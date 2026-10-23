卓越教學實力閃耀國際！認證講師李京諺再傳獲獎捷報

2026-10-23 09:34 享民頭條
李京諺將北歐的清晨日光與南歐的紅酒浪漫，靈巧轉化為燈帶造型、優雅曲線與自然的空間流動感。圖/赫綵設計學院提供
李京諺將北歐的清晨日光與南歐的紅酒浪漫，靈巧轉化為燈帶造型、優雅曲線與自然的空間流動感。圖/赫綵設計學院提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李京諺以兩件作品獲MUSE、TSDA等國際設計獎肯定。
  • 重點二：〈時信之境〉以穿越時間概念奪得MUSE沉浸式空間金獎。
  • 重點三：他從赫綵學員轉任講師，並獲Autodesk教學卓越教師肯定。

記者/李明真報導

空間設計不只是風格的呈現，更是故事與生活的延伸。赫綵設計學院室內設計講師、理念藝境室內設計主辦人李京諺，2026 年以兩件不同類型的作品獲得設計獎項肯定。其中，工作室門面作品〈時信之境〉榮獲美國 MUSE Design Awards 2026 沉浸式空間金獎，住宅作品〈北歐清晨 x 南歐紅酒夜〉則獲得 2026 TSDA 台灣國際空間設計鈦美獎銅獎，並入圍英國 SBID 國際設計大獎決賽。從商業空間到住宅設計，兩件作品皆以故事為核心，展現他融合不同風格、突破既有框架的創作理念。

以「穿越」為題 工作室門面榮獲MUSE金獎

〈時信之境〉是理念藝境室內設計工作室的入口門面。李京諺以「穿越」為題，在同一個立面安排過去、現在、未來三個時間層次：古典柱式與信箱象徵過去，入口標示著現在，數位看板則傳來一封來自未來的訊息。古典元素與未來感並置，讓路過的人彷彿走進一段時光隧道，也呈現他不被單一風格定義的設計態度。MUSE Design Awards 為國際設計競賽，此次作品在沉浸式空間類別獲得金獎肯定。

融合北歐與南歐意象 獲TSDA銅獎並入圍英國SBID決賽

另一件獲獎作品〈北歐清晨 x 南歐紅酒夜〉，則展現李京諺對住宅空間的風格詮釋。業主原先偏好簡潔的北歐風格，經過雙方討論與設計深化，進一步融入南歐的溫暖與浪漫意象，讓兩種截然不同的氛圍在同一空間中取得平衡。

設計以燈帶、曲線及流動感作為主要語彙，並透過弧形造型櫃體取代傳統方正配置，減少櫃體對動線的限制，同時讓視覺與空間更具連續性。作品除獲得2026 TSDA台灣國際空間設計鈦美獎銅獎外，也進一步入圍全球室內設計界最具權威與聲望的獎項之一的「英國SBID國際設計大獎決賽」，從台灣走向國際舞台，與各國設計作品同場競逐，呈現設計師從業主需求出發，透過設計思考深化空間特色的實踐成果。

以「穿越」為題打造工作室門面，再以北歐與南歐意象詮釋住宅空間。圖/赫綵設計學院提供
以「穿越」為題打造工作室門面，再以北歐與南歐意象詮釋住宅空間。圖/赫綵設計學院提供

從赫綵學員到講師 傳承品牌精神與實戰經驗

李京諺曾是赫綵的學員，從設計初學者逐步累積專業能力與產業實務經驗，如今不僅成立理念藝境室內設計，也回到赫綵擔任室內設計講師，將業界經驗融入教學，更能理解非本科系初學者的學習需求與職涯路徑。2026 年更獲得Autodesk教學卓越教師肯定。

談及給設計新人的建議，李京諺認為，興趣是持續投入設計的重要起點。面對工作中的挫折與挑戰，也要懂得調整步調、找到適合自己的工作方式。他希望透過教學，協助學員建立專業能力，同時逐步發展屬於自己的設計語彙。

