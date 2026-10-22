2026-10-22 11:08 女子漾／編輯張念慈
《逐玉》張凌赫來台遭拒！粉絲別哭，9部必看陸劇一次收藏，從《蒼蘭訣》帥到《寧安如夢》
憑藉《逐玉》武安侯「謝征」一角人氣再攀高峰的中國男神張凌赫，原本有望來台與粉絲近距離見面，沒想到卻傳出申請遭拒的消息，讓期待已久的劇迷相當失望！陸委會證實，張凌赫申請來台舉辦觀眾見面會等活動未獲核准，理由包括過去曾發表涉及貶損台灣地位的言論、出席海峽論壇，以及本次來台目的不明確；中國國台辦則批評相關決定不利兩岸文化交流。消息曝光後引發不同立場的討論，也讓張凌赫再度成為話題焦點。
雖然這次無緣在台灣見到本人，但喜歡張凌赫的劇迷，還是能透過作品回味他的男神魅力！從《蒼蘭訣》深情守護女主角的長珩仙君、《寧安如夢》腹黑又偏執的謝危，到《逐玉》帥出新高度的武安侯，張凌赫不只擁有190公分的高挑身材，近年更接連挑戰古裝、現代愛情與民國虐戀題材。以下整理張凌赫9部必看代表作，看看你是從哪一部開始入坑？
文章目錄
張凌赫必看陸劇1：《逐玉》武安侯謝征帥到出圈
主演：張凌赫、田曦薇
2026年話題古裝劇《逐玉》，絕對是張凌赫演藝生涯的重要代表作！故事講述屠戶女樊長玉（田曦薇 飾）因家庭變故，與隱藏真實身分的落難侯爺謝征（張凌赫 飾）相遇，兩人為了各自目的展開假婚姻，沒想到朝夕相處之下，竟然假戲真做，從互相試探到動了真心。
張凌赫在劇中飾演的謝征，表面看似落魄、需要女主角收留，實際上卻是身分尊貴、背負血海深仇的武安侯。尤其當他換上戰甲、重返戰場時，從眼神到氣場都讓人移不開目光！與田曦薇組成的「征玉CP」也因為先婚後愛、雙向守護的情節受到關注，堪稱喜歡高顏值古裝愛情的劇迷必追作品。
張凌赫必看陸劇2：《寧安如夢》腹黑帝師謝危，危險又迷人
主演：張凌赫、白鹿
如果說《逐玉》的謝征是霸氣又深情的武將，那麼《寧安如夢》的謝危，就是讓人又怕又愛的腹黑帝師！劇情講述姜雪寧（白鹿 飾）前世費盡心機登上皇后之位，卻因宮廷政變失去一切。重獲一次人生機會後，她決心遠離權力鬥爭，卻再次與前世令她恐懼的謝危（張凌赫 飾）產生交集。
張凌赫飾演的謝危心思深沉、控制慾強，明明對姜雪寧有著難以割捨的感情，卻總用冷漠與試探掩飾真心。兩人從師生關係逐漸發展成充滿拉扯的愛情，尤其謝危吃醋、失控與霸道護妻的橋段，至今仍是劇迷津津樂道的名場面。
張凌赫必看陸劇3：《蒼蘭訣》長珩仙君，溫柔男二讓人心疼
主演：虞書欣、王鶴棣、張凌赫
提到張凌赫的成名作品，怎麼能少了2022年爆紅的仙俠劇《蒼蘭訣》！雖然當時他還不是男主角，卻憑藉溫柔深情的長珩仙君，成功讓不少觀眾留下深刻印象。長珩是水雲天戰神，身負守護仙界的責任，卻偏偏愛上地位低微的小蘭花（虞書欣 飾）。即使對方逐漸愛上東方青蒼（王鶴棣 飾），他依然默默守護，甚至願意為了心愛的人違背既定命運。
張凌赫將長珩的克制、溫柔與遺憾詮釋得相當細膩，尤其那種明明深愛卻無法說出口的眼神，讓不少劇迷看完直呼心疼，也讓他成為古裝男神的熱門人選。
張凌赫必看陸劇4：《愛你》溫柔中醫師何蘇葉，根本理想男友
主演：張凌赫、徐若晗
看膩了張凌赫穿古裝？那一定要追《愛你》！他在劇中化身溫柔體貼的中醫師何蘇葉，從古裝男神搖身一變成為現代版理想男友。故事講述飽受失眠困擾的飯店經理沈惜凡（徐若晗 飾），因緣際會認識中醫師何蘇葉（張凌赫 飾），兩人從醫病關係逐漸成為鄰居，在一次次相處中悄悄產生感情。
