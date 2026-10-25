【看電影】妥瑞氏症患者不需要道歉 他們需要的只是更多理解與包容—《出口成髒》

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《出口成髒》以約翰·戴維森真實人生為藍本。

《出口成髒》以約翰·戴維森真實人生為藍本。 重點二： 影片描寫妥瑞氏症患者遭遇歧視、霸凌與自責。

影片描寫妥瑞氏症患者遭遇歧視、霸凌與自責。 重點三：作品以幽默包裝嚴肅議題，呼籲理解與包容。

「如果那不是你能控制的事，你永遠不必為此道歉。」預告裡這句簡單的話，不知道療癒了多少受傷的心靈。以英國妥瑞氏症倡議者約翰·戴維森的人生故事為背景，《出口成髒》這部電影描述了他患病的經過、因妥瑞氏症在人生路上所遇到的種種挫折，以及在眾多貴人的幫助下，將自己變成連結社會與這個病症的橋樑，並且讓更多人理解患者所遭遇的困境。儘管議題並不輕鬆，但片中仍有不少以幽默穿插的橋段，也給予了觀眾充滿反思卻又笑中帶淚的深刻體驗。

「妥瑞氏症」是一種始於兒童期或青春期的慢性神經發展障礙，患者會在難以控制的情況下，出現程度不一的抽動症狀，有的人則會不自主發出聲音、重複他人的話語，或講出奇怪、具攻擊性的言詞。正因為這種顯而易見的症狀，加上民眾普遍的不了解，讓其他人更容易對患者保持距離，甚至誤以為對方是在故意挑釁，引發不必要的衝突。

圖片來源：Netflix FB

《出口成髒》的故事起源於約翰開始出現症狀的中學時期，他正處於前途一片光明、有望成為職業球員關鍵時期，突如其來的病症不只奪走了這個機會，並且讓他成為被霸凌的對象；而父親不願接受並選擇離開所造成的家庭裂痕，更讓他感到自責，與母親的關係也處於微妙的矛盾狀態。因為母親是護理師，約翰開始透過服用藥物來抑制症狀，卻始終無法達到回歸社會的標準，只能與母親在家裡大眼瞪小眼，直到25歲他因緣際會遇到學生時代的好友，到對方家裡作客並認識了身為精神病科護理師、因病在家休養的好友母親「多蒂」，他的人生也終於開始重新向前⋯⋯

圖片來源：Netflix FB

儘管偶爾會用自嘲或幽默的方式來帶過，《出口成髒》並未迴避那些妥瑞氏症患者可能遇到的困境；從小時候被同學模仿、因為症狀受到歧視及霸凌，到出社會後引發更進一步的衝突，甚至往往會在人生的重要時刻，一瞬間把情況帶往最壞的發展方向。更難過的是，它的無法控制與治療困難，往往會讓照護者心力交瘁，而患者本身更因為必須要看著自己的身體失控卻無能為力，而承受巨大的心理壓力。

圖片來源：Netflix FB

對於妥瑞氏症患者所面臨的掙扎，只要曾經接觸過就會有深刻感受。就算他們本身再怎麼優秀，都會因為那些症狀而感到自卑；而劇中呈現的那些，患者們在症狀發生時的頻頻道歉，甚至是長時間下來養成下意識敲頭等「懲罰自己」的行為，更是我自己親眼看過的典型模式。也因為這些細緻呈現的掙扎，讓觀眾更容易對約翰·戴維森選擇的道路與他的成就，以及演員羅伯特·阿拉馬約細緻詮釋背後付出的努力而感到佩服。

老實說，當在公眾場合遇到行為舉止比較不同的人時，多少還是會讓人感覺到恐懼、想要保持距離，但因為身邊曾經有妥瑞氏症患者，也會讓人願意用更多時間來觀察，並且以更多的包容來接受他們的不同。過去曾經看過一本相關的書裡提到，對於患者而言，他們所做的那些行為其實是一種緩解不適的反應，而那種不適就像是想打噴嚏、抓癢般的難以忍受；相較與患者所面對的，包容他們似乎容易許多，而《出口成髒》這部電影的出現，以及其中演員的精彩表現，想必也會讓更多觀眾更願意做到這件事。