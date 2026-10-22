2026-10-22 10:25 女子漾／編輯金柔葳
推薦6部日韓跨國劇！《愛情怎麼翻譯？》曖昧感爆棚、蔡鍾協年下魅力拉滿
近年日韓跨國題材影劇越來越受歡迎，不僅能看到兩地人氣演員驚喜搭檔，還能透過不同文化與語言碰撞，感受別具魅力的愛情故事！這次精選6部值得關注的日韓跨國劇，從甜蜜浪漫的愛情喜劇到緊張刺激的懸疑故事，每部都有不同看點，快來看看哪部最值得加入追劇清單！
文章目錄
日韓跨國劇推薦1：《愛情怎麼翻譯？》
《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高胤禎與福士蒼汰主演，講述精通多國語言的口譯員周浩鎮，遇上人氣女星車茂熙，卻發現自己怎麼也翻譯不了她的心意。隨著日本男星黑澤博加入，三人之間逐漸展開曖昧又複雜的情感拉扯。
金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》裡展現細膩演技，表面冷靜，卻總在面對高胤禎時藏不住心動，兩人若即若離的曖昧互動讓人看得心癢癢！福士蒼汰的加入更增添感情變數，三人之間的情感拉扯相當精彩。加上浪漫的跨國取景與語言文化差異，讓整部劇不只甜蜜，更充滿令人心動的戀愛氛圍！
日韓跨國劇推薦2：《莓好遇見你》
《莓好遇見你》由池昌旭、今田美櫻主演，講述失去事業與財產的韓國空間設計師李有彬，來到日本小島尋找翻身機會，意外遇見努力培育草莓的白濱夏凜。兩人從互看不順眼的歡喜冤家，逐漸發展出甜蜜的跨國戀情。
池昌旭與今田美櫻的歡喜冤家組合超有火花！一個努力維持體面，一個完全不肯退讓，從爭奪船票的猜拳對決開始，鬥嘴互動就充滿喜感。南潤壽與久間田琳加組成的副線CP也增添不同戀愛趣味，加上《語意錯誤》導演金率挺執導，以及浪漫的草莓田與小島風光，讓整部劇甜蜜又療癒！
日韓跨國劇推薦3：《韓式飯捲與日式飯糰》
《韓式飯捲與日式飯糰》由赤楚衛二、姜惠元主演，講述對人生感到迷惘的日本青年長谷大河，因料理結識在日本追夢的韓國留學生朴凜。兩人從一份食物開始拉近距離，展開溫暖又清新的跨國戀情。
將浪漫藏進平凡日常，赤楚衛二的溫柔笨拙碰上姜惠元的直率可愛，兩人自然又甜蜜的互動讓人嘴角失守！劇中透過料理與文化差異拉近彼此距離，即使語言不通，也能用貼心舉動傳遞心意，清新又療癒的戀愛氛圍讓人越看越心動！
日韓跨國劇推薦4：《浪漫匿名者》
《浪漫匿名者》由小栗旬、韓孝周主演，講述害怕與人肢體接觸的企業少東藤原壯亮，遇見不敢直視他人眼睛的天才巧克力師李荷娜。兩個同樣不擅長與人親近的人，卻意外成為彼此克服恐懼的特別存在。
小栗旬與韓孝周這組成熟系CP魅力十足！明明都是成年人，卻因各自的心理障礙，連對視與碰觸都充滿緊張又甜蜜的曖昧感。兩人細膩自然的演技，將小心翼翼靠近彼此的心動詮釋得格外可愛，加上《我想吃掉你的胰臟》導演月川翔執導，以及精緻的巧克力店場景，讓整部劇散發溫柔又浪漫的氛圍！
日韓跨國劇推薦5：《Eye Love You》
日韓跨國劇推薦5：《Eye Love You》
《Eye Love You》由二階堂富美、蔡鍾協主演，講述擁有讀心能力的本宮侑里，因為害怕聽見他人的真心話而不敢談戀愛，直到遇見韓國留學生尹泰晤。由於聽不懂對方的韓語心聲，反而讓她重新燃起對愛情的期待。
蔡鍾協在《Eye Love You》裡展現滿滿年下男友魅力，陽光笑容加上直球式告白，讓人完全招架不住！他熱情主動的追愛攻勢，碰上二階堂富美害羞又不知所措的反應，兩人互動甜度爆表。加上聽得見心聲卻聽不懂韓語的有趣設定，讓這段跨國戀情充滿驚喜與浪漫！
日韓跨國劇推薦6：《綁架遊戲 kiDnap GAME》
《綁架遊戲 kiDnap GAME》由坂口健太郎、李準基等演員主演，以亞洲七座城市同時發生的綁架案為開端。七名失去摯愛的參加者，被迫在十天內完成神祕任務，展開一場攸關親人性命的殘酷競賽。
集結了坂口健太郎、李準基與柯佳嬿等亞洲實力派演員，多條故事線交錯推進，懸疑氛圍十足！隨著限時任務步步逼近，受害者家屬從同病相憐變成競爭對手，究竟該堅守原則，還是為了摯愛不擇手段？結合跨城市綁架案與人性考驗，緊湊刺激的劇情讓人忍不住想一口氣追完！
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