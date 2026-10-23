華山登場！華文朗讀節「一粒米 好土臺灣」 寫給土地的情書與百年稻米故事

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華文朗讀節以「一粒米．好土台灣」為題在華山登場。

華文朗讀節以「一粒米．好土台灣」為題在華山登場。 重點二： 六大展區結合米作、文學、餐桌與土地情書互動展演。

六大展區結合米作、文學、餐桌與土地情書互動展演。 重點三：串聯多位作家講座與各地園區，共推蓬萊米百年主題。

記者/葉佳欣報導

邁向第14屆的華文朗讀節，推出「一粒米．好土台灣」主題特展與系列活動，於10月23日至11月1日於華山文創園區登場，以「種字的人」、「土地會說話」、「風土餐桌」、「好土的情書」、「米香華山」及「一粒米值班中」六大展區展開，從台灣三十餘位作家對土地的創作出發，更精選民眾投件的土地情書，在閱讀、朗讀中呈現你我對家鄉、飲食、自然與生活的情感。展期十天更推出陳吉仲、雪羊、徐仲、江鵝等多位作家講座，從土地的多樣性，感受好土台灣的故事。

文創發展基金會提供

十餘年來以多元主題推廣閱讀、朗讀、共讀的華文朗讀節，2026年以蓬萊米命名百年為引，從一粒米看這座我們的島。22日辦理的開幕茶會邀請詩人歌手羅思容演唱詹冰詩作插秧、日出入兩首歌曲，作家宇文正、盧美杏、陳克華等人則演唱童謠天黑黑，帶動現場眾人合唱，喚醒兒時記憶。

台灣文創發展基金會董事長吳靜吉說：小時候媽媽常說一樣米養百人，意思是以開放的心胸去面對生活中的人和事，也鼓勵都市的人多多下田，接觸土地；華山文創園區董事長王榮文表示，小時候跟著長輩在嘉義義竹田裡「挲草」，是他難以忘懷的田間記憶；在花蓮富里深耕在地的天賜糧源鍾雨恩指出在花蓮富里長大是很幸運的事，以米為題回鄉耕耘十八年，很開心能夠成為本次的「一粒米值班中」代表，讓他們直接在展場裡和民眾互動，分享種稻人的經驗。

貴賓合照，左起天賜糧源執行長鍾雨恩、外交部亞太司總領事張淑玲、文化部人文及出版司專門委員陳泓全、台灣文創發展基金會董事長吳靜吉、華山文創園區董事長王榮文、作家向陽、台灣文創發展基金會董事李乾朗。圖/台灣文創發展基金會提供

「一粒米．好土台灣」特展於華山文創園區中5B館一樓展出，展場入口陳列一台大型風鼓機，輔以橘黃色調活潑設計，讓你我走進可以感受到台灣鄉土田間意象，並以作家對於節氣、米食、農耕的創作，帶出一粒米的各式面相。為了「一粒米．好土台灣」特展，策展單位更提前種植稻米，讓民眾在展場裡近距離接觸台灣水稻。

策展人葉益青指出，今年適逢蓬萊米命名百周年，華文朗讀節以六大展區分別展示米的各式樣貌，「種字的人」引用呂自揚《詩寫台灣》從插秧到結穗，介紹稻作四階段，「土地會說話」以文學作品對應24節氣，並展出十大經典好米，讓民眾認識更多米知識，「風土餐桌」邀請創作者-插畫小農繪製各式米食，佐以飲食文學展現秀色可餐的好書，「好土的情書」邀請作家與各界名人，寫下對於土地的感思，民眾在現場拿起明信片，寫下一張好土情書寄出給自己，「米香華山」展區介紹華山歷史沿革，文創園區的前身竟然是日治時期生產蝴蝶蘭清酒的芳釀社，「一粒米值班中」邀請多組在地品牌與達人駐場，生動活潑的真人展示。

「土地會說話」展區，以掛布展示作家詩句，另可拿起耳機聆聽朗讀。圖/台灣文創發展基金會提供

華山文創園區前身是釀酒的酒廠，本展區以鍋爐室煙道呈現歷史過往。圖/台灣文創發展基金會提供

特展推出豐富活動，朗讀沙龍邀請山岳作家與攝影師雪羊帶著來自深山部落的土地故事；前農業部長陳吉仲更和麻豆、美濃、苑裡農會的總幹事們同場談台灣農業的永續發展之路；台語作家王昭華與客語詩人鍾永豐首次同台，聊聊母語創作與對家鄉的感思；飲食文化研究者徐仲帶領來賓一同拆解日常菜餚中酸甜苦鹹的台灣滋味；來自泰國的影像創作者Alizabeth娘娘與萬秀洗衣店第三代瑞夫分享台泰兩地文化的差異與驚喜；來自嘉義的下港女子以白米為題，承接南台灣地方百味；作家江鵝回憶家鄉一年四季盛產吃到怕的芭蕉所蘊含的農村人情；聲音劇場則邀請到黑膠收藏家林太崴與林珮如，帶著珍藏的留聲機與老唱片，和作家洪芳怡一同聊聊從1920年代至今的台灣流行音樂史；朗讀巴士則由劉克襄帶路，前往陽明山探訪舊時蓬萊米的原鄉。

2026華文朗讀節更串連嘉義文化創意產業園區、臺南文創園區、花蓮文化創意產業園區等，以同主題同步啟動朗讀節各地開花，一起推廣閱讀。來自台北中山雅樂軒酒店、Change Tone、火星計畫、re.U、vishwa、祥記梅子、奮起福米餅、洲南鹽場等品牌夥伴大力支持朗讀節，讓民眾在華山文創園區邊看展參加活動，就能帶走來自台灣土地的好物與創意。

在閱讀中找到創作者的在地記憶，在朗讀的韻律裡喚醒鄉土情懷，2026年華文朗讀節「一粒米．好土台灣」以稻為引，邀請大家走進華山文創園區，一起探索更多關於我們的這座島的故事。

【2026華文朗讀節活動資訊】

活動日期：2026/10/23（五）～11/01（日）1030-1800

活動地點：華山1914文化創意產業園區中5B館一樓