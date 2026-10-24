北大學霸的嘴有多毒？笑完才發現大家都被現實教做人

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以脫口秀集錦為引子，透過撒貝寧的金句與凡爾賽式幽默，映照現代人面對城市壓力的處境。

文章以脫口秀集錦為引子，透過撒貝寧的金句與凡爾賽式幽默，映照現代人面對城市壓力的處境。 重點二： 內容特別對照北上廣與台灣都會房價、通勤與生活成本，指出買房選址常迫使人生不斷退讓。

內容特別對照北上廣與台灣都會房價、通勤與生活成本，指出買房選址常迫使人生不斷退讓。 重點三：作者從房地產視角延伸到名校、職場與疫情後的荒謬感，認為人生像薛丁格的貓，選擇常在不確定中被現實推動。

5/21那天我在公司值班，新接的北埔透店資料已經交出去了，在等物件上架後要做後續流程的時候，有一小段時間空檔，於是我又打開了YouTube。

那種空白其實很奇妙，不是忙，也不是閒，比較像工作與下一個動作之間的縫隙。

在滑動影片挑選內容時，我被一支脫口秀集錦的標題抓住了。

「北大学霸骂人有多高级？李诞听得汗流浃背了，没点智商还真听不懂！| 脱口秀大会 | 吐槽大会 | 综艺show」

我不知道李誕是誰，但是集錦影片裡的第一個上場的人是撒貝寧，這個藝人我知道，據說是個很高情商的主持人。

於是就這樣，看完了這支將近31分鐘的集錦。

看完以後，我沉默了。

很多時候不是因為內容多震撼，而是因為它把一些日常壓力，用另一種方式說清楚了。

原來不管在哪裡，台灣也好、對岸也好、美國也好，現代人面對的壓力其實很接近。

做房地產久了，會更容易有這種感覺。

很多情緒不會寫在報價單上，但都藏在每一次看房與決定裡。

於是寫下這篇文章，做為一個紀錄，也是一種整理。





▋一上場就先掉了麥克風





撒貝寧拿著綠色的麥克風支架走到舞台中央，放支架的時候因為太用力，把麥克風摔了下來。

那一瞬間很像失誤，但回頭看更像設計過的開場。

主持人張紹剛隨後上場，兩人接著那個「掉麥克風」的意外互動。

很多表演，其實從意外發生那一刻就開始了。

然後撒貝寧開口，說出那句很多人都聽過的話：「北上廣，你愛來不來。」

看到這句時，我停了一下。

因為最有趣的地方，不是它有沒有道理，而是——到底是誰在說這句話？

是已經站穩的人？是早就買好房的人？還是那些不用算通勤成本的人？

真正讓人卡住的，往往不是選擇本身，而是那種被簡化過的語氣。

好像人生只剩兩種結果：留下或離開。

但現實一直都比較複雜。

有人想留，是因為老家薪水太低。有人離不開，是因為醫療、教育、工作機會都在城市裡。也有人每天都想走，第二天還是繼續擠火車、打卡加班、準時繳房租。

很多人的人生，其實都卡在一種說不清的狀態裡。

想離開，又沒有真正走掉。

▋撒貝寧的凡爾賽，真的會讓人牙癢癢

撒貝寧聊到自己保送北京大學那段，幾乎已經成了一種經典段子。

他說自己不太喜歡事先準備，更在意的是如何用自己的方式完成挑戰。

接著輕描淡寫地說：收到北大錄取通知時，還猶豫了一下。

因為要離開家鄉。

但後來想想——「北大也還可以。」

很多人看到這裡已經快吐血了。

結果他後面還補了一句：「萬一清華也保送我，那下半輩子不就麻煩了嗎？」

那種語氣很特別。

表面是玩笑，但每一句都剛好踩在現實的反差上。

因為有人為了一張錄取通知，可能準備了好幾年。

長時間早起、補習、考試、壓力堆疊。

而另一種人生敘事是：「又被保送了。」

這種差距本身，就已經足夠讓人意識到不同人生路徑的存在方式。

