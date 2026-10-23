不婚不生，辛苦一輩子賺的錢，死後真的可能充公？單身族必看：保單受益人別只寫「法定繼承人」！

2026-10-23 07:30 廖嘉紅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：保險法保障要保人可指定並變更身故受益人。
  • 重點二：姪子、堂姪女、摯友或公益團體都能依法指定。
  • 重點三：單寫法定繼承人恐致保險金進入遺產程序。

「不婚不生，死後辛苦賺的錢，難道真的只能充公給國庫？」

最近 Threads 上有位單身網友發文：

生了一場大病後檢視保單，第一順位是家人，第二順位寫法定繼承人。因為沒結婚也沒小孩，擔心未來無人可給，想把第三順位指定給姪子或堂姪女。

業務員卻說：「這目前有難度，怕有爭議。」

這篇貼文引發無數單身族與頂客族的焦慮共鳴。

很多人常被業務員的一句話嚇退，但從法規與實務來看，答案非常明確：完全可以指定！

依照《保險法》規定，要保人擁有指定與變更身故受益人的法定權益。受益人從未被限制必須是直系親屬或有血緣關係：

🔹 旁系親屬／無血緣朋友：堂姪女、姪子、多年摯友、同居伴侶，只要身分明確（姓名、身分證字號、出生年月日齊全），依法都能指定。

🔹 公益／宗教團體：只要載明全名與統一編號，想把心意捐給特定法人或慈善機構也完全合法。

很多人被拒絕，是因為搞混了「新投保」與「成立後變更」：

🔸 新投保時：保險公司防範道德風險與洗錢，對非直系受益人審查嚴格。

🔸 既有保單契約變更：這是要保人的法定權利，採書面通知到達保險公司，保險公司依法並無實質審查同意權。

業務員口中的「有難度」，通常將核保與變更受益人，權利義務搞錯了。

📌 單身族必知的 2 個實務重點：

1️⃣ 直接遞交「契約變更申請書」

別只停留在口頭詢問，直接填寫官方契變單送件。若變更端拒絕，請保險公司出具正式書面說明與法源依據，通常都能順利辦理。

2️⃣ 單身族與頂客族，小心別只寫「家人與法定繼承人」

單身無子嗣者，若父母、兄弟姊妹均先離世，法定繼承人位置就是空的。

若未具體指定人名，保險金落入遺產處理程序，最終仍會收歸國庫。

明確指定「想給愛人」或「公益團體統編」，才能徹底跳脫特留分與遺產歸庫的限制。

未來的傳承不再只是「留給下一代」，而是「留給我想愛、想感謝的人與價值」。

辛苦了一輩子，你的每一塊錢，都該由你自己說了算。

趕快翻開保單檢視受益人，別讓你的心意被錯誤觀念卡關！

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#不婚不生 #單身族 #頂客族 #保險受益人 #指定受益人 #法定繼承人 #保險金 #遺產歸屬

精華 FAQ

  • 可以。依《保險法》，要保人有權指定與變更身故受益人，受益人不限直系親屬。只要身分資料完整，姪子、堂姪女、摯友或同居伴侶都可依法指定。

  • 多半是把「新投保」與「既有保單變更」混為一談。新投保時保險公司會較嚴格審查，但保單成立後，變更受益人屬要保人的法定權利，保險公司通常沒有實質否決權。

  • 若未具體寫明人名，單身者在父母與手足都不在時，可能沒有法定繼承人可領，保險金易進入遺產程序。最好直接填寫契約變更申請書，明確指定受益人。

廖嘉紅

廖嘉紅

【 財富傳承規劃師 ｜R 姐 廖嘉紅 】 「我不只談稅，而是幫客戶把心意送到對的人手上。」 ◾人身 × 財產保險經紀人 ◾家族信託規劃顧問師 ◾MDRT TOT 頂尖會員 ◾金融與法稅制研究發展暨顧問協會(FLTA)監事與講師 ◾銀行內訓講師 🍀更多多第一手訊息，不漏接 https://www.facebook.com/red36524?mibextid=ZbWKwL 📩 不動產與保險稅務諮詢 https://lin.ee/BRhxskr

#單身

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網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

