2026-10-21 17:11 廖嘉紅
有錢人為什麼不急著還房貸？「留債傳承」真能省下850萬遺產稅？關鍵不是欠多少，而是怎麼安排資產
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：留債傳承可讓房貸全額扣抵遺產稅。
- 重點二：資產打折計價、負債實算，形成稅負差距。
- 重點三：搭配贈與、壽險與投資，建立傳承閉環。
「最高段的有錢人，除了現金＋股票＋房產，還懂得『留債』。」
傳統觀念總說「無債一身輕」，為什麼有錢人反而願意「債留子孫」？
很多人以為欠銀行錢是負擔，但在財富傳承的真實戰場上，懂得留一筆「好負債」，反而是省下幾百萬遺產稅的秘密武器。
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💰一億資產的真實對決：有貸 vs. 無貸
假設名下有 1 億元 淨資產傳給下一代（已扣除法定免稅與扣除額）：
• 張老爹（傳統無債型）：
堅持不跟銀行借錢，1 億元資產乾乾淨淨。
依遺產稅累進稅率計算，遺產稅直接噴掉 1,250 萬元。
• 李董（智慧留債型）：
同樣持有 1 億元資產，但李董保留了 6,000 萬的房貸，並把借出來的資金聰明配置。
依照稅法規定，這 6,000 萬房貸屬於「生前未償債務」，申報時全額直接扣除！
課稅淨額瞬間縮小到 4,000 萬元，適用稅率直接從 15% 降回 10%，應納遺產稅只要 400 萬元。
👉 一念之差，稅金直接現省 850 萬元！
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👉為什麼「房貸 2.5%」能痛宰「遺產稅 20%」？
關鍵在於稅法認定資產與負債的「巨大不對稱」：
1️⃣資產打折，負債實算
國稅局算你的房子價值，是用「土地公告現值＋房屋現值」，通常只有市價的 3 到 4 折；但算你的房貸，卻是依銀行借據「100% 全額扣除」
資產被打折計價、負債卻全額抵扣，中間多出來的差額，甚至還能倒扣其他現金與股票的稅基！
2️⃣未來賣房，還能再省一次房地合一稅
很多小孩繼承長輩無貸款的房子，日後出售時成本只能用超低的公告現值申報，面臨重稅。
但依財政部解釋令，只要繼承時「留有房貸且超過現值」，超出的房貸還能列為售屋的「額外負擔成本」，連房地合一稅都一起省下來！
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📌但，有錢人的「留債」不是真欠錢！
有錢人高段配置的核心，是打造「資產＋贈與＋負債＋壽險」的閉環防護：
◾贈與免稅額：提早逐年移轉現金，遠比急著還清房貸明智。隨消費者物價指數（CPI）CPI 累計漲幅11.6%，超過法定門檻，預計116年起每人每年贈與免稅額將調高至 272 萬元，夫妻合計每年可無稅移轉達 544 萬元。
◾善用人壽保險：光靠逐年贈與耗時且長輩會失去資金掌控權。同步配置壽險，身故時免等完稅快速撥款，孩子手握免稅大額現金，能從容繳稅，還能彈性選擇清償房貸或繼續借低還高。
◾生前利差自償：出來的資金布局穩健月配息標的，以 5%～7% 收益輕鬆覆蓋 2% 多房貸本息，多出的現金流當退休金，掌控權始終在自己手裡。
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「無債」看似輕鬆，卻讓資產全數裸露在稅網下；「懂債」的人，才是把銀行的錢變成家族資產最強的防護罩。
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精華 FAQ
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因為房貸在遺產稅申報時可作為生前未償債務全額扣除，能降低課稅淨額；若資產價值高、負債配置得宜，還可能連帶減少未來出售房產時的稅負。
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案例中，無貸款者遺產稅約1,250萬元；保留6,000萬元房貸者，課稅淨額降至4,000萬元，遺產稅約400萬元，等於一次少繳850萬元。
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文章建議結合逐年贈與、壽險與穩健投資，讓資金先移轉、保有現金流，並在身故時提供可繳稅的免稅現金，兼顧控制權、流動性與傳承效率。
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