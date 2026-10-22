2026-10-22 12:55 女子漾／編輯王廷羽
10部「熬夜也要追完」古裝陸劇推薦！《嫁金釵》《逐玉》超上癮，甜寵、宅鬥爽劇一次滿足
2026年古裝陸劇真的太精彩！田曦薇、閆桉主演的《嫁金釵》近期熱播中，真假千金、替嫁沖喜與宅鬥逆襲的劇情，讓人看完一集又忍不住點開下一集。其實這類越追越上頭的古裝陸劇還有不少，從《逐玉》的先婚後愛、《蘭香如故》的復仇虐戀，到《折腰》的夫妻互相試探，每部都有讓人停不下來的魅力。女子漾整理10部值得收藏的古裝陸劇，喜歡高甜愛情、聰明女主或反轉劇情的人，趕快加入追劇清單！
文章目錄
熬夜也要追陸劇1.《嫁金釵》
最近討論度很高的《嫁金釵》，最讓人上癮的就是田曦薇一人分飾兩角！她同時演出流落民間的真千金魏嬈，以及心機深沉的假千金君黛，兩人明明長著同一張臉，命運卻天差地遠。從替嫁沖喜到宅鬥反擊，女主角不斷拆招的過程相當過癮，加上與閆桉的曖昧拉扯，甜度與刺激感一次滿足。
《嫁金釵》劇情簡介
魏嬈（田曦薇 飾）自幼流落民間，為了籌措養母醫藥費，被迫代替假千金君黛嫁給重傷昏迷的國公府世子陸濯（閆桉 飾）。沒想到新婚當晚，陸濯竟意外甦醒！面對處處充滿算計的豪門生活，魏嬈只能憑藉聰明與膽識保護自己，還得提防丈夫識破身分。兩人從互相猜疑到逐漸動心，背後更牽扯出真假千金的身世祕密。
熬夜也要追陸劇2.《逐玉》
誰能拒絕「殺豬女嫁給落難侯爺」的反差設定！《逐玉》把先婚後愛拍得又甜又有熱血感，田曦薇飾演的樊長玉個性直爽、遇事不退縮，張凌赫則化身外表落魄、實際身分不簡單的謝徵。兩人從假夫妻演成真愛，前期互動甜得讓人嘴角失守，後期戰場重逢又讓人看得揪心。
《逐玉》劇情簡介
屠戶女樊長玉（田曦薇 飾）父母雙亡，為了守住家業，與隱姓埋名的落難侯爺謝徵（張凌赫 飾）達成假成親的協議。原本只是各取所需，卻在朝夕相處中動了真心。隨著謝徵的真實身分曝光，兩人被戰亂迫使分離，樊長玉更拿起殺豬刀踏上戰場，從平凡女子成長為能獨當一面的戰士。
熬夜也要追陸劇3.《蘭香如故》
喜歡看女主角從谷底翻身的人，《蘭香如故》很適合加入片單！譚松韻這次從世家千金變成低階丫鬟，為了查清家族冤案，必須在仇人眼皮底下步步為營。更虐的是，她竟然與昔日未婚夫再次相遇，明明彼此心中還有感情，卻因身分與立場無法坦然相認。
《蘭香如故》劇情簡介
沈嘉蘭（譚松韻 飾）原本出身名門，卻因家族遭逢變故而失去一切。死裡逃生後，她化名許蘭香，以丫鬟身分進入林府，暗中調查當年真相。沒想到林府正是昔日未婚夫林錦岐（劉學義 飾）的家，兩人在重逢後陷入情感與利益的糾葛。隨著宅門祕密接連曝光，沈嘉蘭也展開自己的復仇計畫。
熬夜也要追陸劇4.《錦月如歌》
如果看膩了等待男主角拯救的女主角，《錦月如歌》絕對值得追！周也飾演的禾晏有勇有謀，即使遭到家人背叛，也沒有放棄重返戰場。她與丞磊飾演的冷面將軍肖珏從互相懷疑、針鋒相對，到逐漸認可彼此，感情發展很有層次，女將軍逆襲的情節更是看得熱血沸騰。
《錦月如歌》劇情簡介
何晏（周也 飾）為了家族利益，自幼女扮男裝，頂替兄長身分從軍，憑藉實力成為戰場上的將軍。沒想到功成名就後，竟遭家人設計陷害。死裡逃生的她改名禾晏，再次投身軍營，並與昔日同窗肖珏（丞磊 飾）重逢。肖珏起初懷疑她另有目的，兩人在一次次考驗與生死危機中建立信任，也逐漸發現彼此的心意。
熬夜也要追陸劇5.《折腰》
《折腰》最迷人的地方，就是男女主角明明已經成親，卻還像敵人一樣互相防備！宋祖兒飾演的小喬聰明又會察言觀色，面對冷酷的魏劭總能巧妙化解危機。劉宇寧則把男主角從嘴硬、戒備到逐漸淪陷的轉變演得很有反差感，越到後面越能感受到這對夫妻的甜蜜。
《折腰》劇情簡介
喬家與魏家因上一代恩怨結下血海深仇，為了化解兩家的矛盾，小喬（宋祖兒 飾）被安排嫁給魏家掌權者魏劭（劉宇寧 飾）。魏劭對喬家始終懷有戒心，對新婚妻子也處處冷淡，小喬卻憑藉智慧與勇氣，一次次化解危機。兩人從政治聯姻走向真心相愛，也必須共同面對家族仇恨與亂世紛爭。
熬夜也要追陸劇6.《雁回時》
《雁回時》很適合喜歡宅鬥、懸疑與聰明女主的觀眾！陳都靈飾演的莊寒雁從小被家族拋棄，長大後帶著祕密重返莊府，面對親人的算計毫不退讓。她與辛雲來飾演的傅雲夕一邊試探、一邊合作，隨著家族祕密逐漸揭開，幾乎每個角色都有自己的盤算，讓人忍不住想知道誰才是真正的幕後黑手。
《雁回時》劇情簡介
莊家三小姐莊寒雁（陳都靈 飾）自幼被送往鄉下，某日卻帶著滿身傷痕突然返回京城，打破莊府原本平靜的生活。她的出現引起大理寺少卿傅雲夕（辛雲來 飾）的注意，兩人在調查過程中逐漸發現，莊家看似光鮮的外表下隱藏著不為人知的祕密。莊寒雁必須在危機四伏的家族中保護自己，同時找出過去遭受不公待遇的真相。
熬夜也要追陸劇7.《書卷一夢》
想找一部輕鬆好笑、又有反轉的古裝劇，《書卷一夢》很適合！李一桐飾演的宋小魚意外穿進劇本，還成了注定被虐的女主角。為了改寫悲慘結局，她想盡辦法逃離劇情安排，偏偏每次都被命運推回原點。劉宇寧飾演的南珩更是讓她頭痛的關鍵人物，兩人鬥智鬥嘴的互動充滿喜感。
《書卷一夢》劇情簡介
現代女演員宋小魚（李一桐 飾）意外穿越進古裝劇本，成為命運悲慘的女主角宋一夢。她知道自己即將遭遇各種虐戀與危機，決定不再按照劇本生活，卻發現無論如何努力，劇情總會以意想不到的方式回到原本軌道。當她與劇本中的男主角南珩（劉宇寧 飾）不斷交手，兩人也逐漸發現這個世界隱藏著更大的祕密。
熬夜也要追陸劇8.《九重紫》
喜歡《嫁金釵》宅鬥逆襲的觀眾，也很值得補追《九重紫》！孟子義飾演的竇昭經歷前世悲劇後重獲新生，這次她決定掌握自己的命運，不再任人擺布。李昀銳飾演的宋墨則是外冷內熱的少年將軍，兩人從互相利用到成為彼此最可靠的依靠，既有重生復仇的爽感，也有細膩動人的愛情線。
《九重紫》劇情簡介
竇昭（孟子義 飾）前世經歷婚姻背叛與家族紛爭，意外重生回到年少時期。帶著前世記憶的她決定遠離悲劇，重新經營自己的人生，並與身陷家族危機的宋墨（李昀銳 飾）相遇。兩人因各自的目的逐漸靠近，在合作過程中建立信任，也攜手面對朝堂陰謀與家族恩怨。
熬夜也要追陸劇9.《成何體統》
《成何體統》光是設定就很有趣！王楚然飾演的庾晚音穿進小說，竟然成為註定下場悲慘的妖妃，更意外發現丞磊飾演的暴君夏侯澹也是穿越者。兩個熟悉現代思維的人，為了在危機四伏的皇宮活下來，只好聯手改寫劇情。既有宮廷權謀，也有穿越者之間的搞笑默契。
《成何體統》劇情簡介
現代女子王翠花意外穿進小說世界，成為妖妃庾晚音（王楚然 飾），原本以為只能按照故事走向迎接悲慘結局，卻發現皇帝夏侯澹（丞磊 飾）同樣來自現代。兩人決定結盟，利用對原著劇情的了解躲避危機，卻在改變命運的過程中捲入更複雜的宮廷鬥爭，感情也悄悄發生變化。
熬夜也要追陸劇10.《玉茗茶骨》
喜歡男女主角互相試探、勢均力敵的愛情線，可以試試《玉茗茶骨》！古力娜扎飾演的榮善寶是掌握家族茶業的聰明女子，侯明昊飾演的陸江來則因捲入命案而跌落人生谷底。兩人從充滿算計的關係逐漸建立信任，茶商家族的爭鬥與懸疑案件交錯，也讓整部劇多了不少反轉。
《玉茗茶骨》劇情簡介
年輕縣令陸江來（侯明昊 飾）原本前途光明，卻因捲入一樁命案而遭遇重大危機，所幸被茶王之女榮善寶（古力娜扎 飾）救下。榮善寶出身茶業世家，必須面對家族內部的利益爭奪，而陸江來也希望查清案件真相。兩人在合作與試探中逐漸產生感情，共同揭開藏在茶商家族背後的祕密。
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