網評「被封為人生必看」古裝陸劇TOP5！《蘭香如故》再次登榜，這幾部錯過真的會後悔

2026-10-15 11:22 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博
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古裝陸劇推陳出新，但總有幾部神作在劇迷心中擁有無法撼動的地位！今天就來為大家盤點被網友們封為「人生必看」的古裝陸劇TOP5。無論是權謀算計、宅鬥逆襲，還是懸疑辦案，這些神劇不僅劇情高潮迭起，服化道更是精緻得讓人移不開眼。趕快把這份片單收藏起來，保證讓你熬夜狂追停不下來！

推薦1. 《琅琊榜》：權謀劇無法超越的天花板

說到人生必看，這部絕對是許多人心中的古裝劇NO.1！劇情講述林殊經歷梅嶺慘案後，化身為「麒麟才子」梅長蘇回到金陵，一步步為赤焰軍洗刷冤屈的故事。這部劇之所以被封神，不僅是因為權謀算計環環相扣，更因為它跳脫了狹隘的宮廷鬥爭，展現了深厚的家國大義與君子風骨。主角梅長蘇與靖王之間深厚的羈絆，加上精良的製作與全員在線的演技，絕對是國產劇史上難以逾越的經典神作。

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近期討論度極高的大黑馬！由譚松韻與劉學義主演，劇情改編自小說《蘭香緣》，講述大學士府長孫女沈嘉蘭因家族蒙冤被滅門，化身三等丫鬟「許蘭香」潛伏在林府伺機逆襲的故事。這部劇最大的看點就是「節奏明快、絕不拖沓」，第一集就直接把悲慘滅門拍完，迅速進入高能宅鬥。譚松韻將落難千金的堅韌詮釋得淋漓盡致，與劉學義從互相防備到動心的感情線也充滿火花，更將女性成長與家族命運完美揉合，是一部讓人看得超級過癮的優質大劇。

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#古裝劇 #琅琊榜 #蘭香如故 #必看陸劇 #陸劇推薦 #長安十二時辰 #清明上河圖密碼 #知否知否應是綠肥紅瘦

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田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭

田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭

2026-10-16 12:19 女子漾／編輯張念慈
田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭。圖片來源：官方微博
田曦薇《嫁金釵》演真假千金！7部雙重身分陸劇推薦，《墨雨雲間》《書卷一夢》反差超上頭。圖片來源：官方微博

田曦薇在《嫁金釵》挑戰真假千金，同一張臉演出兩種人生，也讓「身分反差」成為追劇看點。其實從借用別人的名字展開復仇，到隱藏身分談戀愛，陸劇也有不少精彩設定。女子漾整理7部作品，涵蓋一人分飾多角、雙重身分與命運重啟，喜歡看主角切換不同面貌的劇迷可以收藏！

圖片來源：微博＠嫁金釵官微
圖片來源：微博＠嫁金釵官微

編輯推薦

文章目錄

雙重身分陸劇1：《書卷一夢》劉宇寧切換皇子與江湖高手，自己吃自己的醋

《書卷一夢》劇情高能升溫！李一桐跟劉宇寧情感拉鋸開虐。圖/iQIYI愛奇藝國際版
《書卷一夢》劇情高能升溫！李一桐跟劉宇寧情感拉鋸開虐。圖/iQIYI愛奇藝國際版

主演：李一桐、劉宇寧

身分反差：南珩／離十六

書卷一夢》講述女演員宋小魚意外進入劇本世界，成為女主角宋一夢，為了逃離既定的悲慘命運，想盡辦法遠離南珩，卻在一次次逃跑中，與這個被劇本定義的人物產生交集。

《書卷一夢》。圖片來源：微博
《書卷一夢》。圖片來源：微博

劉宇寧飾演的南珩，還有江湖高手離十六這層身分。同一個人用不同面貌與宋一夢相處，竟形成「兩個人的三角戀」，連吃醋都能吃到自己頭上。媒體劇評也肯定李一桐的喜劇表現，以及劉宇寧演出中不同情緒的層次。喜歡反差男主、穿書與輕喜劇的觀眾，很適合從這部入坑。iQ.com

雙重身分陸劇2：《墨雨雲間》吳謹言借千金身分回京，步步反擊太過癮

《墨雨雲間》劇照。圖片來源：微博
《墨雨雲間》劇照。圖片來源：微博

主演：吳謹言、王星越、陳鑫海

身分反差：薛芳菲／以姜梨身分歸來

墨雨雲間》講述薛芳菲遭逢人生巨變，在相府千金姜梨的幫助下活了下來，之後借用姜梨的身分重返京城。她一邊應付姜家的複雜關係，一邊追查自身遭遇背後的真相，並與肅國公蕭蘅逐漸建立信任。