專業肯定建立信任 勉勵新人發展獨特風格

談及獲獎經驗，李京諺認為設計獎項不僅能讓設計師的創作理念獲得專業審查的肯定，更能成為客戶選擇品質與誠信的客觀參考基準。針對想踏入室內設計領域的新人，他建議務必保持對設計的熱情與興趣，以此為起點，在實踐中持續探索並發展出屬於自己的獨特風格與辨識度，才能在市場中建立長遠的品牌影響力。

邀請探索室內設計 開啟設計創作之路

從夢想啟航的赫綵學員，到享譽國際的獲獎設計師與傑出講師，李京諺用作品展現了「從學習到創作」的無限可能。若您也對室內設計抱持熱情、渴望打造屬於自己的空間故事，歡迎前往赫綵官網。2026 年室內設計課綱全面升級，新版課綱不僅保有傳統 AutoCAD 與 3D 空間建模的扎實基本功，更首度將 AI 生成式技術與智能輔助工具深度嵌入教學體系，協助學員實現「用 AI 擴增創意，用專業軟體精準落地」的核心目標。

精華 FAQ

  • 他以工作室門面作品〈時信之境〉獲得美國 MUSE Design Awards 2026 沉浸式空間金獎；住宅作品〈北歐清晨 x 南歐紅酒夜〉則拿下 2026 TSDA 鈦美獎銅獎，並入圍英國 SBID 決賽。

  • 作品以「穿越」為題，在同一立面串聯過去、現在與未來三個時間層次，結合古典柱式、入口標示與數位看板，營造時光隧道般的沉浸感，也展現不受單一風格限制的設計態度。

  • 李京諺曾是赫綵學員，累積專業與實務經驗後成立理念藝境室內設計，並回任講師分享業界經驗。他建議新人以興趣為起點，面對挫折要調整步調，持續建立獨特風格與辨識度。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#教學 #北歐 #英國 #室內設計

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網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

推薦1. 《琅琊榜》：權謀劇無法超越的天花板

說到人生必看，這部絕對是許多人心中的古裝劇NO.1！劇情講述林殊經歷梅嶺慘案後，化身為「麒麟才子」梅長蘇回到金陵，一步步為赤焰軍洗刷冤屈的故事。這部劇之所以被封神，不僅是因為權謀算計環環相扣，更因為它跳脫了狹隘的宮廷鬥爭，展現了深厚的家國大義與君子風骨。主角梅長蘇與靖王之間深厚的羈絆，加上精良的製作與全員在線的演技，絕對是國產劇史上難以逾越的經典神作。

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推薦2. 《知否知否應是綠肥紅瘦》：宅鬥劇的巔峰之作

喜歡看女主角逆襲成長的女孩們，這部絕對是首選！故事細膩地呈現了古代大家族的恩怨情仇，女主角明蘭從一個受盡委屈的小庶女，靠著裝傻充愣與過人的智慧，一步步成為當家主母。網友評價這部劇的魅力在於「細水長流」，雖然前期劇情鋪陳較長，但明蘭充滿大智慧的處世哲學，以及與男主角顧廷燁之間勢均力敵的相互扶持，讓人越看越上癮，絕對是值得細細品味的寶藏好劇。

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推薦3. 《蘭香如故》：節奏飛快的大女主逆襲爽劇

近期討論度極高的大黑馬！由譚松韻與劉學義主演，劇情改編自小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭因家族蒙冤被滅門，化身三等丫鬟「許蘭香」潛伏在林府伺機逆襲的故事。這部劇最大的看點就是「節奏明快、絕不拖沓」，第一集就直接把悲慘滅門拍完，迅速進入高能宅鬥。譚松韻將落難千金的堅韌詮釋得淋漓盡致，與劉學義從互相防備到動心的感情線也充滿火花，更將女性成長與家族命運完美揉合，是一部讓人看得超級過癮的優質大劇。

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推薦4. 《長安十二時辰》：媲美美劇的古裝反恐神作

想要體驗電影級別的視覺震撼？看這部就對了！全劇將時間濃縮在長安城的「十二個時辰」（24小時）內，講述死囚張小敬與靖安司李必必須在時限內拯救長安城的故事。這部劇最受推崇的就是它空前考究的「服化道」與美術設計，完美還原了盛唐時期的繁華街市與市井百態。緊湊懸疑的劇情節奏，加上極度立體複雜的人物刻畫，讓人彷彿跟著主角們一起經歷了一場驚心動魄的長安反恐任務。

