最不想放颱風假的一次：藍天白雲放假了，問題卻變成我怎麼回家 ?

AI重點 文章重點整理： 重點一： 颱風假讓東港行程提前中止，卻也讓返家交通成為難題。

颱風假讓東港行程提前中止，卻也讓返家交通成為難題。 重點二： 屏東與台鐵多項班次停駛，只剩非對號列車機動維持運行。

屏東與台鐵多項班次停駛，只剩非對號列車機動維持運行。 重點三：作者搭小黃轉往南州站，途中記錄地方早餐與車站觀察。

原本平常的東港差旅，因薔琵颱風放假而提前中止。飯店早餐吃了在地飯湯，藍天白雲下卻開始煩惱怎麼回家；地方客運與台鐵對號列車停駛，只能搭小黃前往鄰近的南州火車站，等待一班仍能載我北返的通勤列車。

這回是我最不想放颱風假的一次；不是熱愛工作，而是無法賺到加班費。

今早東港的飯店晨食很好吃，有特色小吃《飯湯》任君添加，小時候總被告誡「吃飯配湯會消化不良」，在這裡反而是地方美味，當地人聽了也覺得有趣，說從沒聽過這樣的說法。

因為薔琵颱風放假的關係，今日原訂行程全部取消，走在藍天白雲的戶外，清風襲來舒爽怡人，但意外的假期卻也因此造成「該怎麼回家的問題」。

屏東客運、高雄客運、台灣好行今日都全面停駛，台鐵的對號列車亦然，還好非對號列車視風雨情況機動行駛，保留我唯二的返家交通。

搭車小黃離開東港，前去附近的 #南州火車站。站內不停廣播今日對號列車停駛的消息，等待空檔發現空間不大的車站，設置一間哺乳室和無障礙廁所，硬體基礎設備有了，就待軟體東風了。

這回東港差旅住宿的體會不少，但也發現我的足跡留在東港、西港、南港與北港。

有朋友願意將這四個地方，由北往南試著排序嗎？