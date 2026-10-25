我在新台南火車站，聽了一場90歲奶奶的即興鋼琴獨奏會

AI重點 文章重點整理： 重點一： 南鐵地下化後的新台南火車站，出現公共鋼琴引發熱議。

南鐵地下化後的新台南火車站，出現公共鋼琴引發熱議。 重點二： 90歲奶奶即興演奏，吸引路人圍觀並形成臨時音樂會。

90歲奶奶即興演奏，吸引路人圍觀並形成臨時音樂會。 重點三：她曾任關稅局職員與鋼琴老師，每天彈琴2小時並練瑜伽。

南鐵地下化的第一週，不少人走訪全新營運的台南火車站，除了地面轉地下、前站變後站之外，一台民眾熱心捐贈的鋼琴，讓路過的民眾忍不住好奇心而大顯身手，引起許多關注和討論。一座公共空間的鋼琴，意外創造出音樂交流的平台。

這次差旅恰好走進新的台南火車站，邊走邊瀏覽新的站體陳設，遠遠傳來曼妙的音樂曲調，圍著一圈人群拍照，好奇驅使我前往一探，走近看見一位身形優雅的銀髮長者，手指在鍵盤上飛舞彈跳，悠揚的琴聲不禁令人讚嘆不已，驚喜的不只是流瀉而出的優美音符，還有享受自在彈奏沉浸的喜悅。

以往有不少國外火熱的影音短片，顯示路人經過街頭廣場或交通轉運站，有民眾或遊客在公共鋼琴彈奏一曲，即使隨興演奏卻也讓圍觀人群驚艷，偶遇其他同好加入，一場臨時的街頭音樂會於焉展開。



一曲接著一曲，即使聽不出彈奏的是哪個曲目，但眷戀不走的我，看著路人驚喜的表情，陌生但有緣的我們，就在現場一起聆聽奶奶的隨機獨奏音樂會。

後來，奶奶起身感謝周圍的掌聲，開始有人上前攀談，空檔時我有幸也與她聊上幾句話。

每天堅持彈2個小時的鋼琴，也持續做超過40年的瑜伽。她說以前在關稅局工作，有擔任過鋼琴老師，今天本來是如常到診所報到，經過新開放的台南火車站，看到鋼琴就忍不住坐下來彈奏幾曲⋯

90歲的她，竟然的和第二代台南火車站同齡，這一場即興演奏，是告別也是迎新，目睹這份巧合機緣的我，更是十足可貴的悸動記憶。