擺脫三分鐘熱度！學會六個微習慣 養成堅持與毅力

AI重點 文章重點整理： 重點一： 將大目標拆成小到幾乎不可能失敗的步驟。

將大目標拆成小到幾乎不可能失敗的步驟。 重點二： 借用既有日常習慣，讓新習慣自然接上去。

借用既有日常習慣，讓新習慣自然接上去。 重點三：透過記錄、獎勵與不中斷兩天來維持動力。

編輯/葉佳欣撰文

每次滑IG看到別人家的小姊姊又是早起空腹瑜伽、又是下班後自學外語，是不是心裡一陣熱血沸騰，立刻手刀下載各種打卡App、買了整套美美的筆記本，結果三天新鮮感一過，那些熱血計畫全部躺在記事本裡生灰塵？

別氣餒，人類本來就是天生愛偷懶的生物，想改變卻總是卡在「想得美、做不到」的無限迴圈裡。其實，不是妳毅力不夠，而是妳的目標一開始就訂得太像在修行。今天就來拆解六個無痛上手的微習慣養成法，教妳如何像打怪升級一樣，把心裡想做的事變成日常標配。

把目標拆解到小到不可能失敗的程度

想要養成運動習慣，千萬不要一開始就雄心壯志喊出「每天跑步五公里」，因為大腦聽到這個數字的第一個反應就是逃跑。請把目標縮小，像是「每天只要穿上跑鞋走五分鐘就好」。當門檻低到連躺在床上都能輕易做到時，妳就不會產生抗拒感。通常只要踏出第一步，後面的事情就會順理成章地發生了。

用現有的日常習慣當作最強發射台

心理學上有個可愛的概念叫做「習慣疊加」，意思是把妳想培養的新習慣，黏在妳原本每天一定會做的事情後面。例如「等咖啡煮好的那兩分鐘順便深蹲五下」或「刷牙時順便聽一分鐘英文廣播」。利用已經根深蒂固的老動作當作隱形發射台，新習慣就能毫不費力地搭著順風車滑進妳的生活裡。

無情移除所有會干擾妳的罪惡誘惑

如果妳想戒掉睡前滑手機的壞習慣，卻把手機放在枕頭旁邊，那妳的意志力撐不過三秒。環境永遠比意志力強大，想做什麼就把阻力降到最低，想戒什麼就把阻力調到最高。把干擾源通通移出視線範圍，當妳必須大費周章才能拿到誘惑時，大腦就會嫌麻煩而選擇放棄，乖乖去完成妳想做的事。

用記錄享受解鎖成就感

別小看小紅花或是月曆上打勾勾的魔力。人類的大腦就是這麼膚淺又可愛，特別吃「看到進展」這套。準備一本漂亮的筆記本或在牆上貼張追蹤表，每完成一次就親手畫一個大大的勾。看著連續打勾的軌跡越來越長，心裡那種「我好優秀」的爽感，就是支撐妳繼續堅持下去的最強燃料。

只要有所進步，就可以吃甜點或喝下午茶獎賞自己的前進，滾良性雪球。圖/123RF圖庫

就算不完美也不要連續中斷兩天

世事難料，總有幾天妳會累到靈魂出竅，或是加班到深夜只想當個廢物。沒關係，允許自己偶爾偷懶一天，但請牢記黃金法則：不要連續中斷兩天。偶爾放縱叫調劑身心，連續兩天沒做就叫直接放棄。只要明天乖乖回到軌道上，妳的微習慣就不會輕易斷線。

為自己的每一個微小進步大肆慶祝

我們常常對自己的失誤嚴格得要命，對小成就卻吝嗇得像個守財奴。不管是成功早起五分鐘，還是連續三天乖乖喝水，都請給自己一點實質或精神上的獎勵。買一塊肖想很久的甜點、泡個香氛澡，讓大腦把「做這件事」和「快樂的回饋」緊緊連結在一起，妳的身體就會自動自發地想要重複這個美好過程。

改變自己本來就不是一場百米衝刺，而是一場邊走邊玩的散步。別再用完美主義把自己逼得喘不過氣，從今天起挑一個最小的微習慣開始試試看吧。當妳不再把它當成痛苦的任務，而是當成每天解鎖一點點的小樂趣時，妳會發現，那個閃閃發光、想做什麼就真的能做到的理想自己，不知不覺已經站在妳身邊了。

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