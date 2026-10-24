日版禹英禑上線！「國民妹妹」蘆田愛菜化身《非常律師南田南》，關於她的5件超圈粉小事！

轟動亞洲的大熱韓劇《非常律師禹英禑》終於迎來日本翻拍版啦！全新秋季日劇《非常律師南田南》已於2026年10月19日正式首播。這次由今年22歲的「國民妹妹」蘆田愛菜挑大樑主演，劇集一開播就創下 7.4% 的亮眼收視率！今天就帶女孩們來盤點關於蘆田愛菜的5件迷人小事，以及這次新劇的必看亮點！

1. 完美消化「日版禹英禑」，細節演技大獲好評

為了完美演繹患有自閉症譜系障礙的天才律師「南田南」，蘆田愛菜換上了清新的短髮造型，並在肢體語言上下足了功夫。不管是講話時獨特的說話節奏，還是思考時習慣「以手指打節拍」的小動作，都受到觀眾盛讚。她更刻意調整了眼神，將難以與他人對視的角色特質細膩呈現，充滿靈氣的呆萌感絕對會讓你一秒愛上！

圖片來源：nasen_mana IG、minamidaminami_ IG

2. 戲裡戲外都是真正的「超級學霸」

劇中的南田南是從東京大學法學部以第一名成績畢業的天才學霸。而現實生活中的蘆田愛菜，同樣也是日本演藝圈公認的頂尖高材生！她從小就熱愛閱讀，曾為了考取名門中學，在假日每天苦讀12個小時。不僅成績優異，她後來更順利升上名校慶應大學法學院政治系就讀，充滿知性美的學霸氣質完全是「本色出演」。

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3. 從「天才童星」完美蛻變為國民女神

如果你是資深日劇迷，絕對對小時候的蘆田愛菜不陌生！當年她年僅5、6歲時，便憑藉日劇《Mother》爆紅，更創下日劇學院賞等多項「最年輕」的獲獎紀錄。曾經以超齡演技逼哭無數觀眾的「天才童星」，如今已經是亭亭玉立的新生代女演員。她在演藝圈中始終保持著謙虛純真的個性，這次挑戰極具難度的角色，更是她演藝生涯的一大突破。

圖片來源：nasen_mana IG、minamidaminami_ IG

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4. 搞笑魂爆發！締造「35億男人」超狂迷因

別看蘆田愛菜平時給人乖巧文靜的印象，其實她私下也超有綜藝感！她曾在節目中用浮誇又有趣的語氣傳授「口香糖理論」，勸女孩們忘掉前男友：「男人就像口香糖，沒味道就再吃一片新的就好，因為地球上有35億個男人」。超生動的台詞與表演至今仍是網路上瘋傳的爆笑迷因，反差萌簡直太可愛了！

5. 新劇搭檔「高橋文哉」，在地化改編超用心

除了女主角吸睛，日版《非常律師南田南》也做了非常用心的在地化調整。例如南田南超萌的自我介紹：「正著讀是南田南，反著讀也是南田南。」。她最愛的食物從紫菜飯卷變成了日本國民美食「飯糰」，而害怕旋轉門的設定則改為害怕「扶手電梯」。此外，搭檔的人氣鮮肉高橋文哉在劇中飾演法務助理「船井湊人」，兩人在法庭外互相扶持、溫暖陪伴的清新的互動，絕對是本季必追的最甜螢幕CP！