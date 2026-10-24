2026-10-24 10:30 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】讀字卻像是在看戲 劇場人撰寫關於傳統信仰與傳承的小說—《湊陣》
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《湊陣》以13篇小說描寫台灣傳統信仰與世代傳承。
- 重點二：作者吳明倫結合劇場編劇背景，文字具強烈畫面與戲感。
- 重點三：書中透過田野調查與創意轉折，呈現信仰與現代衝突。
咱陣頭愛湊，鬧熱嘛愛湊，逐家湊陣共神明湊鬧熱。
儘管已經不如過去那麼盛行，傳統信仰依舊深深影響著台灣社會，從遍布於大街小巷的各類廟宇，到定期舉辦的遶境祈福，它不只是單純的宗教，更反映出台灣人內心的恐懼與慾望。以這樣的主題，由阮劇團編劇吳明倫所寫的《湊陣》，透過小說的形式來談論台灣人與信仰間的關係，但在她本身的專業影響下，呈現的文字也讓讀者在閱讀的同時，彷彿有種看著戲劇輪番上演的魔幻感。
傳統信仰在台灣 還有它們經歷的跨世代挑戰
包含同名作品〈湊陣〉，這本小說集裡總共收錄了13篇長短不一的小說，在信仰的大主題之下，被信仰的對象涵蓋了媽祖、虎爺，甚至是近代威權體制的銅像，時間的跨度也遍及台灣發展的各個重要時期。有的時候，那些被信仰的對象則不是呈現的重點，而是更聚焦在信仰本身、人們對於信仰的反思，其中跨世代間的溝通與傳承，更是屢屢成為不同篇章間的共同核心。
相較於各篇章的內容，作者的文字風格或許是更應該被介紹的。身為劇團編劇，她筆下的文字中可以明顯感受到的場面調度，同樣是一個動作舉止、或是看似無關的背景描述，作者總是有辦法以十足的視覺刻畫，加上巧妙的文字安排，來讓觀眾彷彿真的「看」著劇情在眼前上演。另一方面，雖然是關於傳統信仰，但它們的發展卻不總是那麼「傳統」，一些意料之外的轉折與衝突點，更會讓人在獲得滿滿娛樂感的同時也印象深刻。
用13篇小說為台灣信仰「湊鬧熱」
創意是一回事，但這些還是必須要建立在對傳統信仰的了解之上。像是牽亡調、婆姐陣、虎爺信仰，甚至是對於地方地標的描述，這些都是必須要實際進行田野調查、研究，才有辦法說服讀者。也因為這些紮實的前置作樣，讓作者得以讓書中關於傳統信仰，與現代發展（不論是觀念或世代變遷）間的衝突，扣合地更加緊密且深刻。
「湊陣（tàu-tīn）」，儘管和教育部台語辭典裡的「鬥陣」不同，但「湊」這個字不只在小說裡生動表達了人們「湊」在一起組團表演陣頭的意味，更暗喻了小說們共同組成了一個搬演傳統信仰在台灣的故事。就如同寺廟裡的籤詩，書中的小說也隱隱有種言外之意的味道，而它們想說的究竟是什麼，就交給讀者自己透過閱讀去細細領會。
精華 FAQ
-
《湊陣》以台灣傳統信仰為核心，描寫媽祖、虎爺、陣頭等文化現象，也觸及威權銅像與世代傳承，反映人們對信仰、恐懼與慾望的複雜關係。
-
因為作者吳明倫本身是劇團編劇，文字很有場面調度感，動作、背景和轉折都像舞台在眼前上演，讓讀者在閱讀時有強烈的視覺與戲劇感。
-
作品不只靠創意，更建立在扎實田野調查與信仰知識上，像牽亡調、婆姐陣、虎爺等細節都被細緻呈現，因此能把傳統信仰與現代變遷的衝突寫得更真實。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數