支輕快悠揚的弦樂配樂又響起，旁白的女聲說：「神話傳說中的水，你知道有哪些嗎？」

啊？我不知道呀！

我是個很愛看小說的人，喜歡的題材還滿廣泛的，對於仙俠類的故事也很鍾愛。

可是要我細數裡頭到底有些什麼門門道道，做為讀者的我，還真的沒想過那麼多。我能報出齊天大聖、楊戩、哪吒，但要我立刻說出「神仙到底用過哪些水打架」，腦子是空白的。

所以這支Reel問的問題，確實是考倒我了。

於是那三分鐘，我看得比平常認真。看完以後才發現，問題不是我記性差，是這些水根本不在同一本帳上。

▋凡人怕脫水，神仙可能懷孕

凡人喝水，是怕脫水；神仙喝水，可能懷孕。

凡人掉進河裡，最怕溺水；神仙掉進某些河裡，可能連羽毛都浮不起來。

更誇張的是，網路上的「神水大全」裡，還有一滴重千斤、能冰封萬里、腐蝕元神、污染法寶的各種狠角色。我原本只是順手查查，中國神話裡到底有多少種奇怪的水。沒想到查著查著，竟撞上一個更棘手的問題： 這些威風八面的神水，到底有幾個真的是古人寫的？