墨雨雲間。圖片來源：微博
墨雨雲間。圖片來源：微博

這部屬於「頂替身分」設定，吳謹言主要演出的是薛芳菲，以及她以姜梨之名生活的狀態。看點在於女主角明明認得眼前的仇人，卻得隱藏情緒、等待出手時機，每次試探都藏著身分被揭穿的危險。想接著《嫁金釵》看宅門交鋒、女主翻盤，這部很對味。

雙重身分陸劇3：《柳舟記》王楚然失憶變人妻，溫柔娘子藏著女寨主身分

《柳舟記》劇照。圖片來源：微博
《柳舟記》劇照。圖片來源：微博

主演：張晚意、王楚然

身分反差：失憶的商戶娘子／仰山女寨主

《柳舟記》講述柳眠棠受傷失憶後，誤將淮陽王崔行舟當成自己的丈夫，認真經營起小夫妻生活。崔行舟為了查案順勢配合，兩人卻在假夫妻關係中逐漸動了真情，原本藏起來的祕密，也讓感情面臨考驗。

圖片來源：電視劇柳舟記-微博
圖片來源：電視劇柳舟記-微博

王楚然演出的反差，是同一個人在不同記憶狀態下的面貌。柳眠棠看似溫柔，卻始終保有膽識、判斷力與經商頭腦，讓人慢慢察覺她的過往不簡單。該劇播出期間曾獲豆瓣7.8分，適合喜歡日常甜蜜、雙強互探，又想看女主角逐漸找回自己的觀眾。

雙重身分陸劇4：《蓮花樓》成毅從意氣風發劍神，變成愛裝傻的江湖郎中

《蓮花樓》劇照。圖片來源：電視劇官方微博
《蓮花樓》劇照。圖片來源：電視劇官方微博

主演：成毅、曾舜晞、肖順堯

身分反差：李相夷／李蓮花

蓮花樓》講述四顧門門主李相夷在大戰後身受重傷，從此退出江湖，化名李蓮花，以游醫身分四處生活。原本想遠離紛爭的他，因為遇見方多病與昔日對手笛飛聲，再次被捲入一樁樁案件。

《蓮花樓》。圖片來源：微博
《蓮花樓》。圖片來源：微博

李相夷鋒芒畢露，李蓮花卻懂得退讓、裝傻，甚至一本正經地說起謊來，兩種狀態形成鮮明對照。這部值得看的地方，是身分改變背後的人生轉折：曾經想贏過所有人的少年，後來學會如何面對失去。喜歡懸疑探案，也想追一個後勁很強的角色，可以選這部。

雙重身分陸劇5：《長相思》楊紫從市井小醫師，變回背負過往的王姬

圖片來源：《長相思》官方微博
圖片來源：《長相思》官方微博

主演：楊紫、張晚意、鄧為、檀健次

身分反差：玟小六／皓翎王姬小夭

長相思》講述流落大荒的小夭，失去原本的身分與容貌後，以玟小六的樣貌在清水鎮生活。她與瑲玹、塗山璟、相柳等人相遇，在身分逐漸揭開後，重新面對親情、愛情與自己的歸屬。

楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視
楊紫在《長相思 第一季》飾演女主角「小夭」。圖片來源：愛爾達電視

玟小六帶著市井生活磨出的圓滑與隨性，恢復王姬身分的小夭，則必須重新面對宮廷關係與童年傷痛。楊紫透過姿態、說話方式與情緒表達，讓兩種生活狀態有明顯區別。這部適合喜歡細膩人物與複雜感情線的觀眾，尤其前期清水鎮的生活，很容易讓人捨不得離開。

雙重身分陸劇6：《寧安如夢》白鹿重啟命運，張凌赫也藏著另一個名字

《寧安如夢》。圖片來源：微博
《寧安如夢》。圖片來源：微博

主演：白鹿、張凌赫、王星越、周峻緯

身分反差：姜雪寧的皇后與少女人生；謝危／薛定非

寧安如夢》從姜雪寧的皇后人生走到盡頭展開，讓她帶著記憶重新開始，試圖避開曾經犯下的錯誤。她卻再次與謝危、張遮、燕臨等人產生交集，愈想遠離紛爭，愈被推向局勢中心。

圖片來源：寧安如夢@微博
圖片來源：寧安如夢@微博

白鹿需要呈現姜雪寧前後不同的欲望與選擇，張凌赫飾演的謝危，也藏著與薛定非身分相關的過往。表面沉穩的帝師，背後有難以放下的傷痛與執念，讓人物多了危險感。喜歡權謀、救贖與帶有壓迫感的感情拉扯，這部可以列入片單。

