【婚俗解惑】迎娶當天下雨，米篩跟雨傘要同時用嗎？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 雨天迎娶時，米篩與雨傘最好分工同時使用。

雨天迎娶時，米篩與雨傘最好分工同時使用。 重點二： 米篩負責露天路段遮頭頂避煞，屬於婚俗象徵。

米篩負責露天路段遮頭頂避煞，屬於婚俗象徵。 重點三：雨傘主要用來擋雨護禮服，避免新娘淋濕。

備婚新娘最怕迎娶當天遇上陰雨綿綿，心中難免冒出問號? 外面下大雨，米篩跟雨傘要同時拿嗎？還是二選一就好？

定洋堂在整理婚俗實務時發現，遇到雨天時兩者其實各司其職、同時出動最合適：

雨傘 ：純粹是生活實用功能，負責「幫新娘與禮服擋雨」。

：純粹是生活實用功能，負責「幫新娘與禮服擋雨」。 米篩：是婚俗象徵功能，負責在出門至上車的露天路段「遮頭頂避煞」。

最理想的走法是分工合作，由好命婆或媒人專心拿米篩護在頭頂，伴郎或伴娘在旁撐一把大傘覆蓋住兩人，既能遵循禮俗，又不會淋濕精心打扮的妝髮與白紗。

如果現場真的手忙腳亂、人手不足顾不來，其實以米篩為主、快速上車就好，短暫快步上車淋點細雨無傷大雅。

婚俗道具是為了成全婚事的美好，不用把它想成神祕魔咒，民間常說「遇水則發」，雨天迎娶只要動線順暢，一樣福氣滿滿。

【大家來聊聊】如果迎娶當天飄起細雨，妳會怎麼選擇呢？

選 1 ：請伴郎伴娘神隊友撐大傘護航，米篩與雨傘通通上陣

：請伴郎伴娘神隊友撐大傘護航，米篩與雨傘通通上陣 選 2 ：長輩交代的米篩頂好頂滿，快步上車最乾脆

：長輩交代的米篩頂好頂滿，快步上車最乾脆 選 3：一切順其自然，遇到下雨就當作遇水則發、大吉大利

快來留言區分享妳遇過或想像中的雨天備婚對策吧～









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