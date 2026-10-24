《郵票與舒芙蕾》分集劇情、結局整理！少女復仇失控，曼茹與凱希如何救回彼此？

本來只是想替媽媽出一口氣，最後卻連自己的人生都賠進去！台劇《郵票與舒芙蕾》由陳意涵、張孝全、天心、林奕嵐、張懷秋等人主演，從一名少女的復仇計畫，牽出婚姻背叛、校園毒品與權勢交易。當每個人都抓著自己的執念不放，誰能及時回頭？以下整理各集劇情與結局重點，帶你看懂曼茹、凱希與王飛鵬的命運。

《郵票與舒芙蕾》第1集：凱希鎖定渣男家庭，復仇計畫開始

父親過世後，張凱希（林奕嵐飾）與母親蘇佳靜（天心飾）的關係愈來愈疏遠。看著媽媽深陷與已婚律師王飛鵬（張懷秋飾）的感情，她將家庭失衡的憤怒指向這個男人，決定接近他的妻子楊曼茹（陳意涵飾），讓飛鵬一家也嚐嚐痛苦。另一邊，緝毒刑警陳啟明（張孝全飾）正追查漁船走私案件。看似互不相干的少女復仇與警方辦案，逐漸交會，也讓大人世界裡藏著的祕密浮出水面。

《郵票與舒芙蕾》圖片來源：@時創影業股份有限公司

《郵票與舒芙蕾》第2集：啟明重逢初戀，凱希痛失好友

凱希帶著目的接近曼茹，原以為自己面對的是仇人家庭的一員，卻逐漸看見這位妻子的溫柔與孤單。曼茹表面維持著家庭生活，私下卻靠酒精排遣難以說出口的失落。啟明循著線索來到飛鵬家，意外發現曼茹竟是自己年少時喜歡的人。多年後重逢，兩人的身分與處境早已不同；同一時間，凱希也迎來好友離世的打擊，讓她原本就不安穩的青春再添傷口。

《郵票與舒芙蕾》圖片來源：Disney+

《郵票與舒芙蕾》第3集：一份舒芙蕾，動搖少女的報復心

曼茹親手製作的舒芙蕾，讓凱希感受到久違的照顧。原本刻意安排的接近，開始多了真實的依戀，她也逐漸發現，曼茹同樣承受著飛鵬帶來的傷害。然而，已經啟動的計畫難以輕易喊停。凱希一邊被曼茹的善意打動，一邊仍困在對飛鵬的憤怒裡，兩人的關係因此多了一層隨時可能被揭穿的祕密。

《郵票與舒芙蕾》圖片來源：Disney+

《郵票與舒芙蕾》第4集：復仇計畫失控，感情也成了難戒的癮

曼茹與啟明重新靠近，讓壓抑許久的情感再次浮動。啟明的關心，也讓曼茹感受到婚姻中缺少的理解。另一方面，凱希與男友Luca的計畫逐漸失控，佑平用毒的事情也曝光。原本以為能掌握局面的眾人，開始發現自己的選擇正帶來難以收拾的後果。

《郵票與舒芙蕾》圖片來源：Disney+

《郵票與舒芙蕾》第5集：佑平借住凱希家，Luca將妹妹捲入危險

凱希與曼茹愈來愈親近，啟明的調查也逐步逼近兩人的生活。這段從謊言開始的忘年之交，面臨祕密可能曝光的壓力。佑平借住凱希家，則讓Luca的嫉妒升高。無法接受女友與其他男生靠近的他，竟將凱希年幼的妹妹拉進毒品世界，試圖藉此綁住凱希。原本被當成依靠的感情，逐漸變成傷害家人的威脅。

圖片來源：Disney+。林奕嵐、林子閎及劉修甫在《郵票與舒芙蕾》中有三角戀情

《郵票與舒芙蕾》第6集：曼茹撞破藏毒祕密，凱希信任崩解

校園驗毒引起恐慌，原本藏在學生生活裡的危險，開始面臨被揭穿的可能。凱希對Luca的信任也出現裂痕，兩人的關係愈來愈難維持。

曼茹意外發現凱希藏毒的祕密，終於看見少女正在涉入的世界。與此同時，飛鵬仍想擴大自己的非法事業，讓家庭與犯罪之間的距離愈來愈近。

圖片來源：Disney+。張孝全在《郵票與舒芙蕾》中暗戀陳意涵

《郵票與舒芙蕾》第7集：母親陷入危機，凱希再也恨不了曼茹

蘇佳靜因與飛鵬的感情陷入危機，甚至出現輕生行為，讓凱希再次承受家庭可能破碎的恐懼。然而，面對一直溫柔對待自己的曼茹，她已無法延續最初的敵意。啟明則持續追查失蹤線人的下落。當感情、家庭與案件同時逼近失控邊緣，另一名少女也正在承受難以負荷的壓力。

《郵票與舒芙蕾》圖片來源：Disney+

《郵票與舒芙蕾》第8集：Luca利用妹妹販毒，逼凱希留在身邊

Luca為了綁住凱希，竟利用她的妹妹販毒，將原本無辜的家人捲入危險。他知道凱希放不下妹妹，便把這份牽掛當成控制她的手段，讓她難以抽身。凱希原本希望帶著妹妹離開令人失望的家庭，卻發現自己信任的男友，竟成了傷害妹妹的人。Luca的佔有慾，也讓兩人的感情走向更難挽回的局面。

《郵票與舒芙蕾》圖片來源：官方

《郵票與舒芙蕾》第9集：曼茹攤牌離婚，懷孕消息打亂決定

曼茹終於在王家說出離婚的決定，不願再繼續忍受這段婚姻。面對婆婆勸阻，她好不容易踏出的一步，卻又因懷孕消息出現變數，讓離開飛鵬這件事變得更加複雜。飛鵬則持續追逐更大的利益，打算從海老闆身上賺取金錢，卻也因此招來殺身之禍。他一直想藉由金錢與人脈掌控局面，最終卻被自己的野心推向險境。

《郵票與舒芙蕾》圖片來源：@時創影業股份有限公司

《郵票與舒芙蕾》第10集：母妹離世、Luca入獄，曼茹接住崩潰的凱希

凱希藏在家中的毒品遭母親與妹妹誤食，兩人因過量而離世。原本想帶妹妹離開傷心的家，最後卻失去最親近的家人，讓凱希陷入強烈的悲痛與自責。Luca為了保護凱希選擇自首，最後入獄。接連失去家人與身邊的依靠，凱希一度試圖結束生命，所幸曼茹及時趕到，將她救回。故事最後，凱希高中畢業後進入警察大學，朝著新的方向前進。那些傷痛沒有因此消失，但她終於有機會走出原本的生活，重新選擇自己的未來。

《郵票與舒芙蕾》圖片來源：@時創影業股份有限公司

《郵票與舒芙蕾》結局解析：從帶著惡意接近，到成為彼此的依靠

回看凱希與曼茹的相遇，最讓人心疼的地方，是她們原本被放在互相傷害的位置上。凱希想報復飛鵬，因此接近他的妻子；曼茹毫不知情，卻給了少女最缺乏的關心，也讓這場復仇逐漸變了樣。

《郵票與舒芙蕾》圖片來源：官方

片名中的「郵票」指向毒品，「舒芙蕾」則可以解讀為陪伴與療癒。劇中每個人都在尋找填補內心空缺的方法，有人依賴酒精，有人抓著愛情不放，也有人沉迷於權力與控制。曼茹與凱希的關係，則讓故事留下另一種可能：當痛苦有人願意聽見，人生就可能出現新的出口。