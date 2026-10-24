5部韓劇翻拍日劇推薦！《禹英禑》蘆田愛菜接棒朴恩斌，佐藤健《和我老公結婚吧》也爆紅

韓劇翻拍日劇，究竟是經典重現，還是毀掉大家心中的神作？2022年由朴恩斌主演的《非常律師禹英禑》，憑藉療癒又感人的故事紅遍亞洲，2026年推出日本翻拍版《非常律師南田南》，找來天才童星出身的蘆田愛菜接棒演出，搭檔高橋文哉，開播後立刻引發韓日觀眾比較！

從招牌台詞「禹 to the 英 to the 禹」變成「南田 to the 南」，到演員表現、拍攝風格，都成為討論焦點。其實近年還有不少熱門韓劇被日本翻拍，有些忠於原作，有些則大幅調整故事設定。以下整理5部韓劇翻拍日劇作品，看看你最喜歡哪個版本！

韓劇翻拍日劇推薦1：《非常律師禹英禑》→《非常律師南田南》

《非常律師禹英禑》。圖片來源：Netflix

韓版主演：朴恩斌、姜泰伍

日版主演：蘆田愛菜、高橋文哉

說到近年最具代表性的療癒韓劇，《非常律師禹英禑》絕對榜上有名！故事講述患有自閉症類群障礙、擁有驚人記憶力的天才律師禹英禑，進入大型律師事務所工作後，透過一樁樁案件證明自己的能力，也逐漸找到愛情與人生方向。

日本版《非常律師南田南》找來蘆田愛菜挑戰朴恩斌的經典角色，男主角則由高橋文哉飾演。從短髮造型、說話節奏到人物互動，都能看出劇組試圖保留韓版的特色，就連招牌自我介紹「禹 to the 英 to the 禹」，也改成洗腦的「南田 to the 南」。

《非常律師南田南》。圖片來源：Netflix

不過，日版播出後評價出現兩極反應！部分日本觀眾稱讚蘆田愛菜的演技細膩，高橋文哉也因外型神似姜泰伍引發討論；另一方面，部分韓國媒體及觀眾則認為日版畫面過於明亮，情緒處理較為輕快，削弱了韓版原本細膩的感動。究竟是韓版朴恩斌無法超越，還是蘆田愛菜成功演出自己的特色，也成為翻拍討論的最大焦點。

日版《非常律師南田南》。翻攝自X

日版《非常律師南田南》。翻攝自X

韓劇翻拍日劇推薦2：《和我老公結婚吧》

《和我老公結婚吧》劇照。圖片來源：tvN

韓版主演：朴敏英、羅人友

日版主演：小芝風花、佐藤健

2024年朴敏英主演的復仇爽劇《和我老公結婚吧》紅遍亞洲，2025年日本版找來小芝風花與佐藤健主演，光是男主角換成佐藤健，就讓不少劇迷想追！故事講述女主角發現丈夫與閨蜜偷情，最後慘遭背叛、失去生命，沒想到竟奇蹟般回到10年前。重新獲得人生機會的她，決定把渣男丈夫推給心機閨蜜，讓兩人承受原本屬於自己的悲慘命運。

《和我老公結婚吧》劇照。圖片來源：tvN

日版保留重生復仇、閨蜜背叛與命運改寫等核心設定，並加入更貼近日本社會的人際關係與情感描寫。佐藤健飾演的鈴木亘，也以沉穩溫柔的形象，陪伴女主角重新找回自己。

值得一提的是，日版其實是直接改編同名韓國網路小說，並非逐集翻拍韓劇。作品在2025年6月27日上線Prime Video後，曾登上日本Prime Video排行榜冠軍，證明同一個故事換個國家演繹，依然能讓觀眾追得欲罷不能！

