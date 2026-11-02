2026-11-02 04:35 女子漾／編輯桑泥
《深夜食堂6》睽違七年溫暖回歸！小林薰深夜再開店，用一道道家常菜接住都市人的心事
有些故事不需要驚天動地，一碗熱騰騰的料理、一句不多不少的關心，就足以讓疲憊的人重新找回力量。日本療癒經典《深夜食堂》正式推出第 6 季，由小林薰再度飾演沉默卻溫暖的老闆，熟悉的巷弄、深夜 12 點才亮起的招牌，瞬間把大家的記憶拉回那間充滿人情味的飯屋。小編今天就幫大家整理好《深夜食堂6》的必看亮點與播出資訊，快來看看這次老闆又端出了哪些觸動心弦的美味故事！
1. 睽違 7 年原汁原味回歸！靈魂班底全員到齊
自 2009 年開播以來，《深夜食堂》早已成為日劇界無可取代的精神綠洲，歷經多年的等待，第六季再度由導演松岡錠司領銜黃金製作團隊打造。靈魂人物「老闆」小林薰再次穿上藍色圍裙、臉上帶著那道招牌刀疤與溫柔的眼神，穩穩地坐在吧檯後方。
除了小林薰外，包括松重豐、光石研、余貴美子以及小田切讓等熟悉的老班底也再度齊聚飯屋，光是看預告裡眾人圍坐在一起吃著家常菜的畫面，就讓人忍不住紅了眼眶！
2. 用一道道料理串聯都市人的心事與酸甜苦辣
如同以往的經典模式，《深夜食堂6》每集依然以一道簡單卻充滿故事的家常菜為線索，帶出穿梭在繁華都市邊緣、各有心事的常客們：失意上班族、對未來迷茫的年輕人、懷抱遺憾的中年大叔等。
除了大家最熟悉的「豬肉味噌定食」外，本季更加入了全新登場的道地美味（如誘人的照燒魷魚等），透過食物的香氣與老闆不徐不疾的傾聽，在深夜的微光中給予彼此最溫暖的接住與治愈。
3. 台灣電視台確定播出！華視 11 月 8 日全台首播
喜愛《深夜食堂》的台灣粉絲們不用擔心看不到！華視已正式宣佈將於 2026 年 11 月 8 日起，每週日晚間 10 點隆重開播《深夜食堂第六季》！讓大家能在週末夜晚的尾聲，跟著電視機裡的美味料理一起洗滌一週的疲憊。
在步調緊湊、生活壓力大的日子裡，能再次看到《深夜食堂》暖黃色的招牌亮起，就已經是個莫大的安慰！不管最近過得順不順遂，記得空出一個深夜，讓老闆用美食和故事溫柔接住你的心事。
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