這大概是職業病發作。

只要看到一個說法被包裝得越完美、規格寫得越齊全，我就越想翻開底牌看來源。

做房仲也是這樣，屋主說的、廣告寫的、權狀登記的、現場看見的，常常是四個不同層次。

房子如此，神話也一樣。

名字聽起來再古老，我還是會想知道：最早到底寫在哪裡？

▋大鵬搧了一整夜，那片水越搧越長

先講知名度很高的三光神水。

《封神演義》第六十二回裡，元始天尊的三光神水做了一件很具體的事：灑在北海水面，讓大鵬金翅鵰從一更搧到五更，水「越搧越長」，最後只能撤退。

就這樣。已經夠霸道。

今天網路上的三光神水，卻常被寫成一套完整技能樹：日光磨血肉、月光蝕元神、星光吞識念，三色合一又能解毒、續命、白骨生肉。

名字是古的，技能樹是後世仙俠與網路整理長出來的。

元始天尊的那瓶水，不必再偷偷幫他加配件。

同一個名字，只要換了時代與創作者，技能樹就能整套擴建。

這種「寫法變更」我很熟悉。

就像房地產廣告上寫著簡單的「大三房」、「捷運宅」、「可營業」，背後全都是附加條件：是主建物還是加算公設？是直線距離還是走路時間？是住商混合還是違規使用？

設定補得越漂亮，越要回去看權狀登記。

少看一個條件，理解就可能完全跑掉。

▋鵝毛飄不起的河，不一定圍過天庭

另一個經常在仙俠小說裡登場的狠角色，是弱水。

「鴻毛不浮」這種印象，倒真的有古典文本撐腰。

《西遊記》第二十二回，唐僧師徒走到流沙河，岸邊石碑已經寫死了：「八百流沙界，三千弱水深。鵝毛飄不起，蘆花定底沉。」

這不是風景介紹，是古代死亡警告。

「鵝毛飄不起、蘆花沉底」有文本；「弱水整圈圍住天庭、遁術失效、仙船不能過」則是另一套世界觀後來加上的護城河。

同一條河，有人寫成險途，有人寫成地圖邊界。

▋佛門的八功德水，神話界最不像武器的那杯水

接著終於有一款，在這一票神水裡，總算不像戰略武器。

八功德水。

而且它的資料來源相當紮實。

佛教經典描述極樂世界的七寶池，池中盛有八功德水，具有澄淨、清冷、甘美、輕軟、潤澤、安和等特質，飲用可以解除飢渴，並有長養諸根等意涵。

澄淨、清冷、甘美、輕軟、潤澤、安和。

若這份說明出現在食品展，礦泉水攤位大概會集體默哀。

前面那些水是武器或陷阱，這杯水的工作內容是：洗、養、修。

水一換體系，職務內容整份重寫。

▋兩個大男人，喝完就有了胎氣

如果要選《西遊記》裡最讓男性讀者頭皮發麻的一杯水，我投子母河。

《西遊記》第五十三回不討論基因、染色體、受精卵。

唐僧和八戒喝了子母河，肚子痛，接著有了胎氣。

解藥也不在藥房，得去解陽山破兒洞取落胎泉。

一條河負責讓你懷上，一口泉負責讓你放下。

西梁女國的規則很乾脆：喝了就中，沒有申訴。

你原本知道什麼叫男性、女性、受孕條件、生理限制；一踏進西梁女國，這整套常識立刻失去效力。

神話好玩的地方就在這裡。它先訂規則，再讓人物照著規則吃苦。

▋刪記憶的通常不是河，是那碗湯

然後來到陰間。

今天我們腦中的地府，地圖完整得像一條觀光動線：黃泉路、忘川河、奈何橋、三生石、孟婆湯。

可這些景點未必出自同一本書、同一個朝代。至少在《玉歷寶鈔》裡，格式化前世記憶的是孟婆那碗「似酒非酒之湯」，不是忘川河本身。

書中寫孟婆掌管「醧忘臺」，以世俗藥物調製出一種「似酒非酒之湯」，分甘、苦、辛、酸、鹹五味。準備投胎的魂魄喝下之後，便會忘記前生之事。

換句話說，人生格式化的核心設備，是孟婆那碗湯。

河常被說成大型洗腦飲水機；原設定裡，櫃檯在孟婆那邊。

▋有些神水，規格表比出典還完整

最後這一區，才是最容易讓人眼花撩亂的地方。

一元重水、先天壬水、玄冥真水、太陰真水、血海真水。

從字面上看，每個都像上古違禁品。

壬水、太陰、玄冥、血海，傳統思想裡都找得到影子。

但「一滴千斤、冰封萬里、專污法寶、血海不枯冥河不死」這層完整規格，主要是現代修仙與洪荒流幫古老詞彙裝上的數值。

意象是舊的，傷害表是新的。

看起來越像已經建檔的標準答案，越值得問：這份規格，登記在哪一頁？

▋故事會一直長，權狀卻還在原頁

所以，如果真的要整理「神仙打架專用水」，我反而不太想硬排什麼第一名、第二名。

把資料來源攤開之後，會看到一條更有意思的演變。

《西遊記》給我們弱水、子母河與落胎泉，《封神演義》留下三光神水，佛教經典有八功德水，民間冥府信仰發展出孟婆與忘卻前生的迷湯。

到了現代洪荒流，創作者繼續往裡面加一元重水、玄冥真水、先天壬水、血海真水，以及各種可以冰封天地、壓制仙人、侵蝕元神的液體武器。

河流、泉水、宗教象徵；法則、武器、修煉資源。

水就這樣一路變化。

人類也真的很妙。

現實生活裡，我們看到水，大概只會想今天到底有沒有喝滿兩千毫升。

進入神話世界，大家突然集體失控：這杯可以讓男人懷孕嗎？這滴能不能壓死神仙？這條河鵝毛會不會沉？這瓶灑下去，大鵬到底還能搧幾個時辰？

所以研究這些「神水」到最後，我最意外的，已經不是古人的想像力。

凡人喝水怕脫水；神仙喝水，可能懷孕、沉底、或把大鵬搧到沒力。

這些水有的寫在話本，有的寫在佛經，有的是後世一層層添上去的枝葉。

名字可以很老，設定可以一直長。

所以真要問我敢不敢喝？

下回若經過西梁女國或流沙河，飲料還是自己帶。

神話如此，房子也如此；讓人心安的不是名字有多古老，是你看過它的來源，也讀得懂它的條件。

——萬家鄉