2026-10-22 00:49 萍姐愛分享
Swift Tap開箱！不用旋轉瓶蓋，輕輕一按就能喝
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：一指快開快扣設計，單手即可快速開蓋與關蓋。
- 重點二：99.7% Gr1純鈦內外膽，耐用且不易殘留異味。
- 重點三：600ml僅280g，並具12小時保溫與8小時以上保冰。
還在用旋轉開蓋的保溫瓶嗎？！這款擁有「一指減壓快開設計」的Swift Tap瞬飲鈦保溫瓶，你一定要試試看！不用費力旋轉、不用雙手操作，只要輕輕一按就能快速開蓋，喝完再往下一壓，就能俐落關緊！而且瓶蓋還具備高達10kg的承重設計，不用擔心日常攜帶時，因為擠壓或晃動而輕易彈開，讓每天喝水這件小事變得更輕鬆方便，除了超便利的單手快開設計外，內外膽皆採用99%頂級 Gr1 純鈦材質，不易卡垢、殘留異味，搭配食品級矽膠密封圈與隱藏式防誤觸設計，放進包包或行李箱也更加安心，最讓我喜歡的是，它擁有 600ml 實用容量，空瓶重量卻只有約280g，輕巧又好攜帶！再加上品牌宣稱的 12小時保溫、8小時以上保冰功能，不管是日常通勤、外出工作還是旅行，都相當實用，這次就來和大家分享 Swift Tap 瞬飲鈦保溫瓶的開箱體驗，看看這支兼具便利性、輕量設計與純鈦材質的保溫瓶，究竟有哪些讓人心動的細節吧！
Swift Tap瞬飲鈦保溫瓶
- 容量：600ml
- 重量：約280g
- 材質：內外膽99.7% 頂級Gr1 純鈦
- 瓶蓋材質：PP、矽膠
- 瓶口上蓋：PP（耐熱 100°C）
- 食品級矽膠：耐熱 200°C
- 高度：27cm、直徑：7.5cm
保溫瓶裡面都有附贈一個Tea Infuser 純鈦濾茶艙，規格如下：
- 材質： 99.7% 頂級Gr1 純鈦
- 重量： 12.3g
- 容量： 37ml
- 建議茶葉量： 3～5g
- 尺寸： 高度 6.5cm、直徑 3.5cm
保溫瓶底部還有止滑設計，可以讓這種金屬瓶身放在桌上減少『 ㄎㄧ尢 ㄎㄧ尢 』的聲音
一指減壓快開設計｜單手就能快速開蓋
不用費力旋轉瓶蓋，也不需要雙手操作，只要用一根手指輕輕按下開關，瓶蓋就能快速彈開，想喝水的時候隨時都能輕鬆開啟！
喝完之後，只要將瓶蓋往下一壓，聽到清脆的「喀」一聲，就代表瓶蓋已經扣合，整個操作過程相當直覺，對平常經常外出、手上總是提著東西的人來說，這種單手就能操作的設計真的很加分，不管是通勤、旅行，還是帶小朋友出門，都能讓喝水變得更輕鬆
隱藏式防觸按鍵設計｜減少誤觸放包包也更安心！
平常攜帶保溫瓶出門，難免會直接放進包包或行李箱裡，最怕的就是不小心碰到開關，導致瓶蓋意外打開，Swift Tap將開關巧妙地整合在上蓋內側，不但讓整體外型更加簡約俐落，也能降低日常攜帶時因為碰撞、擠壓而誤觸開關的機會，對於習慣將保溫瓶放進隨身包的人來說，真的多了一份安心感！
抗拉氣密防漏｜食品級矽膠密封圈 一壓緊密貼合！
Swift Tap 的瓶蓋內側設有食品級矽膠密封圈，當瓶蓋往下扣合時，矽膠圈會受到適度擠壓，填補瓶蓋與瓶口之間的細小縫隙，形成緊密的密封效果，降低液體滲漏的機會
上蓋的抗拉氣密結構，讓瓶蓋在扣合後能維持穩固，而且瓶蓋還具備高達10kg的承重設計，不容易因為一般日常晃動而鬆開，我自己實際用力甩、掛在機車上，瓶蓋不會脫落，也不會漏水
也因為放漏效果真的很好，隨意丟在行李拖袋裡面，也不擔心漏水
99.7%頂級Gr1純鈦｜耐酸鹼、不挑飲品、不挑洗劑
Swift Tap保溫瓶內外膽採用99.7% 頂級Gr1純鈦，而純鈦材質有一項特別的優勢，就是天然鈍化防護，鈦金屬接觸空氣後，表面會自然形成一層穩定的氧化保護膜，幫助提升材質的耐腐蝕能力
相較之下也比較不容易附著污垢、殘留異味，所以無論是裝咖啡、奶類、果汁、茶飲都沒問題
我自己實際去飲料店、便利商店買飲料的經驗，便利商店的冰塊放的進去，而飲料店的冰塊通常會比較大顆，不一定放的下
純鈦的材質也不挑洗劑，可以直接使用附贈的矽膠刷，簡單就可以清潔乾淨喔！
280g超輕隨行、600ml大容量｜外出攜帶更輕巧！
整個保溫瓶只有280G的重量，隨身放包包也不會太重，小缺點就是只有600ml，對於想喝大杯飲料的人可能就不太夠用，但最近我在戒飲料，600ml剛好可以裝小杯飲品，解嘴饞剛剛好！
12小時保溫、8小時以上保冰｜冷熱飲都適用
像平常晚上裝一杯熱茶，放到隔天早上喝，如果還是溫溫的，就不用特別再加熱，尤其天氣冷的時候真的很方便，至於保冰的部分，隨著時間慢慢融化後，飲品還能維持涼涼的口感，夏天出門想喝冰飲也很實用
萍姐實際使用感想
以前我使用的保溫瓶大多都是陶瓷內膽，雖然平常使用起來也不錯，但只要裝過奶茶這類飲品，隔天喝完後就很容易發現瓶口殘留奶茶漬，清潔起來比較費工，有時候即使認真洗過，還是會殘留一點淡淡的奶味，這次換成Swift Tap保溫瓶，最讓我驚豔的就是它的不易殘留異味，原本還擔心裝過奶茶後會跟以前一樣有味道，沒想到這次實際使用下來，只是簡單用清水沖洗，就沒有聞到明顯的奶味，這點真的讓我滿意外的！
而且除了純鈦材質之外，一指快開設計也是我非常喜歡的地方， 以前喝水還要轉開瓶蓋，還擔心沒關好導致漏水，現在只要輕輕一按就能打開，喝完再往下一壓就能關緊，尤其手上拿著東西的時候，更能感受到單手操作有多方便，整體使用下來，我覺得 Swift Tap 不只是材質上的升級，而是連每天開蓋喝水、清潔保養這些小細節都變得更輕鬆，如果跟我一樣平常除了喝水，也喜歡裝茶飲、奶茶，又很在意保溫瓶是否容易殘留異味，這支真的可以列入考慮喔！
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精華 FAQ
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它採用一指減壓快開設計，只要輕按就能快速開蓋，喝完再往下一壓即可扣緊，適合單手操作，也很方便通勤、旅行或手上拿東西時使用。
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內外膽使用99.7%頂級Gr1純鈦，具天然鈍化保護與耐腐蝕特性，不易卡垢或殘留異味，裝咖啡、茶飲或奶類後也較容易清洗。
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這款保溫瓶容量為600ml、重量約280g，攜帶輕巧；品牌宣稱可保溫12小時、保冰8小時以上，兼顧日常飲用與外出使用需求。
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