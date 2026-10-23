鄉村樂壇的熱門流量聯手！Ella Langley 和 Morgan Wallen 合唱出情感功能失調的矛盾與糾結！

AI重點 文章重點整理： 重點一： Ella Langley 與 Morgan Wallen 合作推出〈I Can't Love You Anymore〉

Ella Langley 與 Morgan Wallen 合作推出〈I Can't Love You Anymore〉 重點二： 歌曲以平靜旋律包裹情感失調與心碎的矛盾感。

歌曲以平靜旋律包裹情感失調與心碎的矛盾感。 重點三：雖未大規模宣傳，仍進入 Billboard Hot 100 前5名。

Hi there，在大家都關注〈Choosin' Texas〉(2025)、〈Be Her〉(2026) 等Ella Langley的熱門歌曲時，其實他在今年4月時和Morgan Wallen合作了〈I Can't Love You Anymore〉(2026) 這首歌，也就是在他自己的爆紅專輯《Dandelion》(2026) 發行後沒多久，因此這首合作曲後來也作為豪華版曲目收錄進了該張專輯的數位再版專輯中。而 Ella 及 Morgan 這兩位的合作其實讓粉絲們頗為津津樂道，因為他們是目前在美國鄉村樂壇中的流量保證，即便這首合作曲沒怎麼宣傳，在 Billboard Hot 100 上也輕鬆前進到了前五名的位置。

說起 Ella 及 Morgan 公開的互動，應該要追溯到 Morgan 前兩年發行專輯 《I'm the Problem》(2025) 時了，當時他以這張專輯開啟了巡迴演唱會的活動，而 Ella 正是他的其中一位開場嘉賓，並且一直到隔年延續的新一輪巡演《Still The Problem Tour》(2025) 也同樣擔任嘉賓。哪裡想到在去年底、今年初時 Ella 開始走紅，直接也晉升成當前炙手可熱的鄉村歌手，兩人的合作也就順理成章地發生了，並且在4月的巡演還搶先演唱了這首歌。

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〈I Can't Love You Anymore〉雖然帶著順暢的旋律，但實際上的歌詞內容卻非常糾結，明明心裡還愛著、但卻已經沒辦法再愛了，這種感覺應該要是很難受、很心碎的，但在這首歌當中，Ella 和 Morgan 詮釋得讓人感到很平靜，在旋律滑順的同時又融入了平淡的語氣，不過歌詞卻彷彿是能夠使得人撕心裂肺的吶喊，這種反差製造出一種心灰意冷的感覺，即使內心的情感傷痛應該要大聲地悲呼，但表現出來的卻已是槁木死灰。

Ella 和 Morgan 的聲線，其實我也說不上搭不搭，總覺得是處於剛剛好的中間值，不過兩人的語氣倒是融合得蠻不錯的，我很喜歡兩位冷靜討論心傷的這種態度，或許在引發大家共鳴的同時，也或多或少帶著些安慰的作用，既然在情感關係中發生了功能失調的問題，那就也已經是難以挽回的情況了，不如就冷靜地去正視、解決內心的情緒。

via Country Now

其實我原本以為以 Ella 和 Morgan 目前的聲勢來說，這首〈I Can't Love You Anymore〉應該會有 MV 才對，至少也應該要有演唱會現場的剪輯而成的影片才對，不過現在就只有一部歌詞版的影片，因此也不免讓人有些失望，這樣一首很好發揮劇情的歌曲竟然就是這樣帶過而已，明明是個很值得大肆宣傳的機會啊！

在現今的鄉村樂壇裡，Ella Langley 無疑是女歌手裡最火紅的一位，Morgan Wallen 則是現在美國樂壇的流量保證，而兩人的成功必定都建立在音樂品質之上，在鄉村樂壇的競爭比起流行樂壇是有過之而無不及，因此這次兩人合作的〈I Can't Love You Anymore〉沒有想像中的大爆紅，是讓我有點驚訝的，不過這不影響歌曲的好聽程度，依舊很值得大家一聽啊！

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🎧〈I Can't Love You Anymore〉官方收聽連結：ellalangley.lnk.to/ICLYA

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