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推薦5. 《清明上河圖密碼》：煙火氣十足的市井懸疑探案

這部由實力派演員張頌文與白百何主演的作品，最特別的地方在於將北宋汴梁城的市井生活與懸疑大案完美結合。故事圍繞著大理寺底層小吏趙不尤一家五口展開，他們意外捲入轟動全城的梅船大案，一家人各顯神通一邊破案、一邊解決層出不窮的家庭瑣事。不僅懸疑感拉滿，劇中充滿煙火氣的夫妻互動與溫馨的家庭成長線也是一大亮點，讓人在跟著主角燒腦抽絲剝繭之餘，也能感受到滿滿的人情味與感動。

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#古裝劇 #琅琊榜 #蘭香如故 #必看陸劇 #陸劇推薦 #長安十二時辰 #清明上河圖密碼 #知否知否應是綠肥紅瘦

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田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭

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2026-10-16 12:19 女子漾／編輯張念慈
田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭。圖片來源：官方微博
田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭。圖片來源：官方微博

田曦薇在《嫁金釵》挑戰真假千金，同一張臉演出兩種人生，也讓「身分反差」成為追劇看點。其實從借用別人的名字展開復仇，到隱藏身分談戀愛，陸劇也有不少精彩設定。女子漾整理7部作品，涵蓋一人分飾多角、雙重身分與命運重啟，喜歡看主角切換不同面貌的劇迷可以收藏！

圖片來源：微博＠嫁金釵官微
圖片來源：微博＠嫁金釵官微

編輯推薦

文章目錄

雙重身分陸劇1：《書卷一夢》劉宇寧切換皇子與江湖高手，自己吃自己的醋

《書卷一夢》劇情高能升溫！李一桐跟劉宇寧情感拉鋸開虐。圖/iQIYI愛奇藝國際版
《書卷一夢》劇情高能升溫！李一桐跟劉宇寧情感拉鋸開虐。圖/iQIYI愛奇藝國際版

主演：李一桐、劉宇寧

身分反差：南珩／離十六

書卷一夢》講述女演員宋小魚意外進入劇本世界，成為女主角宋一夢，為了逃離既定的悲慘命運，想盡辦法遠離南珩，卻在一次次逃跑中，與這個被劇本定義的人物產生交集。

《書卷一夢》。圖片來源：微博
《書卷一夢》。圖片來源：微博

劉宇寧飾演的南珩，還有江湖高手離十六這層身分。同一個人用不同面貌與宋一夢相處，竟形成「兩個人的三角戀」，連吃醋都能吃到自己頭上。媒體劇評也肯定李一桐的喜劇表現，以及劉宇寧演出中不同情緒的層次。喜歡反差男主、穿書與輕喜劇的觀眾，很適合從這部入坑。iQ.com

雙重身分陸劇2：《墨雨雲間》吳謹言借千金身分回京，步步反擊太過癮

《墨雨雲間》劇照。圖片來源：微博
《墨雨雲間》劇照。圖片來源：微博

主演：吳謹言、王星越、陳鑫海

身分反差：薛芳菲／以姜梨身分歸來

墨雨雲間》講述薛芳菲遭逢人生巨變，在相府千金姜梨的幫助下活了下來，之後借用姜梨的身分重返京城。她一邊應付姜家的複雜關係，一邊追查自身遭遇背後的真相，並與肅國公蕭蘅逐漸建立信任。

墨雨雲間。圖片來源：微博
墨雨雲間。圖片來源：微博

這部屬於「頂替身分」設定，吳謹言主要演出的是薛芳菲，以及她以姜梨之名生活的狀態。看點在於女主角明明認得眼前的仇人，卻得隱藏情緒、等待出手時機，每次試探都藏著身分被揭穿的危險。想接著《嫁金釵》看宅門交鋒、女主翻盤，這部很對味。

