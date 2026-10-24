AirPods正確戴法教學！容易掉、戴不穩？Apple官方教你調整角度

每天通勤、追劇都戴AirPods，你有注意過耳機放進耳朵後的角度嗎？網路流傳「朝臉部轉一下」能讓耳機更穩，也讓不少人開始懷疑，自己是不是一直戴錯了。其實，Apple官方確實有旋轉配戴的教學，重點在於找到適合耳型的位置，並非人人都要把耳機反過來戴。

1. AirPods正確戴法，放入耳朵後還有一個動作

根據Apple官方指南，AirPods Pro配戴時，先確認耳機上的L、R標示，分別對應左耳與右耳，再將耳塞套輕輕放入耳道開口。接著，把耳機柄朝臉部方向旋轉，輕輕按壓固定，依照自己的耳型調整旋轉與傾斜角度。

判斷位置是否合適，可以觀察耳機戴起來是否舒適、穩固，有沒有明顯壓迫感。官方也建議，配戴後可在步行等日常活動中試戴10至15分鐘，確認耳塞套是否容易鬆動，或讓耳朵感到擠壓。

圖片來源：canva

2. 一般AirPods也能調整角度，別以為只有Pro需要

沒有耳塞套的AirPods，也有官方配戴教學。Apple在AirPods 3、AirPods 4等機型的指南中，同樣建議將耳機輕輕按入耳朵，再朝臉部方向旋轉，找到舒適且穩固的位置。

因此，不能直接認定「一般AirPods轉了也沒差」。即使沒有AirPods Pro的耳塞套，調整位置仍是官方建議的一環；至於轉動後有多大感受，也不能保證每個人都一樣。

3. AirPods Pro降噪不夠好？先檢查耳塞套

如果戴上AirPods Pro後，總覺得低音不夠飽滿、降噪效果不如預期，可以先檢查耳塞套是否合適。Apple指出，耳塞套與耳道良好密合，有助於獲得更好的降噪效果，也能呈現更渾厚的低音。

耳機預先裝好的M號耳塞套，未必就是最適合你的尺寸。戴起來鬆動、密合度不佳，可以先調整位置，再嘗試其他尺寸；若明顯擠壓、不舒服，則可試試較小的耳塞套。左右耳也可能需要不同尺寸，不必勉強用同一組。

4. 不確定有沒有戴好？用內建測試檢查

想知道AirPods Pro是否密合，可以戴上耳機並連接iPhone或iPad，進入「設定」，點選自己的AirPods名稱，找到「耳塞套服貼程度測試」或「聲音密合度測試」，依畫面指示操作。

如果結果建議調整，先重新喬一下耳機位置，再測試一次；仍未改善時，再更換耳塞套尺寸。比起只靠「好像有比較穩」的感覺，內建測試能協助確認聲音密合度。

5. 需要反著戴嗎？別把「旋轉」理解成整支翻轉

網路上討論的「耳機柄朝上」或「左右耳交換」，與Apple指南描述的朝臉部旋轉不同。官方教學仍依左右耳標示配戴，再調整角度，讓耳機服貼。

所以，看到「AirPods戴錯了」先別急著推翻自己的習慣。可以先檢查耳機是否容易鬆脫、耳朵是否受到擠壓，再依官方步驟調整；AirPods Pro使用者則多留意耳塞套尺寸與測試結果，找到適合自己的配戴方式。