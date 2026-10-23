許願蠟燭怎麼用？有哪些禁忌？正確用法教學 讓妳的心願直達宇宙

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新月適合播種願望，滿月則適合感謝與釋放。

新月適合播種願望，滿月則適合感謝與釋放。 重點二： 許願前要整理環境、深呼吸並寫下具體正面願望。

許願前要整理環境、深呼吸並寫下具體正面願望。 重點三：禁忌包含不可用嘴吹熄，首次燃燒需成均勻蠟池。

編輯/李明真撰文

每次滑社群看到別人曬出質感爆棚的香氛蠟燭，旁邊還放著水晶跟神祕塔羅牌，是不是覺得儀式感拉滿，心裡也跟著癢？網路上總說許願蠟燭多神準、多靈驗，結果自己買回家點了老半天，願望還沒實現，房間倒是快變成小型火災現場。

別急著懷疑宇宙是不是漏接了妳的急件，其實點蠟燭也是一門技術活。今天就來帶妳破解許願蠟燭的正確打開方式，讓妳不用再盲目瞎燒，輕鬆把願望直接發送至宇宙總部。

挑對時段讓願望直達宇宙總部

別高興一拿到蠟燭就隨便找個半夜三更點燃。要想願望實現得快，選對時間可是重點。通常每個月的「新月」時期是能量最強、最適合播下願望種子的時候，象徵著全新的開始與無限可能；另外，充滿浪漫與療癒氛圍的滿月也很適合拿來做感謝或釋放負能量的儀式。至於一天當中的黃金時刻，選在寧靜的清晨或剛洗完澡、身心最放鬆的夜晚，這時候妳的頻率純粹，宇宙聽見妳心願的機率自然大增。

許願步驟正解 打造專屬儀式感

點蠟燭不是像點蚊香一樣隨便劃兩下火柴就了事。首先，請先幫自己找個不被打擾的角落，把桌面清理乾淨，點燃前深呼吸三次，把一整天上班積累的怨氣通通吐掉。

接著，在心中或拿一張小紙條，把妳的願望寫得具體且正面（切記不要寫「希望不要胖」，請改寫成「我擁有健康的迷人身材」）。點火的那一刻，雙眼注視著跳動的燭光，想像願望已經實現時妳開心的模樣，把這股高頻的喜悅能量牢牢鎖進燭火裡。

拿一張紙條把願望寫得具體且正面。點火的那一刻，想像願望已經實現，這股喜悅能量會帶給妳祝福。圖/123RF圖庫

點蠟燭禁忌

既然都誠心許願了，有些宇宙禁忌可千萬別踩雷。首先，蠟燭不能用嘴巴直接吹熄，因為在古老的能量學中，用「氣」吹熄象徵著把好不容易聚集的靈氣跟好運給吹散了，請乖乖準備專用的熄燭罩或滅燭勾；其次，點蠟燭時千萬不要一邊滑手機一邊敷衍了事，三心二意可是會讓宇宙大打折扣的；最後，第一次燃燒時一定要讓表面均勻融化成一個平整的蠟池，讓妳的許願蠟燭陪伴妳更久。

許願蠟燭從來不是什麼神奇的阿拉丁神燈，它更像是一場跟自己內心對話的療癒儀式。當妳靜靜看著燭光的那幾分鐘，其實就是在幫紛亂的大腦按暫停鍵，重新釐清自己心裡最渴望的是什麼。願妳每一次點燃燭光，不僅溫暖了房間，更點亮了對未來每一個閃閃發光的期待。

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