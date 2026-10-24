陸濯是天蠍，魏嬈是摩羯？ 從陸劇《嫁金釵》來看，哪些星座較易VS.較難先婚後愛？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《嫁金釵》以先婚後愛為主軸，帶出星座配對話題。

《嫁金釵》以先婚後愛為主軸，帶出星座配對話題。 重點二： 最易接受先婚後愛的是摩羯、天蠍與巨蟹座。

最易接受先婚後愛的是摩羯、天蠍與巨蟹座。 重點三：最難投入先婚後愛的則是水瓶、射手與牡羊座。

由《延禧攻略》編劇周末與《雁回時》導演楊龍聯手打造的大女主劇《嫁金釵》，在各大影視平台開出好評高分，話題討論度極高。《逐玉》女主角田曦薇在此劇一人分飾兩角，同時飾演底層堅韌的奴僕與驕縱跋扈的貴女，精湛的演技對比成為本劇最大的吸睛點。

劇中男女主角上演「先婚後愛」的劇情，考驗雙方在還沒有愛上對方之前，先接受婚姻再慢慢培養感情。今天就以星座角度來看，哪些星座即使一開始沒有心動，仍願意先建立關係？又有哪些星座則一定要有情感基礎，否則無法進入婚姻？

較易先婚後愛的星座

Top3：巨蟹座

愛家的巨蟹座重視歸屬感與情感照顧，婚姻對巨蟹座來說是一個極其強大的安全承諾，有了穩定的關係作為保障，兩人又能在生活中互相扶持，巨蟹座能在柴米油鹽照料中，營造溫馨的家庭氛圍，並對這個「家人」產生依戀的情感，再逐漸發展出愛情。

Top2：天蠍座

多疑的天蠍座很難一開始就相信口頭上的愛情承諾，先婚後愛的契約保障與近距離接觸，給天蠍座極大的安全感。男主角陸濯婚姻初期對女主角魏嬈充滿試探與防備，但只要對方展現真誠，深情的天蠍座防線就會澈底瓦解，漸漸轉化成熾熱的愛。

Top1：摩羯座

摩羯座重視長期規劃、承諾與現實條件，即使婚前沒有愛情，只要認為對方值得託付，就能先承擔婚姻責任，再慢慢培養感情。對急於脫貧的女主角魏嬈而言，愛情不必是婚姻的起點，重要的是共同解決生活難題，建立默契的過程中，慢慢累積起來的愛。

較難先婚後愛的星座

Top3：牡羊座

直白的牡羊座重視自主選擇，做事往往憑感覺與行動力，如果婚姻是被安排與利益交換，沒有經過自己的同意，牡羊座很可能會抗爭而寧死不屈。牡羊座脾氣急躁缺乏耐心，如果婚後對方不夠吸引他，牡羊座很難靜下心慢慢培養感情，沒有愛意的朝夕相處，對牡羊座是一種精神折磨。

Top2：射手座

愛自由的射手座認為愛情必須是有強烈的吸引力，如果是在沒有愛意的基礎上結婚，射手座會覺得被剝奪了自由，很可能會本能性逃離。先婚後愛需要耐心磨合，射手座會覺得生活充滿限制，容易把對方當成室友，心飛向外面的世界，很難產生日久生情。

Top1：水瓶座

水瓶座重視思想交流與自我意識，先婚後愛這種束縛式的婚姻，會讓水瓶座打從心底感到排斥與窒息，把心裡的那扇門關得更緊。如果對方不是水瓶座認定的伴侶，會極度理性保持距離，只停留在合作夥伴的關係，很難把恩情或習慣轉化為愛情。

原文刊載於「花蓮最速報」

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