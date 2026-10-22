2026-10-22 23:59 蒔緣‧鹿角腓腓
在消消樂裡，找到一點成就感
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：作者長年投入 Candy Crush Saga，從中找到持續遊玩的樂趣。
- 重點二：遊戲看似簡單，實際上需要策略判斷與有限步數內的規劃。
- 重點三：AI 估算作者可能位於全球玩家前0.5%至1%，帶來小小成就感。
有些興趣，不一定是因為什麼特別目的，也並非要有實質收穫。只想在忙碌的日常裡，為自己帶來一點娛樂、獲得一些滿足而已。
對我而言，《Candy Crush Saga》就是這樣的一種存在。
這是一款由官方與業界歸類為「消消樂益智休閒遊戲」的線上遊戲。它的Facebook 網頁版於2012年4月推出，我大約在隔年9月加入。同時也註冊了《開心農場》與《開心水族箱》，這兩款經營模擬類遊戲。
起初，在農場播種、除草、收成，水族箱餵餵魚、收收寶物。隨著遊戲更新，我也跟著一步步經營下去。
然而，日復一日的點一點滑鼠，變得機械化與無趣，更讓人無奈的是，辛苦累積的收穫，還會在其他玩家的行動下不翼而飛。
久之，我對這兩款遊戲失去了興趣，只留下了《Candy Crush Saga》。沒想到竟能持續這麼多年。
表面上看來，Candy Crush只是一款把相同顏色的糖果湊在一起消除的休閒遊戲，似乎不需要太多思考。但實際玩過便會發現，並沒有那麼簡單，特別是遇到較高階的關卡。
每一局的遊戲，會設定明確任務，而玩家必須在有限的步數內達成要求。由於糖果排列是隨機性，後續變化難以完全預測；能不能過關，確實得看運氣。也正因此，不能毫無章法地隨手亂消。
每一步都得想一想：眼前的消除是否有助於完成任務？有沒有機會製造特殊糖果？要不要先處理某個障礙，為後面的操作留下空間？步數有限，如何在眼前的選擇與後續的可能性之間取得平衡，往往才是通關的關鍵。這些動腦操作，其實不亞於傳統的策略遊戲。
我享受的，不只是糖果消除時的視覺效果，更是觀察、判斷、嘗試，再從失敗中重新尋找機會的過程。過關固然令人開心，但能夠在一團看似雜亂的排列中，找到解決問題的方法，本身也是一種樂趣。
最近，心血來潮，我問了AI一個問題：「Candy Crush Saga 到底有多少關卡？」
得到的回答是，遊戲的總關卡數已經突破兩萬關。
接著，我又好奇地問：「那麼，目前還在玩這款遊戲的玩家，究竟有多少？」
AI提供了一組全球月活躍用戶的估計數據。
我忽然想到，自己目前所在的關卡，在全球玩家之中，又是什麼樣的位置？於是，我告訴AI，我已經玩到第18696關，請它幫我估算全球排名。
AI的回答讓我有些意外，也有些興奮：按照它的估計，我可能位於全球玩家前0.5%至1%的範圍。
不過，這份開心並不是因為玩到較高的關卡，就代表自己有多厲害。畢竟，每個人投入時間的方式不同，喜歡的娛樂也各有不同。有人喜歡閱讀，有人喜歡旅行，有人熱衷運動，而我只是恰好在這款遊戲裡，找到了願意長久投入的興趣。
而且，我始終抱持著一個原則：玩遊戲就是娛樂，不需要為了加快進度而額外花錢購買輔助道具。能過關，就享受過關的樂趣；一時過不了，也不必急著求助。反正只是玩玩而已，慢慢來也無妨。
至於AI提供的全球排名，我也明白，那只是根據有限資訊所做的估算，未必是官方公布的實際統計。畢竟，關卡進度與全球玩家排名之間，還涉及玩家活躍程度、遊戲版本及其他因素，不能單憑一個關卡數字，就確定自己真正位於哪個百分位。
即便如此，這個回答還是帶給我一份小小的驚喜。
原來，一件自己多年來習以為常，只是用來打發時間的娛樂，也能透過另一個角度，讓自己重新看見這段持續投入的過程。在日復一日的生活裡，找到了一個讓自己樂在其中，又覺得有成就感的角落。
對我而言，第18696關只是一個數字。真正讓我感到快樂的，是這些年來，在一次次嘗試與突破之間，始終保有一份單純的興趣。
玩遊戲，終究是為了快樂。
至於那個意外得知的全球排名，就當作日常生活額外獲得的一點小小成就感吧。
精華 FAQ
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因為這款遊戲讓他在忙碌生活中獲得娛樂與滿足，過關時有成就感，失敗時也能重新嘗試，整個觀察、判斷與突破的過程本身就很有趣。
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文章指出它不只是把糖果湊在一起消除而已，高階關卡需要在有限步數內完成任務，還得考慮隨機排列、特殊糖果與障礙處理，帶有策略性。
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AI 根據關卡進度推測他可能位於全球玩家前0.5%至1%，雖然作者知道這只是估算，但仍感到驚喜，覺得多年投入的興趣意外帶來了一點小小成就感。
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