▋北大保送仔，也會被北京房價打到懷疑人生

但有趣的是，站到某個位置之後，事情並不會因此變簡單。

撒貝寧回憶剛進央視報到時，別人還在熟悉環境，他先去房管科問了一句：「我新來的，有房嗎？」

甚至還問能不能住地下室。

結果對方回答：「前面排了三百多人。」

「趙忠祥老師都排二十多年了。」

那種落差，很難用戲劇形容。

以為進了頂級平台，人生會自動展開。

但現實很快就把人拉回計算。

後來他算過房價與存款的距離，那種差距不是努力能快速補上的。

他接著開玩笑，提出一條越買越遠的路線：北京住不起，退到通縣；通縣不行再退滄州，再往後是保定、白洋淀、雄安。

最後甚至會回到一個很簡單的問題：還能不能留在這座城市？

我忽然想起之前帶看過的客戶，這副場景太熟悉了。竹北市買不起，退到新埔、新豐、湖口；新竹市太貴，退到竹東、頭份、竹南。

很多人一開始想住市中心。後來開始接受遠一點。再後來，只希望通勤不要太誇張。

預算、交通、工作、家庭、學區，每一項都會重新改寫人生的距離感。

有時候不是人在選房子，比較像房子在重新定義一個人的生活範圍。

▋真正可怕的，是滿街的人都比你會講話

有一段很容易被忽略，卻印象很深。

快遞員回應撒貝寧包裹問題時說：「在你打開盒子之前，它是好跟壞同時存在的。」

「這叫量子力學。」

第一次聽到會笑。

但多看幾次，會變成另一種感覺。

那種感覺其實不是段子本身，而是城市裡的人太多層次了。

送貨的人竟然能用量子力學解釋包裹是否損壞。

很多人都是到了大城市之後，才第一次理解什麼叫「普通」。

在原本的環境裡是第一名，到了另一個地方才發現，第一名其實到處都是。

做房地產之後，這種感覺會更具體。

很多人第一次認真研究一座城市，是在準備買房的那一刻。

哪裡負擔得起。

哪裡能通勤。

哪裡還保留生活感。

有些移動，不是因為想離開某個地方，而是因為壓力慢慢把人往外推。

▋疫情四年，把清華念成了函授大學

疫情那幾年，也出現另一種荒謬感。

清華學生卞格說，因為疫情期間大量上網課，連媽媽都一度懷疑清華是不是改成函授了。

因為課程大量轉到線上。

哲學課講到伊曼努爾・康德（Immanuel Kant），講到一半還要說：「聽懂的在彈幕扣1。」

一邊是頂尖學府，一邊是直播聊天室。

兩個世界疊在一起之後，很多東西開始變形。

更現實的是，即使有名校履歷，還是會遇到 Offer 被撤回。

準備進入職場的人，最後卻被制度與流程推回原點。

那種落差，不是課堂能預演的。

▋真正狠的學霸，都愛說自己是學渣

呼蘭講過一個很典型的現象。

學霸很常說自己是學渣。

像是一種保護方式。

考試剩五分鐘交卷，不是放棄，是已經完成。

十分鐘內指出老師題目錯誤，不是挑戰，是已經看到答案。

反過來，很多人熬夜讀書，其實只是在維持一種心理狀態。

因為有些東西，努力本身不一定會改變結果。

最有壓力的地方在於：有些人一邊說輕鬆，一邊從沒停過努力。

▋人生就像薛丁格的貓

回頭看這句「北上廣愛來不來」，每個人理解方式都不同。

剛畢業的人會覺得是機會，正在失業的人會覺得是距離，準備離開的人會覺得是一種拉扯。

撒貝寧用不同的斷句與語氣來解讀這句話，讓我想起明代才子徐文長那個「下雨天留客天留我不留」的故事。

很多時候，一句話的意思，會隨著人的位置改變。

人生也是一樣。

在結果還沒發生之前，所有選項都同時存在。

可能是機會，可能是壓力，可能是錄取，也可能是離開。

有人留下，有人退場。也有人一直在中間，一邊計算，一邊等待。

很多人嘴上說著要逃離北上廣、逃離台北，但到了第二天早上，我們還是會準時把自己塞進擁擠的捷運與火車車廂裡。

因為那條長長的通勤路線，不只是距離，也是我們在這個龐大城市裡，努力留下過、掙扎過的微小證明。





——萬家鄉