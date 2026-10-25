2026-10-25 12:00 定洋堂野喵老師｜備婚解憂除錯專欄
【婚俗解惑】北竹南蔗是什麼意思？跟風水有關嗎？
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：北竹南蔗其實與風水無關，主要是就地取材的婚俗。
- 重點二：古代迎娶曾以長竿掛肉防煞，北部多用竹、南部多用甘蔗。
- 重點三：竹與甘蔗的吉祥寓意，是後來結合拖青習俗才被賦予。
備婚時常聽長輩叮嚀禮車要「北竹南蔗」，不少新人以為背後藏著什麼高深的風水玄機，甚至為了找不到整根帶葉的竹子或甘蔗焦頭爛額。
定洋堂在爬梳民俗源流時發現：這真的跟風水一點關係都沒有！
答案務實到讓人會心一笑，純粹是「地方產什麼，就順手拿什麼來用」。
在古代傳說中，迎娶路途為防煞「餵虎」，需拿長竿綁生豬肉引開野獸注意力，北部山林盛產竹子，質輕、韌性高又有彈性，簡直是完美的防禦神器，南部平原盛產甘蔗，田裡隨手砍一根就具備足夠硬度，掛肉剛剛好，這就是「北竹南蔗」最接地氣的起源。
至於大家耳熟能詳的「竹子象徵節節高升、貞節」、「甘蔗象徵甜甜蜜蜜、有頭有尾」，其實是後來融合了「拖青」習俗，大家順應人情美好，主動替長棍子補上的吉祥彩頭。
兩者結合後，只要車頂繫上一根綠意盎然的長條物，象徵意義全到位，長輩看了心安，新人婚事也圓滿。
【大家來聊聊】妳家結婚或看過親友迎娶時，禮車上綁的是哪一種呢？
- 選 1：正宗北部派，青翠連根帶葉的「長青竹」
- 選 2：道地南部派，粗壯結實甜滋滋的「大甘蔗」
- 選 3：現代省心派，婚品店現成的象徵款（或乾脆不綁）
快來留言區分享妳聽過最有趣的婚俗小故事吧～
#北竹南蔗 #禮車綁甘蔗 #定洋堂 #迎娶習俗 #備婚解惑
精華 FAQ
-
沒有，文章指出這個說法其實和風水無關，核心原因是古人依照地方物產就地取材，北部多用竹子，南部多用甘蔗，屬於務實的民俗做法。
-
古代迎娶路途傳說要以長竿掛肉防煞，北部山林盛產竹子，輕、韌、彈性佳；南部平原盛產甘蔗，取得方便又有足夠硬度，因此各地形成不同選材。
-
竹子象徵節節高升、貞節，甘蔗象徵甜甜蜜蜜、有頭有尾，這些說法不是最初來源，而是後來融合拖青習俗後，民間為長棍子補上的祝福意涵。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數