雙重身分陸劇7：《星落凝成糖》陳星旭一人演四角，冷面神君也有不同戀愛模式

《星落凝成糖》。圖片來源：微博
《星落凝成糖》。圖片來源：微博

主演：陳星旭、李蘭迪、陳牧馳、何宣林

角色反差：少典有琴／辣目／沒有情／聞人

《星落凝成糖》從雙生公主上錯花轎開始，原本不該成為一對的夜曇與少典有琴，意外結下姻緣。兩人從互相嫌棄到逐漸動心，後續因神識分散的設定，又帶出性格截然不同的人物。

《星落凝成糖》。圖片來源：微博
《星落凝成糖》。圖片來源：微博

陳星旭除了飾演外冷內熱的少典有琴，還演出憨直的辣目、愛財的沒有情，以及浪漫多情的聞人。他在專訪中分享，必須透過步態、神情與聲音區分角色，演出也獲得肯定。喜歡看同一位演員展現不同戀愛魅力，這部一次就能滿足，前期喜劇節奏也相當適合放鬆追。

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#陸劇 #嫁金釵 #田曦薇 #長相思 #蓮花樓 #墨雨雲間 #書卷一夢 #古裝陸劇 #寧安如夢

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《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛

《嫁金釵》到底誰是誰？田曦薇同臉演雙惡女，眼睛藏辨識密碼！5個細節分清魏嬈、君黛

2026-10-18 11:51 女子漾／編輯周意軒
《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

看《嫁金釵》看到臉盲，連新娘到底是誰都快搞混？田曦薇搭檔閆桉主演古裝劇，一人分飾魏嬈與君黛，同一張甜美臉孔，卻各有各的狠！別以為換上華服就分不出來，從眼中紅斑、眉形到手部動作，兩人的差異其實都有跡可循。女子漾整理角色身分與5個辨識重點，追劇前先收藏。

1. 阿丑、魏嬈、君黛是誰？先搞懂名字怎麼換

最容易讓人混亂的，就是「魏嬈」這個名字，會隨著替嫁計畫換人使用。阿丑是在市井長大、靠倒夜香維生的少女，也是替嫁後以「魏嬈」身分進入國公府的人。君黛則是原本以伯府千金「魏嬈」身分生活的女子，因為不願嫁給重傷的陸濯，找來容貌相似的阿丑代替自己出嫁。

《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

所以，前期聽到有人喊「魏嬈」，得搭配當下情節判斷；進入替嫁主線後，記住「嫁給陸濯的是阿丑，原本的千金改稱君黛」，就比較不會跟丟。Netflix第2集簡介也交代了阿丑代嫁、另一名女子改名君黛的安排。

2. 最快辨識看眼睛！魏嬈有紅斑，君黛沒有

兩人的辨識線索，竟然藏在田曦薇的眼睛裡！劇中魏嬈保留左眼的紅斑特徵，君黛則沒有這個標記。看到臉部特寫時，可以先留意眼睛，再搭配眉形與神情確認角色。不過，畫面角度、光線與清晰度都可能影響辨識，沒有看見紅斑，也別急著直接判定是君黛。

圖片來源：微博
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圖片來源：微博
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3. 同一套衣服也能分！眉毛、眼神與嘴角都有差

兩人穿上相似服裝，少了衣服提示，更能看出臉部表情的差異。魏嬈的眉形較平緩，目光帶著觀察與戒備，嘴唇經常輕抿，情緒藏得比較深。看起來收斂，卻不代表她沒有盤算，更像是在確認局勢、尋找出手時機。君黛的眉峰則明顯挑起，眼神直視對方，帶有挑釁意味，嘴角也更常浮現張揚的笑。同樣是不高興，魏嬈可能先把話吞回去，君黛的表情已經在說「你最好給我解釋清楚」。

《嫁金釵》圖片來源：微博@田曦薇
《嫁金釵》圖片來源：微博@田曦薇

4. 鏡頭拉遠怎麼認？看雙手與肩膀最直接

沒有臉部特寫時，可以把注意力移到兩人的手部和站姿。魏嬈習慣把雙手交疊在身前，手臂靠近身體，肩膀略收，整個人比較緊繃。這種姿態呼應她長年在底層討生活、凡事得留心旁人反應的處境。君黛的手勢更舒展，身姿挺拔，動作也比較自在、外放。她習慣占據目光焦點，連站著不說話，都帶著千金小姐的架勢。最簡單的記法，就是魏嬈前期常把動作「收起來」，君黛則習慣把氣勢「放出去」。但這是前期辨識線索，隨著魏嬈的處境與心態改變，她的姿態也可能跟著轉變。