雙重身分陸劇3：《柳舟記》王楚然失憶變人妻，溫柔娘子藏著女寨主身分

《柳舟記》劇照。圖片來源：微博
《柳舟記》劇照。圖片來源：微博

主演：張晚意、王楚然

身分反差：失憶的商戶娘子／仰山女寨主

《柳舟記》講述柳眠棠受傷失憶後，誤將淮陽王崔行舟當成自己的丈夫，認真經營起小夫妻生活。崔行舟為了查案順勢配合，兩人卻在假夫妻關係中逐漸動了真情，原本藏起來的祕密，也讓感情面臨考驗。

圖片來源：電視劇柳舟記-微博
圖片來源：電視劇柳舟記-微博

王楚然演出的反差，是同一個人在不同記憶狀態下的面貌。柳眠棠看似溫柔，卻始終保有膽識、判斷力與經商頭腦，讓人慢慢察覺她的過往不簡單。該劇播出期間曾獲豆瓣7.8分，適合喜歡日常甜蜜、雙強互探，又想看女主角逐漸找回自己的觀眾。

雙重身分陸劇4：《蓮花樓》成毅從意氣風發劍神，變成愛裝傻的江湖郎中

《蓮花樓》劇照。圖片來源：電視劇官方微博
《蓮花樓》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

主演：成毅、曾舜晞、肖順堯

身分反差：李相夷／李蓮花

蓮花樓》講述四顧門門主李相夷在大戰後身受重傷，從此退出江湖，化名李蓮花，以游醫身分四處生活。原本想遠離紛爭的他，因為遇見方多病與昔日對手笛飛聲，再次被捲入一樁樁案件。

《蓮花樓》。圖片來源：微博
《蓮花樓》。圖片來源：微博

李相夷鋒芒畢露，李蓮花卻懂得退讓、裝傻，甚至一本正經地說起謊來，兩種狀態形成鮮明對照。這部值得看的地方，是身分改變背後的人生轉折：曾經想贏過所有人的少年，後來學會如何面對失去。喜歡懸疑探案，也想追一個後勁很強的角色，可以選這部。

雙重身分陸劇5：《長相思》楊紫從市井小醫師，變回背負過往的王姬

圖片來源：《長相思》官方微博
圖片來源：《長相思》官方微博

主演：楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

身分反差：玟小六／皓翎王姬小夭

長相思》講述流落大荒的小夭，失去原本的身分與容貌後，以玟小六的樣貌在清水鎮生活。她與瑲玹、塗山璟、相柳等人相遇，在身分逐漸揭開後，重新面對親情、愛情與自己的歸屬。

楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視
楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視

玟小六帶著市井生活磨出的圓滑與隨性，恢復王姬身分的小夭，則必須重新面對宮廷關係與童年傷痛。楊紫透過姿態、說話方式與情緒表達，讓兩種生活狀態有明顯區別。這部適合喜歡細膩人物與複雜感情線的觀眾，尤其前期清水鎮的生活，很容易讓人捨不得離開。

雙重身分陸劇6：《寧安如夢》白鹿重啟命運，張凌赫也藏著另一個名字

《寧安如夢》。圖片來源：微博
《寧安如夢》。圖片來源：微博

主演：白鹿、張凌赫、王星越、周峻緯

身分反差：姜雪寧的皇后與少女人生；謝危／薛定非

寧安如夢》從姜雪寧的皇后人生走到盡頭展開，讓她帶著記憶重新開始，試圖避開曾經犯下的錯誤。她卻再次與謝危、張遮、燕臨等人產生交集，愈想遠離紛爭，愈被推向局勢中心。

圖片來源：寧安如夢@微博
圖片來源：寧安如夢@微博

白鹿需要呈現姜雪寧前後不同的欲望與選擇，張凌赫飾演的謝危，也藏著與薛定非身分相關的過往。表面沉穩的帝師，背後有難以放下的傷痛與執念，讓人物多了危險感。喜歡權謀、救贖與帶有壓迫感的感情拉扯，這部可以列入片單。

