【婚俗解惑】北竹南蔗是什麼意思？跟風水有關嗎？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北竹南蔗其實與風水無關，主要是就地取材的婚俗。

北竹南蔗其實與風水無關，主要是就地取材的婚俗。 重點二： 古代迎娶曾以長竿掛肉防煞，北部多用竹、南部多用甘蔗。

古代迎娶曾以長竿掛肉防煞，北部多用竹、南部多用甘蔗。 重點三：竹與甘蔗的吉祥寓意，是後來結合拖青習俗才被賦予。

備婚時常聽長輩叮嚀禮車要「北竹南蔗」，不少新人以為背後藏著什麼高深的風水玄機，甚至為了找不到整根帶葉的竹子或甘蔗焦頭爛額。

定洋堂在爬梳民俗源流時發現：這真的跟風水一點關係都沒有！

答案務實到讓人會心一笑，純粹是「地方產什麼，就順手拿什麼來用」。

在古代傳說中，迎娶路途為防煞「餵虎」，需拿長竿綁生豬肉引開野獸注意力，北部山林盛產竹子，質輕、韌性高又有彈性，簡直是完美的防禦神器，南部平原盛產甘蔗，田裡隨手砍一根就具備足夠硬度，掛肉剛剛好，這就是「北竹南蔗」最接地氣的起源。

至於大家耳熟能詳的「竹子象徵節節高升、貞節」、「甘蔗象徵甜甜蜜蜜、有頭有尾」，其實是後來融合了「拖青」習俗，大家順應人情美好，主動替長棍子補上的吉祥彩頭。

兩者結合後，只要車頂繫上一根綠意盎然的長條物，象徵意義全到位，長輩看了心安，新人婚事也圓滿。

【大家來聊聊】妳家結婚或看過親友迎娶時，禮車上綁的是哪一種呢？

選 1 ：正宗北部派，青翠連根帶葉的「長青竹」

：正宗北部派，青翠連根帶葉的「長青竹」 選 2 ：道地南部派，粗壯結實甜滋滋的「大甘蔗」

：道地南部派，粗壯結實甜滋滋的「大甘蔗」 選 3：現代省心派，婚品店現成的象徵款（或乾脆不綁）

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