《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

5. 都會狠，狠法卻不同！再聽聲音、看她為何出手

田曦薇也透過聲線區分角色。魏嬈說話相對收斂，君黛的語氣則更尖銳、強勢，情緒起伏也更外顯。即使暫時沒盯著畫面，聽兩句對話，也能找到辨認方向。

不過，辨識兩人時，別直接套用「溫柔的是魏嬈、兇的是君黛」。魏嬈有求生的韌性，也會反擊；君黛的強勢，則更常帶著掌控他人的姿態。

《嫁金釵》圖片來源：微博
《嫁金釵》圖片來源：微博

一個習慣先觀察，再找機會突破困境；一個習慣先施壓，要求別人照自己的意思走。同一張臉背後，是兩套不同的生存方式，也是《嫁金釵》這場「自己對上自己」最值得看的地方。

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#閆桉 #嫁金釵 #田曦薇 #古裝劇 #陸劇推薦 #Netflix

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《嫁金釵》閆桉是誰？田曦薇搭檔竟是韓團門面，練習不到2年就出道

《嫁金釵》閆桉是誰？田曦薇搭檔竟是韓團門面，練習不到2年就出道

2026-10-17 11:27 女子漾／編輯周意軒
《嫁金釵》閆桉是誰？田曦薇搭檔竟是韓團門面，練習不到2年就出道 圖片來源：微博
《嫁金釵》閆桉是誰？田曦薇搭檔竟是韓團門面，練習不到2年就出道 圖片來源：微博

追《嫁金釵》時，也被飾演「陸濯」的閆桉吸引了嗎？穿上古裝的他，帶著清冷又難以親近的氣質，換回舞台造型，竟然是韓國男團出身！從PENTAGON成員，到《大夢歸離》的槐妖「離侖」，再到搭檔田曦薇演出古裝愛情劇，女子漾整理閆桉的出道經歷與代表作品，帶你認識這張讓人忍不住多看兩眼的面孔。

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1. 閆桉是誰？上海出生、韓國出道

閆桉出生於1996年10月25日，是來自上海的歌手、演員。2016年10月10日，他以韓國男團PENTAGON成員身分正式出道，在團內擔任副唱，也是受到關注的門面成員之一。對熟悉K-pop的觀眾來說，「YANAN」這個名字或許比古裝劇裡的他更有印象。

圖片來源：微博
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圖片來源：微博
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從練習生訓練到團體活動，閆桉累積了歌唱、舞蹈與鏡頭表演經驗。2023年，他與Cube娛樂的專屬合約到期後未續約，後續持續投入個人演藝工作，逐漸讓陸劇觀眾認識自己。

2. 《大夢歸離》離侖，讓劇迷記住他的古裝模樣

若覺得閆桉很眼熟，很可能是看過《大夢歸離》！他在劇中飾演槐妖「離侖」，與侯明昊飾演的趙遠舟有著難以割捨的過往。昔日情誼遇上立場分歧，讓角色除了危險感，也多了執念與傷感。

圖片來源：微博
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長髮、深色服裝加上冷冽眼神，讓他的五官在奇幻古裝造型中格外鮮明。閆桉也親自演唱離侖的人物曲〈天地無侖〉，用歌聲延續角色的情緒，歌手與演員兩種身分在這部作品裡有了交集。

3. 《嫁金釵》演陸濯，與田曦薇從互相試探到動心

到了《嫁金釵》，閆桉化身國公府世子「陸濯」，與田曦薇上演替嫁後的感情故事。陸濯因傷昏迷，原本不願出嫁的君黛，找來與自己容貌相同的魏嬈代嫁，沒想到這位世子竟然醒了，讓替嫁計畫多出難以預料的變數。

圖片來源：微博
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圖片來源：微博＠嫁金釵官微
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這段關係最吸引人的地方，就在於兩人各有心防。魏嬈要守住身分祕密、在深宅裡站穩腳步，陸濯則對眼前的妻子充滿疑問。比起直接撒糖，從觀察、試探到逐漸信任的過程，更考驗演員用眼神與細節堆疊感情的能力。