雙重身分陸劇7：《星落凝成糖》陳星旭一人演四角，冷面神君也有不同戀愛模式

《星落凝成糖》。圖片來源：微博
《星落凝成糖》。圖片來源：微博

主演：陳星旭、李蘭迪、陳牧馳、何宣林

角色反差：少典有琴／辣目／沒有情／聞人

《星落凝成糖》從雙生公主上錯花轎開始，原本不該成為一對的夜曇與少典有琴，意外結下姻緣。兩人從互相嫌棄到逐漸動心，後續因神識分散的設定，又帶出性格截然不同的人物。

《星落凝成糖》。圖片來源：微博
《星落凝成糖》。圖片來源：微博

陳星旭除了飾演外冷內熱的少典有琴，還演出憨直的辣目、愛財的沒有情，以及浪漫多情的聞人。他在專訪中分享，必須透過步態、神情與聲音區分角色，演出也獲得肯定。喜歡看同一位演員展現不同戀愛魅力，這部一次就能滿足，前期喜劇節奏也相當適合放鬆追。

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#陸劇 #嫁金釵 #田曦薇 #長相思 #蓮花樓 #墨雨雲間 #書卷一夢 #古裝陸劇 #寧安如夢

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《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛

2026-10-18 11:51 女子漾／編輯周意軒
《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

看《嫁金釵》看到臉盲，連新娘到底是誰都快搞混？田曦薇搭檔閆桉主演古裝劇，一人分飾魏嬈與君黛，同一張甜美臉孔，卻各有各的狠！別以為換上華服就分不出來，從眼中紅斑、眉形到手部動作，兩人的差異其實都有跡可循。女子漾整理角色身分與5個辨識重點，追劇前先收藏。

1. 阿丑、魏嬈、君黛是誰？先搞懂名字怎麼換

最容易讓人混亂的，就是「魏嬈」這個名字，會隨著替嫁計畫換人使用。阿丑是在市井長大、靠倒夜香維生的少女，也是替嫁後以「魏嬈」身分進入國公府的人。君黛則是原本以伯府千金「魏嬈」身分生活的女子，因為不願嫁給重傷的陸濯，找來容貌相似的阿丑代替自己出嫁。

《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

所以，前期聽到有人喊「魏嬈」，得搭配當下情節判斷；進入替嫁主線後，記住「嫁給陸濯的是阿丑，原本的千金改稱君黛」，就比較不會跟丟。Netflix第2集簡介也交代了阿丑代嫁、另一名女子改名君黛的安排。

2. 最快辨識看眼睛！魏嬈有紅斑，君黛沒有

兩人的辨識線索，竟然藏在田曦薇的眼睛裡！劇中魏嬈保留左眼的紅斑特徵，君黛則沒有這個標記。看到臉部特寫時，可以先留意眼睛，再搭配眉形與神情確認角色。不過，畫面角度、光線與清晰度都可能影響辨識，沒有看見紅斑，也別急著直接判定是君黛。

圖片來源：微博
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圖片來源：微博
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3. 同一套衣服也能分！眉毛、眼神與嘴角都有差

兩人穿上相似服裝，少了衣服提示，更能看出臉部表情的差異。魏嬈的眉形較平緩，目光帶著觀察與戒備，嘴唇經常輕抿，情緒藏得比較深。看起來收斂，卻不代表她沒有盤算，更像是在確認局勢、尋找出手時機。君黛的眉峰則明顯挑起，眼神直視對方，帶有挑釁意味，嘴角也更常浮現張揚的笑。同樣是不高興，魏嬈可能先把話吞回去，君黛的表情已經在說「你最好給我解釋清楚」。

《嫁金釵》圖片來源：微博@田曦薇
《嫁金釵》圖片來源：微博@田曦薇

4. 鏡頭拉遠怎麼認？看雙手與肩膀最直接

沒有臉部特寫時，可以把注意力移到兩人的手部和站姿。魏嬈習慣把雙手交疊在身前，手臂靠近身體，肩膀略收，整個人比較緊繃。這種姿態呼應她長年在底層討生活、凡事得留心旁人反應的處境。君黛的手勢更舒展，身姿挺拔，動作也比較自在、外放。她習慣占據目光焦點，連站著不說話，都帶著千金小姐的架勢。最簡單的記法，就是魏嬈前期常把動作「收起來」，君黛則習慣把氣勢「放出去」。但這是前期辨識線索，隨著魏嬈的處境與心態改變，她的姿態也可能跟著轉變。

