2026-10-22 16:18 精準溝通教練張宜真
從吳敦義的現況，看到人生最不勝唏噓的一課 ——政治風雲會過去，如何守護大腦健康，才是每個人都該在意的事
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：吳敦義因大腦前額葉退化，影響情緒表達與語言功能。
- 重點二：蔡令怡坦然公開病況，並以優雅身影照顧丈夫與家庭。
- 重點三：文章呼籲從飲食、運動、社交與睡眠降低失智風險。
從吳敦義的現況，看到人生最不勝唏噓的一課
——政治風雲會過去，如何守護大腦健康，才是每個人都該在意的事
前副總統吳敦義近日出席文教基金會喬遷茶會，妻子蔡令怡分享，他因大腦前額葉退化，影響部分情緒表達與語言功能，已辭去基金會董事長職務。
從公開畫面中，可以感受到他與過去不同的狀態。
曾經叱吒風雲的政治人物，如今面對歲月與疾病的考驗，讓人不勝唏噓。
▋吳敦義辯才無礙，如今令人感慨
吳敦義從南投縣長、高雄市長、立法委員、行政院長、副總統，到國民黨主席，從政生涯橫跨半個世紀。
他曾以辯才與政治判斷力聞名，是政壇著名的「孤鳥」與「政治精算師」。
權力、地位、口才，都無法保證一個人永遠健康。
這是人生最現實，也最令人不捨的一課。
▋佩服蔡令怡，願意坦然面對
我很佩服吳敦義的妻子蔡令怡，願意公開先生的病況，沒有刻意隱瞞。
吳敦義也願意坐著輪椅公開露面，與老朋友見面、拍照，維持一定的社交互動。
有些家庭面對退化性疾病，因為不希望別人看到患者外貌、行為的改變，選擇不再公開露面。
這樣的心情，我能理解。
爸爸也是失智患者。後來，他的面容改變，我們希望親朋好友記得他帥氣、文采豐富的模樣。
但如果身體狀況允許，也尊重患者的意願，讓患者繼續接觸熟悉的人、參與適當的社交活動，保有尊嚴與生活節奏，對患者及家屬都可能有所幫助。
▋蔡令怡讓人看見照顧者的另一面。
即使丈夫的健康出現變化，她依然維持美麗與優雅的氣質。
照顧一個人，從來不是只有陪伴而已。從日常起居、情緒支持，到醫療安排，每一件事都需要花費心力。
照顧者也會累，也需要喘息。
照顧好自己，才有力量繼續照顧所愛的人。
希望蔡令怡繼續美麗、優雅，也祝福她與家人平安。
▋如何降低失智風險？從日常生活做起
從林芳郁、馬英九到吳敦義，這些曾經活躍於公共舞台的人物，也讓我們看見，年齡增長後，腦部健康是每個家庭都可能面對的課題。
失智症（Dementia）是由多種腦部疾病或病變所引起的認知功能退化症候群，主要成因可分為退化性、血管性及其他可逆性等類型。
年老、退化，有些變化難以逆轉。但我們能做的，是從現在開始，為大腦健康打好基礎。
第一，吃得健康。
參考地中海飲食，多吃深綠色蔬菜、堅果、莓果、全穀類與魚類，減少高糖、油炸及過度加工的食物。
第二，讓大腦持續運轉。
閱讀、寫作、音樂，學習新事物，能讓大腦持續接受刺激。
第三，規律運動。
快走、游泳、騎腳踏車，選擇一項喜歡的運動，定期動起來。
第四，維持人際互動。
多和朋友見面、參加社區活動、與家人聊天，不要讓自己長期與社會脫節。
有時候，一通電話、一頓飯、一場聚會，看似平凡，卻是生活中很重要的連結。
第五，控制三高與睡眠。
高血壓、糖尿病、高血脂都可能增加認知退化風險。定期檢查、避免頭部外傷、不抽菸、避免過量飲酒，並維持規律睡眠。
這些習慣不能保證不會失智，卻有助於降低風險。
▋人生下半場，平安比風光更重要
政治人物也好，普通人也好，沒有人能保證自己永遠站在舞台中央。
我們努力工作、追求成就、照顧家庭，卻常常忘了，健康才是支撐這一切的根本。
吳敦義的臉書停留在2025年10月6日，寫下：
「他鄉聞桂香，故裡念安康
不問節日快樂，只願你我安康。
月亮慢慢變圓，事事慢慢如願
願你：
所念之人皆安好
所盼之事皆如願」
願你我都能好好吃飯、好好睡覺、好好運動，也好好珍惜身邊的人。
人生走到最後，最珍貴的從來不是曾經擁有多少掌聲，而是保有健康，身邊有人願意陪伴照顧。
精華 FAQ
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文中指出他因大腦前額葉退化，部分情緒表達與語言功能受到影響，因此辭去基金會董事長職務；公開畫面也顯示他與過去的狀態已有明顯差異。
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作者讚許蔡令怡願意公開丈夫病況，不刻意隱瞞，展現照顧者的坦然與優雅；這也讓外界看見照顧退化患者時，尊重、陪伴與保有尊嚴的重要性。
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文章建議從飲食、腦力活動、規律運動、人際互動與控制三高做起，並維持良好睡眠、不抽菸、少喝酒、避免頭部外傷，逐步建立大腦健康基礎。
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