4. 《月鱗綺紀》挑戰不同角色，名字別認錯

閆桉另一部值得認識的古裝作品是《月鱗綺紀》。他在劇中詮釋厲劫、源無獲與源無禍，角色彼此相連，卻有不同的個性與選擇，不能單純把「源無獲」和「源無禍」當成同一個名字。

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閆桉曾分享，拍攝時除了要切換角色狀態，也首次嘗試水下拍攝與老年妝。從外型到表演方式都有新挑戰，也讓觀眾看見他在清冷古裝形象之外的不同面貌。

5. 不只古裝！早期演過沈月的弟弟

想看閆桉比較生活化的一面，可以回頭找《我親愛的「小潔癖」》。這部由沈月、劉以豪主演的都市愛情劇中，他飾演女主角是雙嬌的弟弟「是俊傑」，青春少年的模樣，與後來古裝劇裡的冷冽角色形成鮮明差異。此外，他也參與王楚然、李宏毅主演的《烽影燃梅香》，飾演華容簡。從都市愛情到奇幻、古裝，閆桉一步步累積不同類型的角色；如果你是因《嫁金釵》的陸濯入坑，這幾部作品正好能接著補進追劇清單。

#閆桉 #嫁金釵 #田曦薇 #古裝劇 #陸劇推薦 #陸劇男藝人

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穿得普通卻超有錢！最會偷偷存錢的4星座，平常低調不炫富，默默累積財力

穿得普通卻超有錢！最會偷偷存錢的4星座，平常低調不炫富，默默累積財力

2026-10-20 17:13 女子漾／編輯金柔葳
女子漾AI製圖
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有些人每天穿名牌、吃大餐，看起來生活過得相當奢華，戶頭存款卻不一定多！反觀有些人穿著樸素、花錢精打細算，私底下卻默默累積不少財富。從星座性格來看，有4個星座特別重視金錢規劃，平常不愛炫富，卻很懂得把錢花在刀口上，堪稱隱藏版存款高手，快看看自己有沒有上榜！

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最會偷偷存錢TOP 4：金牛座｜精打細算，最懂享受也最會存

說到理財高手，金牛座絕對榜上有名！金牛座對金錢相當有概念，買東西前習慣比較價格、評估實用性，不太容易因為一時衝動就掏錢。雖然金牛座喜歡享受美食與有質感的生活，但他們更在意東西值不值得買，寧願存久一點買真正喜歡的商品，也不想把錢浪費在不必要的消費上。

金牛座通常不會刻意炫耀自己的財力，可能穿著簡單、使用同一個包包好幾年，卻早已默默存下一筆積蓄。對他們來說，帳戶裡有錢，遠比外表看起來有錢更重要。

圖片來源：Pinterest
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最會偷偷存錢TOP 3：處女座｜每筆開銷都清楚，存錢超有紀律

處女座做事講求規劃，連花錢也不例外！他們對生活開銷相當敏感，從日常餐費、購物支出到每個月的固定費用，都希望掌握得清清楚楚。買東西之前會仔細研究評價、比較價格，甚至為了省下幾十元，也願意多花一點時間尋找優惠。

處女座的存錢能力來自長期累積的自律，不一定追求快速致富，卻很擅長控制不必要的開銷。別看他們平常生活簡單，長年下來省下的小錢，也可能慢慢累積成一筆可觀的存款。

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最會偷偷存錢TOP 2：摩羯座｜不愛炫富，默默累積資產

摩羯座堪稱12星座中的長期規劃高手！比起眼前的享受，他們更重視未來的生活保障，對金錢有明確目標，可能很早就開始規劃買房、退休金或長期儲蓄。即使收入增加，也不一定會立刻升級生活開銷，反而傾向把多出來的錢存起來。

摩羯座通常不喜歡高調展示財富，在朋友眼中可能是生活樸素、工作認真的類型，但其實對自己的財務狀況早有安排。他們相信財富需要時間累積，願意為了長遠目標延後享樂，是典型的低調實力派。

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最會偷偷存錢TOP 1：巨蟹座｜安全感來自存款，越存越安心

巨蟹座看似溫柔感性，其實非常有存錢觀念！他們重視生活安全感，習慣為家庭、居住與突發開銷預留積蓄，比起追求名牌，更願意把錢花在真正需要的地方。平時透過自己煮飯、減少衝動購物及固定儲蓄，默默累積財富。即使存款不少，也不愛對外炫耀，堪稱最容易被低估的隱藏版存款王。

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