《和我老公結婚吧》日本版。

韓劇翻拍日劇推薦3：《無法抗拒的他》→《無法抗拒的他～the shapes of love～》

《無法抗拒的他》。JTBC

韓版主演：韓韶禧、宋江

日版主演：橫濱流星、南沙良

當年韓韶禧與宋江主演的《無法抗拒的他》，靠著曖昧到不行的男女主角互動，成為話題愛情劇！2024年推出日本版，找來人氣男神橫濱流星主演，將原本韓國大學校園裡的危險戀愛，改編成日本藝術世界中的愛情故事。

《無法抗拒的他》劇照。圖片來源：JTBC

韓版講述因為前一段感情受到傷害的美術系女大生，遇見一位魅力十足、卻不願認真談戀愛的男生。明明知道對方可能傷害自己，卻還是忍不住靠近，陷入一段充滿曖昧與不安全感的關係。

《無法抗拒的他》日版

日版則由橫濱流星飾演神秘藝術家香坂漣，與南沙良飾演的濱崎美羽展開一段難以抗拒的感情。相較於韓版宋江充滿誘惑力的校園男神形象，橫濱流星演出的角色更有成熟藝術家的神秘感，兩個版本呈現出不同的愛情氛圍。日版由《餘命10年》導演藤井道人參與的製作團隊之外，中川龍太郎擔任導演，也讓這部翻拍作品受到關注。

韓劇翻拍日劇推薦4：《奇怪的搭檔》

圖/韓劇《奇怪的搭檔》截圖/Netflix

韓版主演：池昌旭、南志鉉

日版主演：八木勇征、齊藤京子

喜歡高顏值律政愛情劇的觀眾，絕對不能錯過《奇怪的搭檔》！2017年韓版由池昌旭、南志鉉主演，2025年日本推出翻拍版本，找來FANTASTICS成員八木勇征與前日向坂46成員齊藤京子搭檔。

故事從一場令人尷尬的誤會開始！女主角原本只是準備成為法律人的實習生，卻意外捲入殺人案件，甚至成為嫌疑犯。男主角原本是能力出眾的檢察官，兩人因案件結緣，之後又在法律工作中重新相遇。

《奇怪的搭檔》日版劇照。

日版八木勇征飾演的立石春斗，延續韓版池昌旭外冷內熱的角色設定，與齊藤京子飾演的宮下櫻從互相看不順眼，到逐漸產生曖昧情愫。除了戀愛喜劇，劇中還結合殺人懸案與法律攻防，讓觀眾一邊嗑CP、一邊追查真相。日本版2025年播出，台灣Disney+亦曾跟播，對喜歡帥氣律師、歡喜冤家戀愛題材的劇迷來說，相當值得加入片單。

韓劇翻拍日劇推薦5：《怪物》

《怪物》韓版劇照。

韓版主演：申河均、呂珍九

日版主演：安田顯、水上恒司

如果你喜歡懸疑燒腦、反轉不斷的犯罪劇，這部《怪物》一定要收藏！2021年韓版由申河均與呂珍九主演，曾拿下百想藝術大賞電視部門最佳作品、劇本與男子最優秀演技三項大獎，2025年日本WOWOW推出首個海外翻拍版本。

故事講述一座平靜小鎮接連發生離奇命案，兩名性格截然不同的警察被迫合作調查，卻在追查過程中發現，每個人似乎都有不可告人的秘密，甚至連自己的搭檔都可能是嫌疑犯。

《怪物》日版劇照。

日本版由安田顯飾演富樫浩之、水上恒司飾演八代真人。富樫25年前曾因妹妹失蹤案遭到懷疑，當類似的連環命案再度發生，八代開始懷疑這名看似古怪的前輩，兩人在彼此試探、互相猜忌的過程中，逐步逼近事件真相。

相較於愛情題材的翻拍作品，《怪物》更考驗演員的心理戲與劇情節奏。日版全劇共10集，保留原作對人性善惡、罪惡感與信任關係的探討，也讓喜歡犯罪懸疑劇的觀眾，多了一部值得比較的作品。