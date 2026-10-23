2026-10-23 19:15 女子漾／編輯周意軒
《新手上路》全集劇情1～6集！陳意涵意外當媽，結局雙胞胎身分揭曉
說好不婚不生，怎麼突然成了單親媽媽，連育兒隊友都有鬼？台劇《新手上路》由陳意涵、劉冠廷、黃冠智主演，將意外懷孕、育兒崩潰與人鬼同居串成一場荒謬冒險。女子漾整理第1～6集劇情與結局重點，帶你看懂張如意如何從手忙腳亂的新手媽媽，一路闖進神界討公道！
以下涉及全劇重要情節與結局，請斟酌閱讀。
文章目錄
《新手上路》第1集：說好不生小孩，直播主竟意外懷孕
人氣直播主張如意（陳意涵飾）原本過著自在生活，從沒把結婚生子放進人生計畫，卻因送子鳥彭英（于子育飾）闖禍，意外懷孕。她原本想終止妊娠，事情卻接連出現變數，讓她不得不重新考慮這個孩子的去留。此時，熱情支持她的宅男粉絲（黃冠智飾）主動伸出援手。面對突如其來的關心與肚子裡的新生命，如意的人生徹底偏離原本的軌道。
《新手上路》第2集：女兒出生，熱心粉絲卻成了鬼
如意順利生下女兒「桃子」，正式展開新手媽媽生活。沒想到，宅男在趕往醫院的途中遭遇車禍身亡，原本想親自照顧母女倆，最後卻以鬼魂的身分繼續守護。另一方面，阿力（劉冠廷飾）意外開了天眼，不只要面對生活中的麻煩，還得適應看得見鬼的日常。隨著他與如意的交集增加，這位看似不太可靠的育兒隊友，也逐漸對她產生感情。
《新手上路》第3集：神明越幫越忙，媽媽還得想辦法賺奶粉錢
發現事情越鬧越大的彭英，急忙向月老求助，想替自己闖下的禍尋找解方，偏偏神明出手也未必能讓一切順利，反倒讓局面更加混亂。回到人間，如意得同時照顧桃子與維持生計，生活幾乎沒有喘息空間。阿力在旁暗中幫忙，宅男鬼魂也放不下母女倆，這群原本毫無關係的人與鬼，就這樣成了彼此的後援。
《新手上路》第4集：鬼魂附身阿力，如意情緒全面潰堤
宅男鬼魂發現自己能附身阿力，終於有機會透過他的身體幫忙，卻也讓人鬼之間的相處更加混亂。阿力好不容易恢復意識，又與如意爆發爭吵，原本勉強維持的生活平衡瞬間瓦解。長期累積的疲憊、經濟壓力與育兒挫折，讓如意的情緒走到臨界點，甚至險些釀成大禍。故事也在此揭開笑鬧背後的難題：當媽媽已經撐不下去，身邊究竟有沒有人能接住她？
《新手上路》第5集：桃子變成「小年糕」，黑道老大藏著祕密
如意在混亂與低潮中做出重大決定，桃子也陰錯陽差來到黑道夫妻身邊，被當成「小年糕」照顧。原來，嘯哥（李李仁飾）的妻子珍珠（天心飾）失去了自己的孩子，嘯哥為了隱瞞實情，急著尋找能代替孩子的嬰兒。桃子的出現，讓兩個家庭的命運糾纏在一起，也讓如意接下來想找回女兒時，面臨更棘手的局面。
《新手上路》第6集：人鬼聯手救桃子，最後竟鬧上神界
如意想將女兒帶回身邊，卻遭到威脅，救援行動也逐漸失控。阿力、鬼魂與彭英接連捲入，這場搶救桃子的任務，最終一路延伸到神界，眾人必須面對審判。
從一場送錯孩子的意外，到兩個家庭都不願放手的牽掛，最後一集將前面的混亂一一收攏，也讓如意重新面對自己的選擇與未來。Netflix官方分集簡介亦確認，故事在眾人前往神界受審後進入收尾。
《新手上路》結局解析：宅男沒有投胎，雙胞胎是誰？
結局有一個容易搞混的地方：宅男並沒有跟著其他鬼魂投胎，而是成為天界註生助理實習生，還發揮工程師專長，協助月老處理紅線工作。阿力與如意則決定以結婚為前提交往，為這段意外展開的緣分踏出下一步。