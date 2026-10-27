橫濱流星、廣瀨鈴《宛如星辰的你》相戀15年仍敵不過現實！從海島初遇到人生分岔，結局令人揪心

這部改編自日本本屋大賞冠軍名作的《宛如星辰的你》，赤裸裸地剖析了「相愛的人，為什麼不一定能走到最後？」橫濱流星與廣瀨鈴在片中橫跨 15 年的虐心虐戀，從美麗海島的初相遇，一路走到現實與夢想分岔路口的無奈抉擇，每一幕都戳成年人的淚點⋯小編今天就帶大家解析這部年度催淚彈的 3 大必看亮點！

1. 橫跨 15 年的虐戀：從 17 歲少年少女到 32 歲的無奈交錯

圖片來源：IG@nanji_movie

故事背景設定在風光明媚卻帶著孤寂感的瀨戶內海島嶼，橫濱流星飾演的青埜櫂，原本住在京都，後來轉學到島上的高中，心中懷抱著成為漫畫原作者的夢想；廣瀨鈴飾演的井上曉海則在島上出生、長大，與母親一起生活，期望未來能將自己熱愛的刺繡發展成事業。

兩人同樣孤獨、同樣渴望被愛，在 17 歲那年互相吸引、成為彼此生命中的「一番星」。然而隨著櫂前往東京追夢、曉海為了照顧家庭留在島上，物理上的距離逐漸變成心理上的鴻溝。

當愛情遇上經濟壓力、家庭束縛與社會期待，兩人即使心裡深愛彼此，卻在現實的巨浪中漸行漸遠，結局揪心到讓人久久無法平復。

2. 橫濱流星為戲狂瘦至 48 公斤！神還原角色生無可戀的破碎感

圖片來源：IG@nanji_movie

為了完美詮釋男主角櫂在不同人生階段的心理壓力和肉體折磨，橫濱流星展現了驚人的敬業精神！他隨著劇中時間推移，從高中時期的 62 公斤、東京打拼期的 58 公斤，一路狂瘦到扮演成熟期時的 48 公斤。

他在片中將那種「為了夢想燃燒自己、在現實與理想間掙扎到遍體鱗傷」的破碎感演得淋漓盡致，特別是當他看著帳上曉海還錢的紀錄、眼神中流露出的落寞與後悔，連細微的嘴角下垂與眼神空洞都充滿戲劇張力，被影評盛讚為演技生涯的全新巔峰！

藤井道人美學 x 凪良汐原著神作：獻給所有大人的青春告別式

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本片改編自以《流浪之月》奪下本屋大賞的作家凪良汐同名暢銷小說，並由導演藤井道人執導，藤井導演以極具透明感與詩意的鏡頭語言，捕捉了瀨戶內海的波光粼粼、夏日煙火與海風吹拂的青春軌跡。

電影最動人之處，在於它沒有刻意安排完美的大團圓結局，而是真實展現了「人生即使遺憾，也要各自咬牙走下去」的覺悟，正如片名所暗示的，有些人在生命中就像繁星一樣，即使最終無法並肩，其曾經閃耀的光芒也足夠溫暖彼此一生。