卓越教學實力閃耀國際！認證講師李京諺再傳獲獎捷報

AI重點 文章重點整理： 重點一： 李京諺以兩件作品獲MUSE、TSDA等國際設計獎肯定。

李京諺以兩件作品獲MUSE、TSDA等國際設計獎肯定。 重點二： 〈時信之境〉以穿越時間概念奪得MUSE沉浸式空間金獎。

〈時信之境〉以穿越時間概念奪得MUSE沉浸式空間金獎。 重點三：他從赫綵學員轉任講師，並獲Autodesk教學卓越教師肯定。

記者/李明真報導

空間設計不只是風格的呈現，更是故事與生活的延伸。赫綵設計學院室內設計講師、理念藝境室內設計主辦人李京諺，2026 年以兩件不同類型的作品獲得設計獎項肯定。其中，工作室門面作品〈時信之境〉榮獲美國 MUSE Design Awards 2026 沉浸式空間金獎，住宅作品〈北歐清晨 x 南歐紅酒夜〉則獲得 2026 TSDA 台灣國際空間設計鈦美獎銅獎，並入圍英國 SBID 國際設計大獎決賽。從商業空間到住宅設計，兩件作品皆以故事為核心，展現他融合不同風格、突破既有框架的創作理念。

以「穿越」為題 工作室門面榮獲MUSE金獎

〈時信之境〉是理念藝境室內設計工作室的入口門面。李京諺以「穿越」為題，在同一個立面安排過去、現在、未來三個時間層次：古典柱式與信箱象徵過去，入口標示著現在，數位看板則傳來一封來自未來的訊息。古典元素與未來感並置，讓路過的人彷彿走進一段時光隧道，也呈現他不被單一風格定義的設計態度。MUSE Design Awards 為國際設計競賽，此次作品在沉浸式空間類別獲得金獎肯定。

融合北歐與南歐意象 獲TSDA銅獎並入圍英國SBID決賽

另一件獲獎作品〈北歐清晨 x 南歐紅酒夜〉，則展現李京諺對住宅空間的風格詮釋。業主原先偏好簡潔的北歐風格，經過雙方討論與設計深化，進一步融入南歐的溫暖與浪漫意象，讓兩種截然不同的氛圍在同一空間中取得平衡。

設計以燈帶、曲線及流動感作為主要語彙，並透過弧形造型櫃體取代傳統方正配置，減少櫃體對動線的限制，同時讓視覺與空間更具連續性。作品除獲得2026 TSDA台灣國際空間設計鈦美獎銅獎外，也進一步入圍全球室內設計界最具權威與聲望的獎項之一的「英國SBID國際設計大獎決賽」，從台灣走向國際舞台，與各國設計作品同場競逐，呈現設計師從業主需求出發，透過設計思考深化空間特色的實踐成果。

以「穿越」為題打造工作室門面，再以北歐與南歐意象詮釋住宅空間。圖/赫綵設計學院提供

從赫綵學員到講師 傳承品牌精神與實戰經驗

李京諺曾是赫綵的學員，從設計初學者逐步累積專業能力與產業實務經驗，如今不僅成立理念藝境室內設計，也回到赫綵擔任室內設計講師，將業界經驗融入教學，更能理解非本科系初學者的學習需求與職涯路徑。2026 年更獲得Autodesk教學卓越教師肯定。

談及給設計新人的建議，李京諺認為，興趣是持續投入設計的重要起點。面對工作中的挫折與挑戰，也要懂得調整步調、找到適合自己的工作方式。他希望透過教學，協助學員建立專業能力，同時逐步發展屬於自己的設計語彙。

專業肯定建立信任 勉勵新人發展獨特風格

談及獲獎經驗，李京諺認為設計獎項不僅能讓設計師的創作理念獲得專業審查的肯定，更能成為客戶選擇品質與誠信的客觀參考基準。針對想踏入室內設計領域的新人，他建議務必保持對設計的熱情與興趣，以此為起點，在實踐中持續探索並發展出屬於自己的獨特風格與辨識度，才能在市場中建立長遠的品牌影響力。

邀請探索室內設計 開啟設計創作之路

從夢想啟航的赫綵學員，到享譽國際的獲獎設計師與傑出講師，李京諺用作品展現了「從學習到創作」的無限可能。若您也對室內設計抱持熱情、渴望打造屬於自己的空間故事，歡迎前往赫綵官網。2026 年室內設計課綱全面升級，新版課綱不僅保有傳統 AutoCAD 與 3D 空間建模的扎實基本功，更首度將 AI 生成式技術與智能輔助工具深度嵌入教學體系，協助學員實現「用 AI 擴增創意，用專業軟體精準落地」的核心目標。