何蘇葉最圈粉的地方，就是他懂得尊重女主角的生活節奏，不會一味強勢追求，而是用細膩的關心慢慢走進對方心裡。尤其張凌赫穿上白袍、戴著眼鏡替女主角把脈的畫面，讓不少觀眾直呼想掛號！喜歡成熟溫柔系男友的劇迷，這部真的可以收藏。
張凌赫必看陸劇5：《度華年》和趙今麥重生，再談一次戀愛
主演：張凌赫、趙今麥
如果夫妻兩人都能重生，這段婚姻還有機會重新開始嗎？《度華年》以重生、權謀與破鏡重圓為主題，讓張凌赫展現深情又帶點喜劇感的一面。故事講述長公主李蓉（趙今麥 飾）與駙馬裴文宣（張凌赫 飾）原本是一對政治聯姻的夫妻，卻因為多年猜忌與誤會，最終走向悲劇。沒想到兩人意外回到年輕時期，帶著前世記憶重新相遇，原本都想避開對方，卻在一次次合作中重新理解彼此。
張凌赫飾演的裴文宣表面上嘴硬又愛吃醋，實際上始終放不下李蓉。尤其兩人明明擁有多年夫妻經驗，重生後卻還要重新曖昧、重新追妻，充滿反差的互動讓劇情格外有趣。
張凌赫必看陸劇6：《雲之羽》從單純少主變成宮門執刃
主演：張凌赫、虞書欣
《雲之羽》是張凌赫從深情男配角邁向古裝男主角的重要作品，也讓他與《蒼蘭訣》搭檔虞書欣再度合作。劇情講述刺客組織「無鋒」派出雲為衫（虞書欣 飾）潛入神秘宮門，試圖取得重要情報，沒想到她卻與宮門少主宮子羽（張凌赫 飾）產生感情。
宮子羽起初看似玩世不恭、不願承擔家族責任，卻因為突如其來的變故，被迫成為宮門執刃，開始面對接連不斷的陰謀與考驗。張凌赫在劇中從單純少年逐漸成長為肩負重任的領導者，與虞書欣之間更充滿互相試探、猜疑與曖昧。加上精緻的古裝造型、暗黑武俠氛圍，喜歡懸疑愛情劇的觀眾值得一追。
張凌赫必看陸劇7：《櫻桃琥珀》高冷學霸談起戀愛超反差
主演：張凌赫、趙今麥
繼《度華年》後，張凌赫與趙今麥二度合作《櫻桃琥珀》，這次兩人從古裝夫妻變成青梅竹馬，上演跨越多年的青春愛情。故事圍繞性格開朗的林其樂（趙今麥 飾）與沉默寡言的學霸蔣嶠西（張凌赫 飾）展開。兩人從小相識，卻因家庭背景與成長環境不同，走上截然不同的人生道路。
張凌赫飾演的蔣嶠西外表冷淡、成績優秀，內心卻藏著許多難以向人傾訴的壓力。林其樂的出現，成為他青春歲月裡難得的溫暖。從年少時的純真陪伴，到成年後面對現實與感情的考驗，這部劇呈現青春愛情的甜蜜與遺憾。尤其張凌赫穿上學生制服的模樣，與古裝劇中的霸氣形象完全不同！
張凌赫必看陸劇8：《這一秒過火》與王楚然上演民國禁忌虐戀
主演：張凌赫、王楚然
2026年播出的《這一秒過火》，讓張凌赫挑戰更具壓迫感的民國軍閥角色，搭檔高顏值女神王楚然，上演愛恨糾纏的虐戀故事。故事講述慕容清嶧（張凌赫 飾）因身世錯置，從小在養父家受盡折磨，逃亡時受到任素素（王楚然 飾）搭救，卻意外牽連任家遭遇滅門之災。多年後兩人重逢並相愛，任素素卻因故假死離開。
沒想到三年後，任素素竟以另一個身分回歸，還成為慕容清嶧的準大嫂！原本深愛彼此的兩人，瞬間陷入身分禁忌、誤會與復仇的複雜關係。張凌赫這次換上民國軍裝與西裝，演出深情卻帶著偏執的慕容清嶧，與王楚然的對手戲充滿情緒張力。
張凌赫必看陸劇9：《少女大人》出道古裝男主角，青澀模樣必收藏
主演：張凌赫、陳瑤
想看看張凌赫剛出道時有多帥？那就不能錯過2020年的《少女大人》，這部也是他早期擔綱男主角的重要作品。故事講述明鏡署少署蘇瓷（陳瑤 飾）女扮男裝調查案件，意外遇上隱藏身分的齊王裴昭（張凌赫 飾），兩人攜手破解懸案，並逐漸揭開過往陰謀。
張凌赫飾演的裴昭外表風流瀟灑，實際上心思縝密，擁有不為人知的過去。當他發現蘇瓷的真實身分後，兩人的關係也從辦案搭檔逐漸變成曖昧戀人。雖然當時張凌赫的演技還帶著新人青澀感，但古裝扮相已相當亮眼。對於喜歡他的粉絲來說，《少女大人》很適合拿來與《逐玉》比較，看看這幾年他在角色塑造與演技上的轉變。