《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

5. 都會狠，狠法卻不同！再聽聲音、看她為何出手

田曦薇也透過聲線區分角色。魏嬈說話相對收斂，君黛的語氣則更尖銳、強勢，情緒起伏也更外顯。即使暫時沒盯著畫面，聽兩句對話，也能找到辨認方向。

不過，辨識兩人時，別直接套用「溫柔的是魏嬈、兇的是君黛」。魏嬈有求生的韌性，也會反擊；君黛的強勢，則更常帶著掌控他人的姿態。

《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

一個習慣先觀察，再找機會突破困境；一個習慣先施壓，要求別人照自己的意思走。同一張臉背後，是兩套不同的生存方式，也是《嫁金釵》這場「自己對上自己」最值得看的地方。

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#閆桉 #嫁金釵 #田曦薇 #古裝劇 #陸劇推薦 #Netflix

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2026-10-17 11:27 女子漾／編輯周意軒
《嫁金釵》閆桉是誰？田曦薇搭檔竟是韓團門面，練習不到2年就出道 圖片來源：微博
《嫁金釵》閆桉是誰？田曦薇搭檔竟是韓團門面，練習不到2年就出道 圖片來源：微博

追《嫁金釵》時，也被飾演「陸濯」的閆桉吸引了嗎？穿上古裝的他，帶著清冷又難以親近的氣質，換回舞台造型，竟然是韓國男團出身！從PENTAGON成員，到《大夢歸離》的槐妖「離侖」，再到搭檔田曦薇演出古裝愛情劇，女子漾整理閆桉的出道經歷與代表作品，帶你認識這張讓人忍不住多看兩眼的面孔。

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1. 閆桉是誰？上海出生、韓國出道

閆桉出生於1996年10月25日，是來自上海的歌手、演員。2016年10月10日，他以韓國男團PENTAGON成員身分正式出道，在團內擔任副唱，也是受到關注的門面成員之一。對熟悉K-pop的觀眾來說，「YANAN」這個名字或許比古裝劇裡的他更有印象。

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從練習生訓練到團體活動，閆桉累積了歌唱、舞蹈與鏡頭表演經驗。2023年，他與Cube娛樂的專屬合約到期後未續約，後續持續投入個人演藝工作，逐漸讓陸劇觀眾認識自己。

2. 《大夢歸離》離侖，讓劇迷記住他的古裝模樣

若覺得閆桉很眼熟，很可能是看過《大夢歸離》！他在劇中飾演槐妖「離侖」，與侯明昊飾演的趙遠舟有著難以割捨的過往。昔日情誼遇上立場分歧，讓角色除了危險感，也多了執念與傷感。

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長髮、深色服裝加上冷冽眼神，讓他的五官在奇幻古裝造型中格外鮮明。閆桉也親自演唱離侖的人物曲〈天地無侖〉，用歌聲延續角色的情緒，歌手與演員兩種身分在這部作品裡有了交集。

3. 《嫁金釵》演陸濯，與田曦薇從互相試探到動心

到了《嫁金釵》，閆桉化身國公府世子「陸濯」，與田曦薇上演替嫁後的感情故事。陸濯因傷昏迷，原本不願出嫁的君黛，找來與自己容貌相同的魏嬈代嫁，沒想到這位世子竟然醒了，讓替嫁計畫多出難以預料的變數。

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圖片來源：微博＠嫁金釵官微
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這段關係最吸引人的地方，就在於兩人各有心防。魏嬈要守住身分祕密、在深宅裡站穩腳步，陸濯則對眼前的妻子充滿疑問。比起直接撒糖，從觀察、試探到逐漸信任的過程，更考驗演員用眼神與細節堆疊感情的能力。

