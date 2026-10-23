2026-10-23 17:20 女子漾／編輯ANDREA
不燒腦！網評6部「無需費神、快速追」陸劇推薦，《成何體統》又甜又搞笑，這部24集一追上癮！
大家是不是也常常覺得，現在的陸劇動不動就30、40集起跳，甚至還有快50集的，追起來真的好心累呀！下了班只想好好放空，如果還要看那種超燒腦、節奏又慢吞吞的劇，真的會讓人想直接棄劇！身為專業追劇星人，這回就來為大家盤點6部網評「無需費神、可以快速追」的優質短篇與快節奏陸劇！每一部不僅集數剛剛好、節奏飛快，重點是劇情有甜有爽，絕對不用帶腦思考也能看得超過癮！趕快把這份片單收藏起來，今晚就選一部開追吧
1.王楚然、丞磊《成何體統》
說到無需費神的小甜劇，這部絕對是首選！《成何體統》是一部超級搞笑的穿書輕喜古裝劇，最特別的是男女主角竟然是「雙穿越」，兩人第一集就互相識破了對方的穿越者身分，直接跳過那些無聊的猜忌，火速展開合作。劇情推進快到不行，滿滿的笑點和糖點交織，王楚然的妖妃扮相更是美出新高度，配上丞磊CP感爆棚，絕對是一部讓你躺平坑底、從頭笑到尾的解壓神劇！
2. 井柏然、孫千《早春晴朗》
現偶劇常常容易淪為拖沓的流水帳，但《早春晴朗》卻小而精緻，只用了短短24集就講完一個好故事！這部劇將愛情線與職場線完美平衡，完全沒有無聊的過渡期。第一集就非常抓人眼球，後期還上演了大家最愛看的「上位者低頭」與「追妻火葬場」橋段，看得讓人欲罷不能！不用開倍速就能順順看完，超級適合想要快速感受浪漫戀愛氛圍的女孩們。
3. 徐正溪、孟子義《花琉璃軼聞》
如果你喜歡看那種輕鬆不用動腦的古裝喜劇，只有24集的《花琉璃軼聞》絕對要列入必追清單！這部劇可以說是披著「權謀」外衣的輕喜劇，劇情邏輯真的不用深思，只要放空腦袋享受又甜又搞笑的互動就好。而且劇組在服化道上非常用心，孟子義在劇中每一套造型都豔麗又貴氣，美到讓人移不開眼，加上徐正溪穩定的演技，劇荒時拿出來追絕對不虧！
4. 關曉彤、李昀銳《耀眼》
夏天就是要看這種清新不油膩的小甜劇呀！《耀眼》主打「高智落難千金 vs 全能野草男主」的新鮮設定，沒有狗血的霸總套路，也沒有無腦的人工撒糖，而是細膩地鋪陳兩人的情感變化。關曉彤將清冷傲嬌的北京大小姐詮釋得非常到位，李昀銳也自帶清爽少年感，整部劇節奏明快不拖沓，追起來不僅沒有負擔，還會讓人有種被微風輕撫的治癒感呢！
5. 陳都靈、周翊然《翹楚》
喜歡看大女主復仇爽劇的姊妹們看過來！《翹楚》是一部充滿短劇風格的長劇，節奏簡直是用飛的！第一集快速交代完女主悲慘的前世，第二集陳都靈就立刻開啟「黑蓮花」模式，冷靜籌謀復仇。雖然有些劇情細節沒有鋪墊得太深，但勝在爽度極高，事件一個接著一個發生，完全不給你喘息的時間，越看越上癮，絕對是殺時間的最佳利器！
6. 侯明昊、古力娜扎《玉茗茶骨》
由《延禧攻略》製作人于正操刀的大女主宅鬥劇《玉茗茶骨》，完美結合了長劇的質感和短劇的明快節奏。主打「女子掌權、男子宅鬥」的反轉設定超級吸睛，古力娜扎飾演的茶王之女更是美翻天！第一集就給你滿滿的爽感，雖然劇情邏輯一樣不能深究，但勝在情節豐富精彩、毫不拖泥帶水，看著男女主角一路鬥智鬥勇，心情就是只有一個「爽」字可以形容！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower