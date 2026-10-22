2026-10-22 11:02 女子漾／編輯金柔葳
推薦7部「友情」韓劇！《你和其餘的一切》閨蜜情太揪心、《三十九》催淚指數爆表
韓劇不只有甜蜜浪漫的愛情，描寫朋友之間的陪伴與羈絆，同樣讓人看得又哭又笑！從學生時期形影不離的死黨，到出社會後依然互相扶持的閨蜜，每段友情都有不同的動人之處。這次精選7部值得一看的友情韓劇，包括《你和其餘的一切》、《三十九》、《機智醫生生活》等話題作品，不論喜歡青春熱血、溫馨療癒，還是充滿遺憾的友情故事，都能找到讓你產生共鳴的一部！
文章目錄
友情韓劇推薦1：《你和其餘的一切》
《你和其餘的一切》由金高銀、朴智賢主演，講述柳恩中與千商燕從學生時期相識，兩人既是彼此最親近的朋友，也是暗自較勁的對手。隨著成長經歷不同的人生階段，友情逐漸摻雜羨慕、嫉妒與誤解，直到多年後再度相遇，才重新面對那些始終無法說出口的心情。
金高銀與朴智賢細膩詮釋女性友情的複雜情感，明明是最了解彼此的人，卻也因嫉妒、比較與誤解而漸行漸遠。兩人時而親密、時而疏離的關係讓人揪心，也道出友情中難以言說的遺憾，即使多年後各奔東西，對方仍是生命中無法取代的存在！
友情韓劇推薦2：《三十九》
友情韓劇推薦2：《三十九》
《三十九》由孫藝真、田美都、金智賢主演，講述三位即將邁入40歲的女性好友，在面對愛情、事業與人生轉折時，始終陪伴彼此。然而，一場突如其來的變故，卻讓她們不得不重新思考友情與生命的意義。
孫藝真、田美都與金智賢的閨蜜默契自然又動人，三人平時互相吐槽、分享心事，遇到困難時卻總是第一個挺身而出！隨著故事逐漸揭開人生無常的課題，原本輕鬆的相處日常也變得格外珍貴。比起刻意煽情的橋段，劇中那些看似平凡的陪伴反而更讓人鼻酸，將成年女性之間深厚又無私的友情描寫得相當催淚！
友情韓劇推薦3：《請回答1988》
友情韓劇推薦3：《請回答1988》
《請回答1988》由惠利、朴寶劍、柳俊烈等人主演，故事圍繞1988年首爾雙門洞的五位青梅竹馬展開，描寫他們從小一起長大，在青春期經歷友情、初戀與家庭煩惱，留下充滿歡笑與眼淚的成長回憶。
之所以成為經典，就是因為把青春友情拍得太真實！五位好友從小一起長大，平時愛鬥嘴、互相捉弄，遇到困難卻總是挺身而出。隨著歲月流逝，曾經每天相聚的日常逐漸成為回憶，讓人看得又哭又笑，也忍不住懷念那些陪自己走過青春的老朋友！
友情韓劇推薦4：《二十五，二十一》
《二十五，二十一》由金泰梨、南柱赫與苞娜主演，以1990年代末為背景，講述懷抱擊劍夢想的羅希度，與同為擊劍選手的高宥琳，從競爭對手逐漸成為彼此理解、互相支持的好友，展開一段充滿青春熱血與成長遺憾的故事。
金泰梨與苞娜的友情線是《二十五，二十一》一大亮點！兩人從互看不順眼的擊劍對手，逐漸成為互相理解、支持的好友，從激烈競爭到真心為彼此加油，轉變過程讓人感動！加上青春五人幫吵鬧又真誠的互動，完美呈現年少時期熱血又純粹的友情，讓人看得又哭又笑！
友情韓劇推薦5：《浪漫的體質》
《浪漫的體質》由千玗嬉、全余贇與韓智恩主演，講述三位30歲女性好友，在工作、愛情與生活中各自面臨不同難題，卻始終陪伴彼此度過低潮。從日常鬥嘴到深夜談心，展現成年女性既荒謬又真實的友情生活。
《浪漫的體質》三位女主角的閨蜜互動自然又爆笑！平時毫不留情地互相吐槽，卻總在對方低潮時給予溫暖支持。劇中以幽默又細膩的方式，描寫成年人面對失戀、工作壓力與人生迷惘的心情，讓人笑著笑著就鼻酸，也展現出能自在做自己、不必逞強的珍貴友情！
友情韓劇推薦6：《機智醫生生活》
《機智醫生生活》由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明與田美都主演，講述五位從醫學院時期就認識的好友，成為醫生後仍維持深厚情誼，在忙碌的醫院生活中，透過聚餐、聊天與樂團練習，陪伴彼此度過人生大小事。
最療癒的就是五人之間自然又深厚的友情！即使工作再忙、生活再累，只要聚在一起，就能變回愛鬥嘴、互相吐槽的老朋友。尤其五人組樂團的橋段，充滿歡笑與默契，透過平凡又溫暖的日常，展現多年好友互相陪伴的珍貴情誼，讓人看得暖心又感動！
友情韓劇推薦7：《酒鬼都市女人們》
《酒鬼都市女人們》由李先彬、韓善伙與鄭恩地主演，講述三位個性截然不同的女性好友，將下班喝酒視為生活中的重要儀式，在面對職場壓力、感情煩惱與人生低潮時，始終透過彼此的陪伴尋找力量。
李先彬、韓善伙與鄭恩地的閨蜜互動爆笑又真實！三人聚在一起總是吵吵鬧鬧，喝酒時更是毫無包袱，只有在彼此面前才能自在做自己。雖然劇情笑料不斷，但當朋友遇到人生低潮時，另外兩人總會挺身而出，展現有福同享、有難同當的深厚友情，讓人笑著笑著就感動！
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