4. 《月鱗綺紀》挑戰不同角色，名字別認錯

閆桉另一部值得認識的古裝作品是《月鱗綺紀》。他在劇中詮釋厲劫、源無獲與源無禍，角色彼此相連，卻有不同的個性與選擇，不能單純把「源無獲」和「源無禍」當成同一個名字。

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閆桉曾分享，拍攝時除了要切換角色狀態，也首次嘗試水下拍攝與老年妝。從外型到表演方式都有新挑戰，也讓觀眾看見他在清冷古裝形象之外的不同面貌。

5. 不只古裝！早期演過沈月的弟弟

想看閆桉比較生活化的一面，可以回頭找《我親愛的「小潔癖」》。這部由沈月、劉以豪主演的都市愛情劇中，他飾演女主角是雙嬌的弟弟「是俊傑」，青春少年的模樣，與後來古裝劇裡的冷冽角色形成鮮明差異。此外，他也參與王楚然、李宏毅主演的《烽影燃梅香》，飾演華容簡。從都市愛情到奇幻、古裝，閆桉一步步累積不同類型的角色；如果你是因《嫁金釵》的陸濯入坑，這幾部作品正好能接著補進追劇清單。

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穿得普通卻超有錢！最會偷偷存錢的4星座，平常低調不炫富，默默累積財力

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2026-10-20 17:13 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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有些人每天穿名牌、吃大餐，看起來生活過得相當奢華，戶頭存款卻不一定多！反觀有些人穿著樸素、花錢精打細算，私底下卻默默累積不少財富。從星座性格來看，有4個星座特別重視金錢規劃，平常不愛炫富，卻很懂得把錢花在刀口上，堪稱隱藏版存款高手，快看看自己有沒有上榜！

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最會偷偷存錢TOP 4：金牛座｜精打細算，最懂享受也最會存

說到理財高手，金牛座絕對榜上有名！金牛座對金錢相當有概念，買東西前習慣比較價格、評估實用性，不太容易因為一時衝動就掏錢。雖然金牛座喜歡享受美食與有質感的生活，但他們更在意東西值不值得買，寧願存久一點買真正喜歡的商品，也不想把錢浪費在不必要的消費上。

金牛座通常不會刻意炫耀自己的財力，可能穿著簡單、使用同一個包包好幾年，卻早已默默存下一筆積蓄。對他們來說，帳戶裡有錢，遠比外表看起來有錢更重要。

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最會偷偷存錢TOP 3：處女座｜每筆開銷都清楚，存錢超有紀律

處女座做事講求規劃，連花錢也不例外！他們對生活開銷相當敏感，從日常餐費、購物支出到每個月的固定費用，都希望掌握得清清楚楚。買東西之前會仔細研究評價、比較價格，甚至為了省下幾十元，也願意多花一點時間尋找優惠。

處女座的存錢能力來自長期累積的自律，不一定追求快速致富，卻很擅長控制不必要的開銷。別看他們平常生活簡單，長年下來省下的小錢，也可能慢慢累積成一筆可觀的存款。

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最會偷偷存錢TOP 2：摩羯座｜不愛炫富，默默累積資產

摩羯座堪稱12星座中的長期規劃高手！比起眼前的享受，他們更重視未來的生活保障，對金錢有明確目標，可能很早就開始規劃買房、退休金或長期儲蓄。即使收入增加，也不一定會立刻升級生活開銷，反而傾向把多出來的錢存起來。

摩羯座通常不喜歡高調展示財富，在朋友眼中可能是生活樸素、工作認真的類型，但其實對自己的財務狀況早有安排。他們相信財富需要時間累積，願意為了長遠目標延後享樂，是典型的低調實力派。

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最會偷偷存錢TOP 1：巨蟹座｜安全感來自存款，越存越安心

巨蟹座看似溫柔感性，其實非常有存錢觀念！他們重視生活安全感，習慣為家庭、居住與突發開銷預留積蓄，比起追求名牌，更願意把錢花在真正需要的地方。平時透過自己煮飯、減少衝動購物及固定儲蓄，默默累積財富。即使存款不少，也不愛對外炫耀，堪稱最容易被低估的隱藏版存款王。

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