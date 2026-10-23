UNIQLO喀什米爾毛衣超過30色怎麼挑？2,990元入手，教你找出適合自己的顯氣色配色

走進UNIQLO想買件毛衣，卻在粉色、藍色、米色之間選擇障礙？2026秋冬UNIQLO的100%喀什米爾羊毛系列提供超過30種色彩，男女裝圓領毛衣以2,990元推出，讓柔軟保暖的單品走進日常。不過，同樣是粉紅色，有人穿起來氣色明亮，自己穿卻好像少了點精神。這時不妨從「個人色彩」找靈感，掌握冷暖、深淺與鮮柔差異，挑出更襯自己的秋冬毛衣。

1. UNIQLO喀什米爾毛衣有什麼特色？柔軟材質搭配豐富選色

喀什米爾來自喀什米爾山羊的細緻絨毛，以柔軟觸感受到喜愛。UNIQLO官方介紹，系列選用100%喀什米爾材質，並透過染色與混色工序呈現不同色澤，連白色也帶有自然的乳白質感，讓簡單的毛衣多了細膩表情。

圖片來源：官方

對日常穿搭來說，圓領毛衣的優點就是好搭。上班配西裝褲、週末換成牛仔褲，或在裡面加件襯衫，都能延伸不同造型。面對系列超過30種色彩，可以先想想衣櫥裡最常穿的下身，再挑一件能互相搭配、穿上也喜歡的顏色。各款實際色數、尺寸與供應情況，仍以台灣官方商品頁及門市為準。

2. 什麼是個人色彩鑑定？找到讓自己看起來更有精神的顏色

個人色彩分析，是透過膚色底調、髮色、瞳色及整體對比等特徵，尋找相對協調的配色方向。常見的「四季型色彩」分成春、夏、秋、冬，並非按照生日或喜歡的季節分類，而是用季節名稱描述不同色彩特質。

圖片來源：女子漾編輯拍攝

它受歡迎的原因也很直觀：買衣服、選唇膏時，多了一套可以參考的方向。不過，季型是穿搭工具，無須變成購物限制；喜歡的顏色，也能透過調整深淺、搭配與使用面積穿出自己的風格。

3. 編輯教你居家比色！先看冷暖，再比較深淺與鮮柔

想初步找出適合自己的毛衣色，不必急著替自己貼上季型標籤。可以先從衣櫥找幾件不同顏色的上衣，在同一面鏡子、相同光線下輪流比較。

第一步：讓光線與妝容保持一致

選擇明亮、沒有陽光直射的自然光環境，盡量減少濃妝、帶色底妝與美肌濾鏡的影響。將衣服放在下巴附近，或直接試穿，比只把手指放在手機色塊上，更貼近毛衣穿在身上的樣子。

第二步：比較暖色與冷色

可以先用偏暖的蜜桃粉，對比偏冷的玫瑰粉；再拿奶油白與冷白色交叉觀察。盡量選深淺相近的兩色，避免同時改變太多條件。

觀察重點是：哪一邊讓臉部看起來較均勻、眼下陰影較不明顯，整體更有精神？如果暖色表現較好，可先往春季、秋季方向試；冷色更協調，則可從夏季、冬季配色開始探索。

第三步：比較淺色、深色與柔霧色

接著試試淺粉與深莓紅、霧藍與鮮藍等不同配色。你可能適合輕盈淺色，也可能穿深色更有精神；有些人適合柔和的灰霧感，有些人則能駕馭清晰鮮明的色彩。

圖片來源：女子漾Ai製圖

居家比色只能提供選衣靈感，無法靠一組色塊或一次測試確定季型。如果結果不明顯，先記錄幾個實際穿起來喜歡的顏色，比勉強歸類更實用。

4. 春季型毛衣怎麼挑？蜜桃粉、奶油黃穿出輕盈感

春季型的入門方向是「偏暖、明亮、清新」，可以從蜜桃粉、珊瑚色、奶油黃、嫩綠等色調開始試穿。挑毛衣時，留意顏色是否帶有輕盈感，較容易營造活潑明亮的印象。

搭配可以從蜜桃粉毛衣加米白長褲開始，或用嫩綠色搭配淺藍牛仔褲。若穿上深咖啡色覺得整個人有些沉重，可以換成較淺的暖米色，再比較臉部氣色。

圖片來源：官方

5. 夏季型毛衣怎麼挑？霧藍、柔粉打造溫柔日常

夏季型可以先探索「偏冷、柔和」的配色，例如霧藍、柔和玫瑰粉、淡紫與冷灰色。比起搶眼的亮色，帶些灰霧感的色調，是這類配色常見的方向。

想穿得溫柔又俐落，可以試試霧藍毛衣搭淺灰西裝褲，或以柔粉毛衣配灰藍牛仔褲。如果鮮橘、亮黃色穿起來比臉部更搶眼，不妨降低彩度，換成柔和一點的版本。

圖片來源：官方

6. 秋季型毛衣怎麼挑？焦糖、橄欖綠最適合營造季節感

秋季型的入門關鍵是「偏暖、柔和、帶有厚實感」，常見參考色包括焦糖棕、暖駝色、磚紅、芥末黃與橄欖綠。這些色調很適合融入秋冬衣櫥，也容易與丹寧、皮革配件搭配。

編輯推薦先試橄欖綠毛衣配深藍牛仔褲，或用焦糖色搭米色長裙。同樣是咖啡色，也有偏冷、偏暖的差別，記得將衣服靠近臉部比較，挑出讓氣色更自然的一件。

7. 冬季型毛衣怎麼挑？莓紅、寶藍與黑白配更俐落

冬季型可以從「偏冷、清晰、對比鮮明」的方向探索，例如冷調莓紅、寶藍、冷紫，以及黑色與冷白色。深色與明亮色的搭配，是這類配色常見的特色。

想讓一件毛衣成為造型重點，可以用莓紅搭深色長褲，或用寶藍配黑色裙裝；喜歡簡單穿搭，則可試黑白配。若覺得整身亮色太醒目，就先選一件彩色毛衣，其餘單品維持簡潔。

以上色系為選色參考，並非UNIQLO本季完整販售色單；同一季型也有不同細分，仍要以實際試穿感受為主。

8. 買之前再確認！顏色之外，這3點也要一起看

第一，看領口。圓領貼近臉部，適合直接觀察顏色與氣色的關係；也可以試著露出內搭領口，看看增加一層配色後，是否更符合自己的喜好。

第二，看版型。想單穿俐落，可以從合身程度適中的尺寸試起；如果習慣內搭襯衫，記得一起確認肩線、腋下與袖口是否有足夠空間。

第三，看衣櫥。選定顏色後，想想家裡是否已有兩、三件下身能搭配。第一件可以選常穿的基本色，第二件再挑讓自己心動的彩色款，讓毛衣買回家就能派上用場。

圖片來源：官方

挑選UNIQLO喀什米爾毛衣，可以把四季色彩當成試穿起點。最後留下的那件，應該是照鏡子覺得有精神、觸感舒服，也願意常常穿出門的顏色。