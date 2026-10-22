2026-10-22 07:30 廖嘉紅
同樣繼承1億元現金、股票、房產，遺產稅差很大？真正拉開差距的，不只是資產種類！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：同樣一億元遺產，現金、股票、房產的計稅方式不同。
- 重點二：股票按死亡當日收盤價計稅，市況波動會放大繳稅壓力。
- 重點三：房產常以公告現值計稅較低，但新舊制影響未來出售稅負。
【都是一億，長輩留下現金、房產、股票，哪個最划算？】
A、B、C 三個好朋友，家境都很不錯。
💰A 家做傳統生意，資產都是真金白銀，戶頭裡躺著一億元現金；
📈 B 的長輩是資深股民，留下一億元績優股，叮嚀他靠複利繼續滾錢；
🏠 C 家兩代置產，自住加上投資，累積了四間房子，市價加總也是一億元左右。
👉三個人未來要繼承的都是「一億元」，但你以為大家拿到的財富一樣多嗎？
魔鬼全藏在國稅局的「計稅標準」裡。
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為求單純，R姐先假設扣除所有法定免稅額後，３人的「課稅淨額」都剛好是一億元：
1️⃣ A 繼承一億元現金：最乾脆
現金沒有任何模糊空間，1:1 硬碰硬計稅。一億元適用 15% 稅率並扣除累進差額，遺產稅約 1,220 萬，稅後實拿約 8,780 萬。
優點是：手握現款，用長輩存款抵繳完全不慌
缺點是：存款繳納遺產稅需要繼承人過半數同意，沒過半數一樣卡。
2️⃣ B 繼承一億元股票：小心「賺了指數、賠了稅金」
上市櫃股票是以長輩「過世當天的收盤價」計稅。
如果正好碰上牛市狂飆，遺產稅會被核在高點；但繼承申報通常要跑幾個月，萬一期間股市重挫，資產大幅縮水，孩子卻得按當初的歷史高點繳納巨額現金稅，非常考驗變現與繳稅的流動性。
3️⃣ C 繼承一億元房產：稅負最輕，但藏著新舊制暗礁
台灣房地產歷經長期增值，在計算遺產稅時，是以遠低於市價的「土地公告現值＋房屋評定現值」計算。一億市價的房子，現值加總可能只有 5,000 萬，稅額直接腰斬到 500 萬左右，資產壓縮效果極為驚人！
但 C 能笑到最後嗎？關鍵在長輩取得房產的時間點：
🔹舊制取得（2016 年前）：
恭喜！傳承省下大筆遺產稅，未來轉售時土地免所得稅，紅利完整保留。
🔹新制取得（2016 年後）：
繼承時雖然省了遺產稅，但若孩子轉手出售，取得成本會被認定為偏低的「公告現值」
房地合一稅（最高達 45%）可能一口氣把當初省下的稅金全討回去。
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同樣留下一億
👉留現金買的是「流動性」
👉留股票看的是「市場週期」|
👉留房產則是「持有賺紅利、處分看新舊」。
看完 ABC 三個故事，你選現金、股票還是房?
Ｒ姐想說：「最高段的有錢人，除了現金＋股票＋房產，還懂得『留債』。」
傳統觀念總說「無債一身輕」，為什麼有錢人反而願意「債留子孫」？
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1️⃣ 房貸當然要趕快還光，不留負擔才是真愛！
2️⃣ 留著房貸不還才是真高手，省下的稅金多到嚇死人！
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精華 FAQ
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因為遺產稅不是只看市值，而是依資產類型採不同計稅標準。現金直接按1:1計算，股票看死亡當日收盤價，房產則常以公告現值與評定現值計算，稅基差很多。
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最大風險是市場波動與流動性不足。股票以死亡當日收盤價課稅，若申報期間股價下跌，繼承人可能面臨資產縮水卻仍要按高點繳稅，現金籌措壓力很大。
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因為房產遺產稅多以公告現值計算，通常低於市價，所以稅基較小。但若是2016年後取得的新制房產，未來出售時可能適用房地合一稅，先前省下的稅可能再被追回。
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